Vikings Dynasty: Neuer Trailer feiert Premiere und gibt Einblicke ins Wikinger-Abenteuer

Gebrochen, aber nicht besiegt: Als Überlebender eines Schiffbruchs beginnt in Vikings Dynasty eine neue Reise. Die Mischung aus Lebenssimulation und mittelalterlichem Siedlungsbau entführt Spieler im kommenden Jahr in den von nordischer Mythologie inspirierten Steineyjar-Archipel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Entwicklungsstudio Digital Daredevils und Publisher Toplitz Productions haben nun einen neuen Trailer zu Vikings Dynasty veröffentlicht. Seine Premiere feierte das Video in der vergangenen Nacht im Rahmen des Future Games Show Summer Showcases und läutet gleichzeitig die nächste Phase der Entwicklung ein.

Nach dem Schiffbruch gilt es, in der rauen skandinavischen Umgebung Fuß zu fassen, eine eigene Siedlung aufzubauen und sich eine neue Existenz zu erschaffen. Dabei verbindet Vikings Dynasty klassische Elemente des Siedlungsbaus mit den Aspekten einer Lebenssimulation und lässt Spieler tief in eine von nordischer Mythologie geprägte Welt eintauchen.

Der neue Trailer vermittelt einen weiteren Eindruck von der Spielwelt und zeigt, wohin die Reise für Vikings Dynasty gehen soll. Der Release ist für 2027 geplant.