Das Lumibricks Izakaya 17004 im Test

Lumibricks hat sich darauf spezialisiert, beeindruckende Lichteffekte mit hochwertigen Klemmbaustein-Sets zu kombinieren. Nach klassischen Stadtgebäuden und Western-Kulissen verschlägt es uns diesmal in eine futuristische Neonstadt mit japanischem Flair. Wir werfen einen ausführlichen Blick auf das Lumibricks Izakaya (F9073 / 17004). Kann das rund 2.000 Teile umfassende Modell mit seiner Mischung aus traditioneller japanischer Architektur und Cyberpunk-Atmosphäre überzeugen?

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das Lumibricks Izakaya ist Teil der Cyberpunk-Neoncity-Serie und kombiniert traditionelle japanische Architektur mit futuristischen Neonlichtern. Das Modell stellt eine verwinkelte Seitengasse dar, die aus einer Izakaya, einem kleinen Ramen-Restaurant sowie einem Tintenfisch-Grill besteht. Insgesamt umfasst das Set 1.987 Klemmbausteine und wird durch ein integriertes Beleuchtungssystem mit 20 LED-Lichtelementen ergänzt.

Wie bei Lumibricks üblich sind die Beleuchtungselemente vollständig in das Modell integriert und werden bereits während des Bauprozesses verlegt. Mehrere Lichtstreifen und einzelne LEDs sorgen für unterschiedlich farbige Lichtakzente, die insbesondere am Abend die typische Atmosphäre einer japanischen Neonstraße erzeugen.

Die Gebäude verfügen über zahlreiche aufklappbare Bereiche und herausnehmbare Module, sodass die detailreich eingerichteten Innenräume jederzeit zugänglich bleiben. Insgesamt sechs Figuren bevölkern die kleine Straße und erzählen ihre eigene Geschichte – vom Betreiber der Izakaya über einen Roboter-Kellner bis hin zu zwielichtigen Gestalten der Cyberpunk-Welt. Dadurch entsteht ein Diorama, das sowohl als Displaymodell als auch zum Erkunden der zahlreichen Details geeignet ist.

Eigenschaft Details Themenwelt Lumibricks Cyberpunk Neon City Bezeichnung Izakaya Art.-Nr. F9073 / 17004 Teileanzahl 1.987 Altersempfehlung 16+ Veröffentlichung 2025 Maße (B × T × H) 28,2 × 26,2 × 38,6 cm Figuren 6 Lichtelemente 20 integrierte LEDs Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja (UV- und Tampondruck) Anleitung Gedruckt (2-teilig) Bauzeit Hersteller: ca. 12 Stunden Stromversorgung USB-C mit Batteriebox

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene – zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Die Umverpackung besitzt einen schwarzen Hintergrund und ist auf der Vorderseite mit eine detaillierten Fotografie des fertigen Modells gestaltet, das auch sehr schön die Lichtstimmung aufzeigt. Die Rückseite der Umverpackung zeigt eine mögliche Kombination mit anderen Sets der Serie und ist mit Warnhinweisen versehen.

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In der Verpackung finden sich neben der zweiteiligen, gedruckten Bauanleitung eine große Anzahl an Folienbeuteln für insgesamt 10 Baustufen, jede besteht dabei aus zwei bis vier einzelnen Tüten. Darüberhinaus findet sich noch ein kleiner oranger Karton, in dem sich alle Beleuchtungselemente befinden.

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Der Bauprozess:

In der beiliegenden, zweiteiligen Bauanleitung wird der Aufbau des Sets Lumibricks Izakaya sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig sowie gut nachvollziehbar beschrieben. In den Bauschritten wird auch die verdeckte Verlegung der Kabel sehr ausführlich dargestellt. Wer lieber das Tablet nutzt, der kann sich die Anleitung auch als PDF herunterladen.

Der Aufbau ist in zehn Baustufen unterteilt. Es empfiehlt sich die Beutel im Vorfeld zu sortieren, da die Anzahl der Beutel pro Stufe variiert. Es gibt auch noch Spezialbeutel, die unter anderem die Steine für die Kabelführung beinhalten.

