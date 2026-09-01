Gamescom 2026 – 1001 Threads of Mizan angekündigt – Koop-Action aus 1001 Nacht überzeugt im Hands-on

Mit 1001 Threads of Mizan hat MBC Game Studio auf der Opening Night Live der Gamescom 2026 sein erstes Spiel vorgestellt. Das Action-Adventure verbindet arabische Fantasy und Motive aus Tausendundeiner Nacht mit Koop-Action, gigantischen Dschinn und fliegenden Teppichen. Auf der Gamescom konnten wir die Pre-Alpha bereits im Dreier-Koop anspielen und der erste Eindruck fällt überraschend positiv aus.

Hinter MBC Game Studio steckt ein internationales Team mit Entwicklern, die zuvor unter anderem bei BioWare, Bungie, Ubisoft Montréal und Hi-Rez gearbeitet haben. Entsprechend ambitioniert präsentiert sich das Debüt: 1001 Threads of Mizan soll die Inszenierung und erzählerische Dimension eines großen Singleplayer-Abenteuers mit einem vollständig kooperativ spielbaren Erlebnis für bis zu drei Spieler verbinden.

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Tausendundeine Nacht trifft auf eine vergessene Zivilisation

Mittlerweile hat MBC auch deutlich mehr über die Hintergrundgeschichte verraten. Vor Tausenden von Jahren lebten Menschen und Dschinn gemeinsam und erschufen durch ihre Zusammenarbeit die sogenannte Mizankunst. Dabei handelte es sich um eine Technologie, die so fortschrittlich war, dass sie wie Magie erschien.

Doch die Zivilisation zerbrach im Krieg. Die Dschinn wurden aus der menschlichen Welt verbannt und ihr König eingekerkert. Jahrtausende später befreit ein Fischer den rachsüchtigen Herrscher versehentlich. Der Dschinn-König beginnt daraufhin, seine Artgenossen zu korrumpieren und versucht, die beiden Reiche wieder miteinander zu verschmelzen – mit potenziell katastrophalen Folgen für die Menschheit.

Eine zentrale Rolle übernimmt dabei Shahrazad, die berühmte Geschichtenerzählerin aus Tausendundeiner Nacht. Der Dschinn-König glaubt, dass sie sogar seine Legende neu schreiben könnte. Shahrazad stellt sich jedoch gegen ihn und schickt drei ungewöhnliche Helden ins Feld: die Gefangenen Yusra, Sufyan und Malik. Gemeinsam sollen sie das alte Wissen der Mizan wiederentdecken und das Gleichgewicht zwischen den Welten herstellen.

Drei Helden, drei unterschiedliche Spielweisen

Auch spielerisch unterscheiden sich die drei Figuren. Yusra setzt auf Speer und Bogen und übernimmt damit vor allem die Fernkampfrolle. Malik geht mit seinem Schild deutlich defensiver vor, während Sufyan mit dem Schwert den schnellen Nahkämpfer verkörpert. Spezialfähigkeiten und elementare Energie ergänzen das klassische Action-Kampfsystem.

Der eigentliche Star könnte allerdings der fliegende Teppich werden. Dieser dient nicht nur zur Fortbewegung durch die vertikal angelegten Areale, sondern ist fester Bestandteil der Kämpfe. Spieler können sich blitzschnell in die Luft erheben, Angriffen ausweichen, Schwachpunkte aus verschiedenen Winkeln attackieren oder sich direkt auf Gegner stürzen.

Gamescom Hands-on macht Lust auf mehr

Auf der Gamescom konnten wir genau dieses Zusammenspiel bereits in einer Pre-Alpha-Version im vollständigen Dreier-Koop ausprobieren. Und auch wenn sich das Spiel sichtbar noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, hinterließ die Demo zunächst einen sehr positiven Eindruck.

Gerade im Team funktioniert die Mischung aus klassischer Action, unterschiedlichen Rollen und der enormen Bewegungsfreiheit durch die Teppiche erstaunlich gut. Besonders interessant wird das Ganze bei den großen Dschinn-Bossen, weil die Kämpfe nicht ausschließlich auf einer horizontalen Ebene stattfinden.

Der Höhepunkt der Demo war der Kampf gegen den gewaltigen Nazjush. Hier mussten wir gemeinsam Angriffen und herabstürzenden Hindernissen ausweichen, Schwachpunkte attackieren und immer wieder zwischen Boden und Luft wechseln. Damit bekommt die zunächst vertraut wirkende Action eine interessante zusätzliche Dimension. Auch andere Hands-on-Berichte von der Gamescom heben gerade diesen Bosskampf und das dynamische Teppich-System als größte Stärken der bisherigen Version hervor.

Ob daraus am Ende ein ähnlich starkes Koop-Abenteuer wird, wie es die erste Demo verspricht, muss sich natürlich noch zeigen. Die Ausgangslage ist aber spannend: ein selten genutztes Fantasy-Setting, drei unterschiedliche Charaktere, monumentale Bosskämpfe und ein Traversal-System, das tatsächlich mehr sein möchte als nur ein schnelleres Fortbewegungsmittel.

1001 Threads of Mizan – Infobox

Titel: 1001 Threads of Mizan

Genre: Action-Adventure / Koop-Action

Entwickler: MBC Game Studio

Publisher: MBC Game Studio

Creative Director: Lars Bonde

Game Director: Scott Lussier

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC

PC-Stores: Steam, Epic Games Store

Spieler: 1–3

Multiplayer: Online-Koop mit Drop-in/Drop-out

Singleplayer: Ja, das komplette Abenteuer ist alleine spielbar

Crossplay: Ja, zwischen den meisten unterstützten Plattformen geplant

Ingame-Chat: Ja

Setting: Arabische Fantasy, inspiriert von Tausendundeiner Nacht und arabischer Folklore

Spielbare Charaktere: Yusra, Malik und Sufyan

Zentrale Mechanik: Boden- und Luftkampf mit fliegenden Teppichen

Gamescom-Version: Pre-Alpha

Gamescom-Demo-Boss: Nazjush

Release: Noch nicht offiziell angekündigt

PC-Systemanforderungen: Noch nicht bekannt

USK / PEGI: Noch keine Einstufung bekannt