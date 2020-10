Dragon Quest: The Adventure of Dai ist ab sofort auf Anime on Demand jeden Samstag um 04.30 Uhr im Simulcast zu sehen. Das bedeutet, sie wird parallel zu Japan ausgestrahlt und die Frühaufsteher oder Nachteulen sind die Ersten, die die Folge sehen!

The Adventure of Dai Story

Die Welt litt einst unter der Herrschaft des Dunklen Lords Hadlar. Bis eines Tages ein Schwertkämpfer ihn erschlug und den Frieden wieder herstellte. Die Monster, die damals unter der Kontrolle Hadlars standen, leben nun friedlich auf einer abgelegenen Insel.

Dai, de r einzige Mensch auf der Insel, der selbst zum Lichtbringer werden möchte, lebt auch hier. Doch der Dunkle Lord erhebt sich erneut und Dai muss sich auf ein großes Abenteuer begeben, um der Lichtbringer zu werden, der er immer sein wollte!

In der „Weekly Shonen Jump“ erschien der ursprüngliche Manga 1989 bis 1996 von Riku Sanjo mit Zeichnungen von Koji Inada und unter Aufsicht von Dragon Quest Schöpfer Yuji Horii. Die erste Anime-Adaption der DQ-Reihe erschien bereits 1991 und entstand, wie auch der neue Anime, im Hause Toei Animation. Die dürften den meisten bekannt sein durch Dragon Ball und One Piece.

Die Ausstrahlung von Dragon Quest: The Adventure of Dai findet jeden Samstag um 04:30 Uhr auf Anime on Demand statt.

Quelle: ANIME ON DEMAND PM