Jedes Haus benötigt ein stabiles Fundament, daher beginnen wir im ersten Schtitt damit, die Grundplatte aus einzelnen Platten zu bauen. Hier werden direkt die ersten Kabel für die Kontaktieren mit weitern Elementen eingezogen und auch erste Beleuchtungskabelbäume integriert.

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Im zweiten Schritt entstehen die ersten Elemente des Gebäudekomplexes. Zum einen bauen wir den Verkaufsstand der Restaurants, dass sich später im Erdgeschoss des Gebäudes befindet. Und zum anderen bauen wir einen Imbiss mit einem Verkaufsautomaten für Nudelgerichte.

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Im nächsten Schritt geht es mit großen Schritten mit dem Erdgeschoss weiter. Wir bauen die Außenwände des Restaurants weiter und auch die Inneneinrichtung macht große Fortschritte. Sehr elegant gelöst sind die Schiebetürelemente im klassischen, asiatischen Stil

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Im vierten Schritt vervollständigen wir die Außenwände mit den rückseitigen Elementen, aber auch die Inneneinrichtung erhält viele weitere Details. Ein teil der Wand ist so aufgebaut, dass er leicht herausnehmbar ist.

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Der nächste Bauschritt erhält das Erdgeschoss noch viele weitere Details, wie die Dachüberstände im klassischen Stil und auch das beleuchtete Eingangsschild. Der obere Rand ist so aufgebaut, dass die nächste Etage leicht aufgesetzt werden kann und dabei gleichzeitig die elektrische Konstatierung sichergestellt ist. Auch der Imbiss erhält nun seine vollständige Außenwand.

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Im sechsten Schritt geht es mit dem ersten Obergeschoss weiter. Auch hier finden sich direkt viele Details asiatischer Architektur wieder.

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Die erste Etage wird in großen Schritten vervollständigt. Auch hier finden sich die klassischen Schiebetüren wieder und an der Rückseite gibt es ein leicht herausnehmbares Wandelement. Ein besonderes Detail ist der aus dem Innenraum herauswachsende Bonsaibaum und ebenso das große beleuchtete Eingangsschild.

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Weiter geht es im achten Schritt mit dem Dach des Gebäudes. Wie beim Erdgeschoss gibt es auch hier die klassischen Dachüberstände. Sehr interessant ist hier, wie diese aus kleinen Ferngläsern aufgebaut werden.

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Als nächstes bauen wir ein kleines Ergänzungselement mit einem weiteren kleinen Imbiss. Dieser kann einfach an das Hauptelement angesteckt werden.

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Im letzten Schritt vervollständigen wir den Imbiss mit einem großen Modell eines Tintenfischs auf dem Dach. Natürlich werden auch hier Beleuchtungselemente integriert.

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Die Altersempfehlung des Sets ist mit 16+ angegeben. Angesichts des teilweise komplexen Aufbaus durchaus angemessen. Aber auch jüngere Klemmbaustein-Fans können dieses Modell erfolgreich fertigstellen, da die Bauanleitung wirklich sehr detailliert und gut nachvollziehbar gestaltet wurde.

Gestaltung und Qualität:

Schon auf den ersten Blick vermittelt das Lumibricks Izakaya den Eindruck einer belebten Seitengasse irgendwo im nächtlichen Tokio. Die Mischung aus traditioneller japanischer Architektur und futuristischen Cyberpunk-Elementen sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert und hebt das Modell deutlich von klassischen modularen Stadthäusern ab. Holzoptik, Schiebetüren und japanische Schriftzeichen treffen auf farbenfrohe Neonreklame, Klimaanlagen, Kabelstränge und technische Details. Dadurch entsteht ein authentischer, leicht verwitterter Großstadt-Look, der an bekannte Anime, Videospiele und Filme erinnert.

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Besonders gelungen ist die Vielzahl kleiner Details an den Fassaden. Überall finden sich Lampions, Werbetafeln, Getränkekisten, Pflanzen, Lüftungsanlagen, Rohre und kleine Schilder, sodass es aus jeder Perspektive etwas Neues zu entdecken gibt. Trotz der hohen Detaildichte wirkt das Modell nie überladen, sondern vermittelt den Eindruck einer organisch gewachsenen Häuserzeile.

