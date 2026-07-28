Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Confrontation Update und neue DLCs

Space Marine 2 wächst weiter. Mit dem heutigen Patch 14 wurden nicht nur neue Maps, Gegner, Waffen und Rüstungsteile ins Spiel integriert, sondern auch das letzte DLC des zweiten Season Passes veröffentlicht.

Das Confrontation Update

Das Confrontation Update bildet den Abschluss eines inhaltsreichen Jahres für Warhammer 40,000: Space Marine 2. Mit dem Update werden die beiden neuen PvP-Maps Sanctum auf Avarax und Facility auf Demerium eingeführt. Darüber hinaus erwarten euch neue wöchentliche PvP-Belohnungen und Auszeichnungen.

Auch PvE-Spieler dürfen sich über Nachschub freuen. In Operationen sowie in den Chaos-Wellen des Siege-Modus können euch künftig Scarab Occult Terminator Sorcerer der Thousand Sons begegnen. Um diesen Gegnern ordentlich einzuheizen, könnt ihr euch über die Accolades sechs neue heroische Waffenvarianten sichern. Neben einer neuen Variante des Meltarifle stehen künftig auch ein neues Kettenschwert, ein Bolt Carbine Combi-Flamer, eine neue Energiefaust mit integrierter Meltawaffe, ein von der Deathwatch inspiriertes Stalker-Bolt-Rifle sowie die Variante Executioner’s Axe für den Thunder Hammer zur Verfügung.

Außerdem können sich Spieler eine neue Schulterpanzerung der Ultramarines sowie zwei Deathwatch-Kosmetikgegenstände in Form eines Brustpanzers und eines linken Handschuhs sichern.

Zwei neue DLCs und Ausblick auf Jahr 3

Ergänzend dazu erscheinen das Salamanders Champion Pack 2 und das Raptors Cosmetic Pack, die den zweiten Season Pass abschließen. Während das Salamanders Champion Pack 2 einen neuen Champion-Skin für die Heavy-Klasse sowie einen passenden Multi-Melta-Skin enthält, bietet das Raptors Cosmetic Pack fünf einzigartige Rüstungsteile, die der charakteristischen Kampfdoktrin des Ordens Tribut zollen.

Doch damit ist bei Warhammer 40,000: Space Marine 2 noch lange nicht Schluss. Focus Entertainment hat bereits bekannt gegeben, dass das dritte Jahr des Spiels im September beginnen wird. Welche Inhalte die Spieler dann erwarten, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist seit dem 9. September 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Unseren Test zum Release könnt ihr hier nachlesen.