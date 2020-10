Das Simulcast Herbstprogramm auf Anime on Demand bietet zahlreiche coole Animes für die kommenden kalten Tage. Darunter die Fortsetzung zu InuYasha und die dritte Staffel von DanMachi (in Kooperation mit Anime House) und Strike Witches (in Kooperation mit AniMoon).

Yashahime: Princess Half-Demon

Endlich gibt es ein Wiedersehen mit Inuyasha und Kagome! Im InuYasha-Nachfolger Yashahime: Princess Half-Demon geht es nun um die Abenteuer der nächsten Generation. Die Halb-Yokai-Schwestern Towa und Setsuna werden im feudalen Japan als Kinder voneinander getrennt. Towa wird ins Japan der Gegenwart transportiert und dort von Kagomes Bruder Sota gefunden und aufgezogen. Doch als sie 10 Jahre später in die Vergangenheit zurückkehren kann und ihre Schwester wiederfindet, traut sie ihren Augen nicht: Setsuna hat all ihre Erinnerungen verloren und ist nun eine YokaiJägerin im Dienste von Kohaku! Gemeinsam mit Moroha, der Tochter von Inuyasha und Kagome, machen die drei sich auf, um ihre verlorene Vergangenheit wiederzufinden.

Yashahime: Princess Half-Demon läuft auf Anime on Demand ab jetzt immer samstags um 12 Uhr mittags. Gleichzeitig nimmt Anime on Demand ein HD-Upgrade für die noch fehlenden Episoden von der Originalserie InuYasha vor.

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

Die Nijigasaki-Oberschule in Odaiba, Tokyo, ist beliebt wegen ihrer Vielzahl an Fächern und der Freiheit, die die Schüler genießen. Zweitklässlerin Yu Takasaki ist begeistert von School Idols, weswegen sie mit ihrer Sandkastenfreundin Ayumu Uehara an die Tür des „School Idol Clubs“ klopft. Sowohl Freundinnen als auch Rivalinnen haben die Clubmitglieder ganz unterschiedliche Auffassungen und Motivationen. Doch die neun (+ 1) Mädchen schließen sich zusammen, um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen!

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club gibt es jeden Samstag um 16 Uhr zu sehen.

Iwakakeru -Sport Climbing Girls-

Nicht nur Muckis, sondern vor allem auch Köpfchen ist an der Kletterwand gefragt! Puzzle-Genie Konomi Kasahara entdeckt eines Tages die Kletterwand an ihrer Schule und fortan gibt es (k)ein Halten mehr für sie, denn die beste Kombination aus Haltepunkten zu finden ist eine noch viel bessere Herausforderung! Zusammen mit den Mädels vom HanamiyaKletterclub und zahlreichen Rivalinnen zieht es sie hoch hinaus. Bei Iwakakeru -Sport Climbing Girls- kommen alle Freunde schweißtreibender Sport-Animes voll auf ihre Kosten.

Iwakakeru -Sport Climbing Girls- läuft immer samstags um 19 Uhr im Simulcast.

I’m Standing on a Million Lives

Yusuke Yotsuya ist ein Eigenbrötler, der am liebsten Zeit zu Hause mit seinen Videospielen verbringt. Doch als es ihn plötzlich zusammen mit zwei seiner Mitschülerinnen in ein lebensechtes Fantasy-Game verschlägt, lernt er das „unechte“ Leben von seiner harten Seite kennen. Denn als einfacher Farmer soll er plötzlich nicht nur sein eigenes Leben, sondern das von Millionen verteidigen! In dieser neuen Isekai-Serie geht es ums nackte Überleben, denn der Tod im Spiel bedeutet auch den Tod in der realen Welt.

I’m Standing on a Million Lives gibt es jeden Freitag um 17 Uhr zu sehen.

STRIKE WITCHES ROAD to BERLIN

Als eines Tages wie aus dem Nichts die außerirdischen „Neuroi“ auftauchten und die Welt ins Chaos stürzten, schlossen sich alle Länder der Erde gegen den neuen Feind zusammen. Doch die finstere Bedrohung kann einzig mit Magie aufgehalten werden, und das ist etwas, das nur junge Mädchen besitzen! Für die Alliierten gilt es nun, Berlin zurückzuerobern. Dabei kommt das wieder verbündete 501. Vereinigte Jagdgeschwader, genannt „Strike Witches“, mit seinem neuen Mitglied Hattori Shizuka zum Einsatz und ein harter Kampf ums Überleben beginnt!

Die 3. Staffel zu Strike Witches läuft in Zusammenarbeit mit AniMoon mittwochs um 19:05 Uhr.

Das Comedy-Spinoff Strike Witches 501st Joint Fighter Wing Take Off! Ist bereits verfügbar.

DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Ⅲ.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (kurz DanMachi) begeistert schon lange die Fantasy-Fangemeinde. Nun könnt ihr euch mit der 3. Staffel Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Ⅲ. auf ein neues Abenteuer mit Bell und Hestia freuen! Ab sofort ist neben dem Spin-Off Sword Oratoria mit Staffel 1 auch wieder die komplette Haupt-Serie auf Anime on Demand verfügbar.

Es sind einige Monate vergangen, seitdem sich Bell und Hestia zur Hestia Familia zusammengeschlossen haben. Doch in den Tiefen des Dungeons gibt es noch viel Unbekanntes und plötzlich geschieht etwas, was nie geschehen sollte. Ein Monster erscheint in der Gestalt eines jungen Mädchens, das menschliche Sprache versteht und Orario in Unruhe stürzt.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Ⅲ. läuft in Kooperation mit Anime House immer freitags um 18:30 Uhr.

I TRIED ASKING WHILE KOWTOWING

Was würdet ihr dafür tun, einmal die Höschen der holden Weiblichkeit erblicken zu dürfen? Nun, Suwaru Doge wirft sich dafür schon mal gern mit dem Kopf vorneweg in den Staub! Ob ihm ein leidenschaftliches Kowtow dabei hilft, seinem Herzenswunsch näherzukommen …?

I TRIED ASKING WHILE KOWTOWING ist ein Ecchi-ComedyAnime in appetitlichen Kurzhappen von je rund fünf Minuten Länge.

Anime on Demand startet die Serie am Mittwoch, den 14.10. um 16:40 Uhr.

Im Programm bleibend:

ONE PIECE – 20. Staffel: Wano-Land

Ruffys Abenteuer im Land der Samurai gehen auf Anime on Demand immer sonntags um 17 Uhr weiter. Am 11. Oktober folgt Episode 945.

