LEGO Star Wars Mandalorianer Helm 75328 – Bau- und Ausstellungsmodell im Test

Mit dem LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm erweitert LEGO die beliebte Helm-Kollektion um eines der markantesten Designs aus Star Wars: The Mandalorian. Das Display-Modell richtet sich vor allem an erwachsene Fans und Sammler, die Freude an einem anspruchsvollen Bauerlebnis und hochwertigen Ausstellungsstücken haben. Ob der Helm den legendären Look des Mandalorianers überzeugend einfängt und wie sich das Set beim Bau schlägt, schauen wir uns in dieser Review genauer an.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Der LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm besteht aus 584 Teilen und bildet den ikonischen Helm des legendären Kopfgeldjägers detailgetreu nach. Durch den Einsatz von trommellackierten Elementen und verschiedenen Grautönen wird der metallische Glanz der Beskar-Rüstung überzeugend nachgebildet. Die charakteristischen Konturen des Helms kommen dabei hervorragend zur Geltung.

Das fertige Modell steht auf einem stabilen Präsentationsständer aus LEGO Steinen und wird durch ein bedrucktes Namensschild ergänzt, wodurch es sich ideal als Sammlerstück für Regal, Schreibtisch oder Vitrine eignet. Mit einer Höhe von 18 cm sowie einer Breite von 11 cm und einer Tiefe von 12 cm besitzt der Helm eine kompakte Größe, wirkt aber dennoch äußerst imposant.

Die übersichtliche Schritt-für-Schritt-Bauanleitung macht den Aufbau auch für weniger erfahrene LEGO Baumeister angenehm. Als Teil der LEGO Star Wars Helm-Kollektion richtet sich das Set insbesondere an erwachsene Fans, die Freude an dekorativen Modellen und anspruchsvollen Bauprojekten haben.

Bezeichnung Mandalorianer Helm Art.-Nummer 75328 Teileanzahl 584 Alter 18+ Veröffentlichung 2022 UVP 69,99 € Minifiguren keine Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 45 bis 60 Minuten

Über Lego

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über Star Wars:

Das Star-Wars-Universum spielt in einer weit entfernten Galaxis, in der unzählige Völker, Planeten und Kulturen existieren. Im Zentrum steht die Macht, ein mystisches Energiefeld, das von den Jedi für Frieden und von den Sith für Unterdrückung genutzt wird.

Die Geschichte umfasst den Aufstieg und Fall von Anakin Skywalker, seine Verwandlung in Darth Vader und die Erlösung durch seinen Sohn Luke. Parallel dazu kämpfen die Rebellen gegen das Galaktische Imperium und später der Widerstand gegen die Erste Ordnung. Neben der Skywalker-Saga erweitern Serien, Romane, Comics und Spiele die Galaxis um neue Helden, Schurken und Epochen. So erzählt Star Wars letztlich den zeitlosen Konflikt zwischen Gut und Böse, Hoffnung und Verzweiflung, Macht und Verantwortung.

Verpackung und Inhalt

Das Set LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm kommt in einer Umverpackung, die eher dem LEGO-Ideas- bzw. LEGO-Icons-Design folgt. Auf der Vorderseite wird ein Bild des aufgebauten LEGO-Modells gezeigt, auf der Rückseite gibt es zudem einige Vergleichsbilder vom Vorbild aus den Filmen.

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In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung fünf Folienbeutel mit den Einzelteilen. In diesen findet sich teilweise jeweils kleinere Tüten mit den besonders kleinen Steinen. Zur Verbesserung der Nachhaltigkeit hat LEGO Ende letzten/Anfang dieses Jahres mit dem Wechsel von Plastik- zu Papiertüten begonnen, dieses Set ist allerdings schon einige Zeit vorher veröffentlicht worden.

Der Bauprozess

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann.

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Der Aufbau ist entsprechend der fünf Folienbeutel in fünf Baustufen unterteilt.

Im ersten Schritt beginnen wir mit dem Kerngerüst des Helms. Wie üblich kommen hier diverse Farben zum Einsatz, von denen im späteren Modell aber nichts mehr zu sehen ist.

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Im zweiten Schritt folgt der obere Teil des Helms. Da wir beim inneren Gerüst zuvor Steine im 90°-Winkel zueinander angeordnet hatten, können wir das nun nutze, um dem Helm eine elegante Rundung zu verleihen.

