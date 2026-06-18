Call of Duty: Black Ops und Black Ops II neu für PS4 & PS5

Für Fans der Black-Ops-Reihe gibt es gute Nachrichten. Die beiden Klassiker Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II werden erstmals für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Damit verlassen die beliebten Shooter nach vielen Jahren ihre bisherige PS3-Exklusivität innerhalb der PlayStation-Familie. Verantwortlich für die Umsetzung ist Entwickler Iron Galaxy, der zuletzt unter anderem an Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 gearbeitet hat.

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Zwei der beliebtesten Call-of-Duty-Spiele kehren zurück

Als Call of Duty: Black Ops im Jahr 2010 erschien, entwickelte sich der Titel schnell zu einem der erfolgreichsten Teile der gesamten Serie. Die Mischung aus Kalter-Krieg-Setting, Verschwörungen und spektakulären Kampagnenmissionen begeisterte Millionen von Spielern weltweit. Mit Call of Duty: Black Ops II legte Treyarch 2012 nach und präsentierte erstmals eine futuristischere Ausrichtung mit verzweigten Story-Entscheidungen und einem der bis heute beliebtesten Antagonisten der Reihe. Trotz ihrer Popularität waren beide Spiele auf PlayStation bislang ausschließlich auf der PS3 spielbar.

Die komplette Call of Duty: Black Ops-Saga auf modernen Konsolen

Mit den neuen Umsetzungen wird erstmals die gesamte Black-Ops-Reihe nativ auf PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Nach Black Ops II folgten in den vergangenen Jahren weitere Ableger wie Call of Duty: Black Ops III, Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty: Black Ops Cold War sowie die jüngsten Veröffentlichungen Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Black Ops 7. Spieler können somit die komplette Geschichte der Black-Ops-Unterreihe auf modernen Sony-Konsolen erleben, ohne auf ältere Hardware angewiesen zu sein.

Veröffentlichung im Juli geplant

Die Neuauflagen sollen bereits im Juli erscheinen. Bislang wurden noch keine Details zu möglichen grafischen Verbesserungen oder zusätzlichen Funktionen bekannt gegeben. Viele Fans hoffen jedoch auf technische Anpassungen für aktuelle Hardware, darunter höhere Auflösungen, stabilere Bildraten und moderne Komfortfunktionen. Gerade die Kampagnen von Black Ops und Black Ops II gelten bis heute als einige der stärksten Story-Erlebnisse innerhalb der gesamten Call-of-Duty-Reihe.

Modern Warfare übernimmt 2026 das Kommando

Während die Reihe in diesem Jahr pausiert, richtet sich der Fokus von Activision auf Call of Duty: Modern Warfare 4. Der neue Ableger erscheint am 23. Oktober 2026 und bringt die Modern-Warfare-Serie nach den jüngsten Black-Ops-Veröffentlichungen zurück ins Rampenlicht. Bis dahin erhalten PlayStation-Spieler jedoch die Gelegenheit, zwei der wichtigsten Shooter-Klassiker der vergangenen Generation erneut zu erleben.