Auch die Innenräume wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Das Izakaya verfügt über einen gemütlichen Gastraum mit Theke und Sitzplätzen, während die angrenzenden Gebäude weitere kleine Alltagsszenen darstellen. Selbst dort, wo die Räume später nur durch aufgeklappte Wände sichtbar sind, wurde nicht an Einrichtung gespart. Möbel, Küchenausstattung, Dekoration und zahlreiche bedruckte Elemente sorgen dafür, dass jeder Bereich seine eigene kleine Geschichte erzählt.

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Die Figuren

Zum Set gehören insgesamt sechs Figuren, die die belebte Atmosphäre der kleinen Gasse passend ergänzen. Die Charaktere greifen unterschiedliche Rollen innerhalb der Szenerie auf und beleben die verschiedenen Geschäfte sowie den Straßenbereich. Dadurch wirkt das Modell nicht wie ein reines Ausstellungsstück, sondern vermittelt den Eindruck einer lebendigen Alltagsszene.

Die Figuren besitzen die von Lumibricks bekannten, etwas natürlicheren Proportionen und unterscheiden sich damit optisch von klassischen Minifiguren. Gesichter und Kleidung sind sauber bedruckt und verleihen den einzelnen Charakteren eine eigene Persönlichkeit. Besonders die unterschiedlichen Outfits passen gut zum japanisch geprägten Stadtbild und unterstreichen den Cyberpunk-Look des Modells.

Die filigranen Arme und Hände wirken zwar etwas empfindlicher als bei anderen Herstellern, lassen sich nach dem Zusammenbau aber problemlos bewegen. Positiv fällt auf, dass Lumibricks erneut Ersatzteile für Hände und Arme beilegt, sodass kleinere Missgeschicke beim Zusammenbau schnell behoben werden können.

Licht an!

Spätestens nach Einbruch der Dunkelheit zeigt das Lumibricks Izakaya, warum die Beleuchtung das zentrale Merkmal der Sets des Herstellers ist. Während das Modell bereits im ausgeschalteten Zustand mit seiner detailreichen Architektur überzeugt, verändert sich der Gesamteindruck nach dem Einschalten der Beleuchtung deutlich. Die zahlreichen Lichtquellen verleihen der kleinen Häuserzeile eine lebendige Atmosphäre und lassen sie wie eine belebte Seitenstraße in einem japanischen Ausgehviertel wirken.

Besonders eindrucksvoll wirken die verschiedenen Neonreklamen und Leuchtschilder an den Fassaden. Statt das gesamte Modell gleichmäßig auszuleuchten, setzt Lumibricks auf gezielt platzierte Lichtquellen, die einzelne Bereiche hervorheben. Dadurch entstehen interessante Licht- und Schatteneffekte, die der Szenerie zusätzliche Tiefe verleihen. Die warm beleuchteten Innenräume bilden dabei einen gelungenen Kontrast zu den kräftigen Farben der Außenbeleuchtung und erzeugen genau die Mischung aus Gemütlichkeit und urbanem Großstadtflair, die man aus japanischen Metropolen kennt.

Auch die Fenster, Eingangsbereiche und Schaufenster profitieren von der Beleuchtung. Selbst kleine Details, die tagsüber leicht übersehen werden, rücken nun stärker in den Fokus. Das Modell gewinnt dadurch sichtbar an Atmosphäre und lädt dazu ein, die vielen liebevoll gestalteten Details immer wieder neu zu entdecken.

Positiv fällt zudem auf, dass die Beleuchtung angenehm gleichmäßig arbeitet. Einzelne LEDs wirken nicht übermäßig hell oder störend, sondern fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Gleichzeitig bleibt das Kabelmanagement nahezu unsichtbar, sodass der Eindruck eines echten beleuchteten Straßenzugs nicht durch sichtbare Leitungen beeinträchtigt wird.

Wer das Izakaya als Displaymodell präsentiert, sollte die Beleuchtung daher unbedingt regelmäßig nutzen. Gerade in einem leicht abgedunkelten Raum entfaltet das Modell seine volle Wirkung und wird zu einem echten Blickfang, der die typische Neonästhetik moderner japanischer Stadtviertel eindrucksvoll einfängt.