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Der nächste Schritt enthält die Rückseite des Helms und den Modellständer. Letzterer wird so in die innere Struktur integriert, das er fest mit dem Modell verbunden ist.

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Im vierten Schritt folgen die Seitenteile. Wie bei den vorherigen Schritten kommen auch hier Elemente in Chromoptik zum Einsatz, um dem Helm den typischen, auf Hochglanz polierten Look des Originals zu verleihen.

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Im fünften Schritt finalisieren wir den Helm mit der ikonischen T-Form der Vorderseite.

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Wie bei den meisten LEGO-Sets ist die Altersempfehlung recht hoch angesetzt. Der Aufbau geht gut von der Hand ist auch für kleinere Baumeister zugänglich. Die Anleitung stellt die Montage gut verständlich und kleinschrittig dar.

Gestaltung und Qualität

Der LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm überzeugt bereits auf den ersten Blick mit seiner gelungenen Umsetzung des Originals aus Star Wars: The Mandalorian. Besonders die charakteristische T-förmige Visierpartie sowie die markanten Konturen wurden authentisch nachgebildet. Durch den Einsatz verschiedener Grautöne entsteht ein realistischer Tiefeneffekt, während die trommellackierten Elemente den metallischen Glanz der Beskar-Rüstung wirkungsvoll imitieren.

Auch als Ausstellungsstück macht der Helm eine hervorragende Figur. Der schlichte schwarze Präsentationsständer mit Namensschild setzt das Modell gekonnt in Szene, ohne vom eigentlichen Design abzulenken. Trotz seiner kompakten Abmessungen wirkt der Helm sehr präsent und fügt sich ideal in eine LEGO Star Wars Helm-Sammlung ein.

Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Oberseite des Helms vergleichsweise noppenlastig gestaltet ist. Während die Front und die Seiten mit vielen cleveren Bautechniken überzeugen, wirken die sichtbaren Noppen im oberen Bereich etwas weniger elegant und unterbrechen den ansonsten hochwertigen Gesamteindruck. Dieser Punkt fällt im Regal zwar nicht sofort ins Auge, dürfte anspruchsvollen Sammlern aber auffallen.

Bei der Qualität zeigt sich das gewohnt hohe LEGO-Niveau. Die Steine sind sauber verarbeitet, besitzen eine gleichmäßige Farbgebung und sorgen für einen stabilen Aufbau. Alle Bauteile sitzen fest, sodass das fertige Modell problemlos transportiert oder umgestellt werden kann. Auch die trommellackierten Elemente hinterlassen einen hochwertigen Eindruck und verleihen dem Modell einen zusätzlichen Premium-Look.

Insgesamt bietet der Mandalorianer Helm eine gelungene Kombination aus ansprechender Optik, hochwertiger Verarbeitung und hoher Stabilität. Trotz der etwas noppenlastigen Oberseite ist das Set ein attraktives Display-Modell, das insbesondere Fans von Star Wars: The Mandalorian und Sammler der LEGO Star Wars Helm-Kollektion begeistern dürfte.

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Fazit

Mit dem LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm liefert LEGO ein gelungenes Display-Modell für erwachsene Star-Wars-Fans und Sammler ab. Der Aufbau ist abwechslungsreich, gut strukturiert und bietet dank verschiedener Bautechniken auch erfahrenen Baumeistern ein kurzweiliges Bauerlebnis. Besonders die trommellackierten Elemente und die gelungene Formgebung sorgen dafür, dass der Helm seinem Vorbild aus Star Wars: The Mandalorian sehr nahekommt.

Kleine Schwächen zeigt das Modell lediglich an der Oberseite, die etwas noppenlastig ausfällt und den ansonsten hochwertigen Gesamteindruck leicht schmälert. Im aufgebauten Zustand fällt dieser Kritikpunkt jedoch kaum ins Gewicht, da der Helm überwiegend aus der Front- oder Seitenperspektive betrachtet wird.

Wer seine LEGO Star Wars Helm-Kollektion erweitern oder ein hochwertiges Ausstellungsstück zum Mandalorianer sucht, erhält mit dem Set 75328 ein rundum gelungenes Modell. Die Kombination aus einfacher Bauanleitung, ansprechender Optik und gewohnt hoher LEGO-Qualität macht den Mandalorianer Helm zu einer klaren Empfehlung für Fans der Serie und Sammler gleichermaßen.

Das Baustein-Set LEGO Star Wars 75328 Mandalorianer Helm wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.