POCO F9 Ultra und F9 Pro: Neue Flaggschiff-Smartphones setzen auf Gaming-Power und 185 FPS

POCO bringt mit dem POCO F9 Ultra und dem POCO F9 Pro zwei neue Smartphones seiner F-Serie auf den Markt. Beide Modelle richten sich insbesondere an Nutzer, die hohe Leistung für Gaming und anspruchsvolle Anwendungen suchen. Gleichzeitig wurden Display, Kameras, Audio und Akkulaufzeit gegenüber früheren Generationen weiter ausgebaut.

Im Mittelpunkt steht eine neue Dual-Chip-Architektur aus aktuellen Qualcomm-Flaggschiff-Plattformen und dem erstmals in der F-Serie eingesetzten VisionBoost-D8-Chipsatz. Damit sollen die Geräte insbesondere beim Mobile Gaming hohe und stabile Bildraten erreichen.

Bis zu 185 FPS beim Mobile Gaming

Das Spitzenmodell POCO F9 Ultra setzt auf die Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Plattform und erreicht laut POCO einen AnTuTu-Score von 4.165.108 Punkten. Beide Smartphones verfügen zusätzlich über den VisionBoost-D8-Chip zur Bildverarbeitung.

In Kombination mit der Smart Frame Rate sollen so bis zu 185 FPS möglich sein. Smart Frame Rate und AI Super Resolution können dabei gleichzeitig eingesetzt werden, um flüssigere Bewegungen und eine detailliertere Darstellung zu ermöglichen. Mehr als 20 Spiele sollen nativ mit 185 FPS unterstützt werden, während fünf weitere Titel mithilfe der Smart Frame Rate von der hohen Bildrate profitieren können. Die WildBoost Engine soll zusätzlich für eine optimierte Gaming-Performance sorgen.

Auch die Eingabeverarbeitung wurde auf Gaming ausgelegt. POCO nennt eine Instant-Touch-Abtastrate von 4.800 Hz, eine 10-Punkt-Touch-Abtastrate von 480 Hz sowie eine Gyro-Abtastrate von 200 Hz. Für eine konstante Leistung bei längeren Sessions kommt das POCO 3D IceLoop Kühlsystem zum Einsatz.

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185-Hz-AMOLED-Displays mit hoher Helligkeit

Beide Modelle verfügen über ein 185-Hz-POCO-HyperRGB-AMOLED-Display. Das F9 Ultra besitzt dabei ein 6,9-Zoll-Panel, während das F9 Pro mit 6,59 Zoll etwas kompakter ausfällt. Die HyperRGB-Technologie nutzt laut POCO eine vollständige RGB-Subpixel-Struktur und soll damit eine Darstellung auf 2K-Niveau bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch ermöglichen.

Eine weitere Besonderheit ist das neue M11-Lumineszenzmaterial. Die Displays erreichen in verschiedenen Nutzungsszenarien eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.500 Nits, bei HDR-Inhalten sollen sogar bis zu 10.000 Nits möglich sein. Mit Xiaomi Vision Care bringt POCO zudem eine neue Augenschutzlösung auf den Markt, die vom TÜV Rheinland zertifiziert wurde.

Auch beim Design setzen die beiden Smartphones eigene Akzente. Das F9 Ultra verfügt über ein dynamisches Lichtelement auf der Rückseite, dessen Effekte unter anderem für Anrufe, Benachrichtigungen, Gaming und Musik angepasst werden können. Beim F9 Pro ist mit Aurora Green erstmals ein Full-Panel-Luminous-Design verfügbar. Die Rückseite kann nach vorheriger Lichteinstrahlung im Dunkeln leuchten.

Sound by Bose für besseren Gaming-Sound

Die Zusammenarbeit zwischen POCO und Bose wird mit der F9-Serie fortgesetzt. Das F9 Ultra besitzt zwei symmetrische 1115D-Stereolautsprecher sowie einen 1620-Subwoofer und bildet damit laut Hersteller ein 2.1-Kanal-Audiosystem. Das F9 Pro setzt dagegen auf zwei symmetrische 1115F-Super-Linear-Stereolautsprecher mit Sealed-Cavity-Design.

Für den Klang stehen die beiden Profile Dynamic und Balanced zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einen neuen Game Audio Mode, der unter anderem Schritte hervorheben soll. Dadurch soll es leichter werden, die Position von Gegnern anhand ihrer Geräusche zu bestimmen.

Bis zu 8.050 mAh und 100 Watt HyperCharge

Beim Akku setzt POCO insbesondere beim Ultra-Modell auf eine hohe Kapazität. Das F9 Ultra besitzt einen 8.050-mAh-Akku mit einem Silizium-Kohlenstoff-Anteil von 16 Prozent. Laut POCO soll damit eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen möglich sein. Das F9 Pro kommt auf 6.330 mAh.

Beide Modelle unterstützen 100 Watt kabelgebundenes HyperCharge sowie 50 Watt kabelloses Laden. Auch Reverse Charging ist möglich – mit bis zu 27 Watt per Kabel beziehungsweise 22,5 Watt kabellos.

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200-MP-Kamera für beide Modelle

Erstmals stattet POCO beide Modelle der F-Serie mit einem 200-MP-Ultra-Clear-Kamerasystem inklusive optischer Bildstabilisierung (OIS) aus. Eine 32-MP-Frontkamera übernimmt Selfies und Videoanrufe.

Beim F9 Ultra kommt zusätzlich eine 5-fach-Periskop-Telekamera zum Einsatz. Zusammen mit 10-fachem In-Sensor-Zoom und bis zu 20-fachem AI Ultra Zoom soll sie auch bei entfernten Motiven detailreiche Aufnahmen ermöglichen.

Das F9 Pro besitzt stattdessen eine 50-MP-Floating-Telekamera mit 2,5-fachem Zoom. Sie kann bereits ab einer Entfernung von 10 Zentimetern fokussieren und eignet sich dadurch auch für Makroaufnahmen.

Für Videos bietet die gesamte Serie Live Cinematography mit 4K-Ultra-HD-Aufnahmen, automatisierten Fokusübergängen und fließenden Objektivwechseln.

Preise und Early-Bird-Angebote

Das POCO F9 Ultra ist in Dark Cherry und Schwarz erhältlich. Die regulären UVPs liegen bei:

Variante Preis 12 GB + 256 GB 1.099,90 Euro 16 GB + 512 GB 1.199,90 Euro 16 GB + 1 TB 1.399,90 Euro

Das POCO F9 Pro wird in Weiß, Aurora Green und Schwarz angeboten:

Variante Preis 12 GB + 256 GB 899,90 Euro 12 GB + 512 GB 999,90 Euro

Zum Start bietet POCO vom 1. bis 21. September vergünstigte Early-Bird-Preise über mi.com an:

Modell Early-Bird-Preis F9 Ultra 12 GB + 256 GB 829,90 Euro F9 Ultra 16 GB + 512 GB 899,90 Euro F9 Ultra 16 GB + 1 TB 1.199,90 Euro F9 Pro 12 GB + 256 GB 739,90 Euro F9 Pro 12 GB + 512 GB 799,90 Euro

Damit positioniert POCO die neue F9-Serie klar als leistungsorientierte Smartphone-Reihe, bei der insbesondere Mobile Gaming, hohe Bildraten, Displaytechnik und Akkulaufzeit im Mittelpunkt stehen.