Warhammer 40,000: Rogue Trader – Riesen Update für Switch 2

Die Switch-2-Version des CRPGs Warhammer 40,000: Rogue Trader hat heute ein umfangreiches Update erhalten. Dieses soll nicht nur die Performance verbessern und zahlreiche Bugs beheben, sondern auch eine sichtbar bessere Grafik bieten. Das war auch dringend notwendig, denn die Version für Nintendos Konsole hatte zum Launch mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen.

Content-Paket als Entschuldigung

Das sorgte für Unmut in der Community, der schließlich auch das Entwicklerstudio Owlcat Games erreichte. Seitdem arbeitete das Team intensiv daran, das Spiel zu optimieren, Fehler zu beseitigen sowie Grafik und Performance zu verbessern. Laut den Entwicklern läuft die Switch-2-Version nun deutlich stabiler und sieht zudem wesentlich besser aus.

Um sich für den holprigen Launch zu entschuldigen, hat Owlcat Games für Switch-2-Spieler zusätzlich zum Update ein besonderes Content-Paket geschnürt. Ab sofort erhalten Nintendo-Spieler kostenlosen Zugriff auf sämtliche bisher veröffentlichten DLCs. Dazu gehören neben den großen Erweiterungen Void Shadows und Lex Imperialis auch die Inhalte der Deluxe Edition.

Nächstes DLC noch in diesem Jahr

Neben der Switch-2-Version ist Warhammer 40,000: Rogue Trader auch für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich und hat sich mittlerweile mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Auch bei uns konnte das Spiel zum PC-Release im Dezember 2023 überzeugen. Unseren vollständigen Test könnt ihr hier nachlesen.

Erst im Juni erschien mit The Infinite Museion das dritte Content-DLC, welches tiefere Einblicke in die Konflikte der Necrons gewährt. In den kommenden Wochen und Monaten soll außerdem das vierte Story-DLC Processional of the Damned erscheinen. Darin verschlägt es den Rogue Trader und seine Crew zur Prozession – einem gewaltigen Schiffsfriedhof in der Leere. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang jedoch noch nicht genannt.

Neugierig auf Warhammer 40,000: Rogue Trader? Dann schaut euch hier den Launch Trailer für Infinite Museion an: