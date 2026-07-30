WUCHANG: Fallen Feathers bekommt eine Fortsetzung – mit neuem Studio

Die Geschichte von WUCHANG: Fallen Feathers geht weiter. 505 Games arbeitet erneut mit Creative Director Xia Siyuan zusammen, der die Fortsetzung mit seinem neu gegründeten Studio Indolphinity entwickeln wird.

Der Nachfolger befindet sich derzeit in der Vorbereitungsphase. Einen offiziellen Titel, Gameplay-Details oder einen Releasezeitraum gibt es noch nicht. Indolphinity übernimmt die kreative Entwicklung, während 505 Games das Projekt finanziert und weltweit veröffentlicht.

Hinter Indolphinity, offiziell Chengdu Recursive Dolphin Technology, steht Xia Siyuan, der bereits als Creative Director des ersten Spiels verantwortlich war. Die weitere Entwicklung der Reihe soll fest in China verwurzelt bleiben und ihre kulturelle Identität bewahren.

Hier geht’s zu unserer Game-Review von Wuchang: Fallen Feathers.

Neues Studio nach dem Ende von Lenzee Games

Das ursprüngliche Entwicklerteam Lenzee Games wurde Berichten zufolge im April 2026 nach internen Streitigkeiten auf Führungsebene aufgelöst. Mit Indolphinity erhält die Reihe nun ein neues Studio, behält aber ihre bisherige kreative Führung.

Die Ankündigung folgt auf die Übernahme der WUCHANG-IP durch die Digital Bros Group, den Mutterkonzern von 505 Games. Zusätzlich soll in Chengdu eine chinesische Tochtergesellschaft entstehen, die eng mit Indolphinity zusammenarbeitet.

Xia Siyuan kündigte an, das Team werde aufmerksam auf die Stimmen der Spieler und der Community hören. Gleichzeitig wolle man den ursprünglichen kreativen Ambitionen und kulturellen Grundlagen verpflichtet bleiben.

Fünf Millionen Spieler für WUCHANG

WUCHANG: Fallen Feathers erschien im Juli 2025 und erreichte zum Start mehr als 130.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. Über PC und Konsolen hinweg sollen inzwischen insgesamt fünf Millionen Spieler erreicht worden sein.

In unserem Game2Gether-Review wurde das Soulslike damals als „bemerkenswertes Debüt“ und als eigenständiges Werk beschrieben, das besonders durch seine chinesisch geprägte Art Direction, das verschachtelte Leveldesign und die große Freiheit im Kampfsystem überzeugte. Kritisch fielen dagegen die erzählerisch blasse Hauptfigur und das teilweise stark schwankende Balancing auf.

Das damalige Fazit lautete entsprechend: Für Soulslike-Fans ein Muss, für Liebhaber chinesischer Ästhetik eine klare Empfehlung – ein Spiel mit deutlich sichtbaren Vorbildern, aber genügend eigenen Ideen, um nicht nur in deren Schatten zu stehen.

Ob Indolphinity diese Stärken ausbauen und die bekannten Schwächen korrigieren kann, muss sich erst zeigen. Vorerst ist die Fortsetzung vor allem eine Absichtserklärung. Dass Xia Siyuan weiterhin die kreative Richtung vorgibt, dürfte für die Identität der Reihe allerdings wichtiger sein als der Name über der Studiotür.

WUCHANG: Fallen Feathers – noch ist die Fortsetzung vor allem ein Versprechen

Mehr als eine grundsätzliche Richtung liefert die Ankündigung derzeit nicht. Es gibt weder Bildmaterial noch Angaben zum Kampfsystem, zur Handlung oder zu den Zielplattformen. Die entscheidenden Rahmenbedingungen stehen dennoch fest: Xia Siyuan bleibt kreativ verantwortlich, Indolphinity übernimmt die Entwicklung und 505 Games kümmert sich um Finanzierung und Veröffentlichung. Digital Bros wiederum schafft mit einer neuen Niederlassung in Chengdu die organisatorische Verbindung zwischen Publisher und Entwickler.

Die Ausgangslage ist damit ungewöhnlich klar, obwohl über das eigentliche Spiel fast nichts bekannt ist. WUCHANG bekommt eine Zukunft – aber zunächst muss ein neues Team beweisen, dass Kontinuität nicht nur in einer Pressemitteilung funktioniert.

Die Ankündigung reiht sich zugleich in eine wachsende Zahl von Fortsetzungen Souls-inspirierter Actionspiele ein. Mit Stellar Blade: Blood Rain, Wo Long 2: Wings of Ember, Lords of the Fallen II und Mortal Shell II befinden sich weitere Genrevertreter auf dem Weg in eine zweite Runde.