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Technik und Qualität

Auch technisch hinterlässt das Set einen sehr guten Eindruck. Das Kabelmanagement ist erneut hervorragend umgesetzt. Die Leitungen verlaufen größtenteils unsichtbar innerhalb der Wände und Etagen, sodass die Technik kaum auffällt. Die Kabellängen sind sinnvoll gewählt und lassen sich ohne großen Kraftaufwand verlegen. Wer sich an die Bauanleitung hält, wird beim Einbau der Beleuchtung kaum Schwierigkeiten haben.

Die Qualität der Klemmbausteine bewegt sich auf einem hohen Niveau. Die Steine besitzen eine gleichmäßige Farbgebung, saubere Oberflächen und eine zuverlässige Klemmkraft. Positiv fällt außerdem auf, dass Lumibricks vollständig auf Sticker verzichtet und stattdessen auf großflächige, sauber bedruckte Elemente setzt. Gerade die zahlreichen japanischen Werbeschilder und Reklametafeln tragen wesentlich zur authentischen Optik des Modells bei und verleihen der Häuserzeile ihren unverwechselbaren Charakter.

Fazit:

Mit dem Lumibricks Izakaya liefert der Hersteller ein außergewöhnliches Klemmbaustein-Set, das traditionelle japanische Architektur gekonnt mit einer futuristischen Cyberpunk-Optik verbindet. Trotz einer im Vergleich zu manchen Modular Buildings überschaubaren Teilezahl wirkt das Modell erstaunlich detailreich und überzeugt durch seine verwinkelte Bauweise, die zahlreichen kleinen Alltagsszenen und eine hohe Dichte an liebevoll gestalteten Ausstattungsmerkmalen. Dadurch entsteht eine lebendige Straßenszene, die aus nahezu jedem Blickwinkel neue Details offenbart.

Ein besonderes Highlight ist erneut das integrierte Beleuchtungssystem. Die insgesamt 20 Lichtelemente sind nicht einfach nur eine Ergänzung, sondern ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Konzepts. Die verschiedenen Neonreklamen, Schilder und Innenraumbeleuchtungen verleihen dem Modell gerade in den Abendstunden eine beeindruckende Atmosphäre und machen das Izakaya zu einem echten Blickfang in jeder Sammlung. Gleichzeitig zeigt Lumibricks einmal mehr, wie durchdacht das Kabelmanagement umgesetzt wurde. Die Leitungen verschwinden nahezu vollständig im Inneren des Modells und beeinträchtigen die Optik an keiner Stelle.

Auch beim Bauprozess hinterlässt das Set einen positiven Eindruck. Die Bauanleitung führt verständlich durch alle zehn Baustufen und erklärt insbesondere die Integration der Beleuchtung ausführlich und nachvollziehbar. Die hochwertige Druckqualität der zahlreichen bedruckten Elemente, der vollständige Verzicht auf Sticker sowie die gute Klemmkraft der Steine runden den insgesamt sehr positiven Gesamteindruck ab.

Das Lumibricks Izakaya richtet sich vor allem an erwachsene Klemmbaustein-Fans, die nicht nur ein anspruchsvolles Bauerlebnis suchen, sondern auch ein außergewöhnliches Displaymodell mit hoher Detaildichte. Wer Gefallen an japanischer Architektur, urbanen Straßenszenen oder der typischen Neonästhetik moderner Metropolen findet, erhält hier ein Modell, das sowohl bei Tageslicht als auch mit eingeschalteter Beleuchtung begeistert.

Mit einem aktuellen Verkaufspreis von rund 159 Euro bietet das Set angesichts der hochwertigen Drucke, der umfangreichen Beleuchtung, der durchdachten Konstruktion und der liebevollen Gestaltung ein überzeugendes Gesamtpaket. Das Lumibricks Izakaya gehört damit zu den atmosphärisch stärksten Modellen des Herstellers und ist eine klare Empfehlung für alle, die ein außergewöhnliches Architektur- und Beleuchtungsmodell suchen.

Das Baustein-Set Izakaya wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.