Mid-Season Trailer von WandaVision online

Marvel hat heute den Mid-Season Trailer zu Marvel Studios‘ WandaVision online gestellt. Die Mini-Serie ist Teil der Marvel Cinematic Universe Phase 4 und wird auf Disney+ ausgestrahlt. Mittlerweile gehen wir dem Ende entgegen der 9-teiligen Serie. Was bisher geschehen ist, zeigt uns dieser neue Trailer. Keine Angst, allzu große Spoiler gibt es nicht.

Mid-Season Trailer zeigt bekannte Gesichter

Damit auch die Film-Fans an die Serie herangezogen werden, dachte Marvel sich mit dem Trailer noch mal alle bekannten Gesichter des MCUs zu zeigen, die eine wichtige Rolle in der Show spielen. Als da wären Dr. Darcy Lewis (Kat Dennings) aus Thor 1 und 2 und Jimmy Woo (Randall Park) aus Ant-Man and the Wasp.

WandaVision ist in einer fiktiven Welt angesiedelt, in einer Art Fernsehserie der frühen 50er. Mit großen Schritten geht es durch die 60er und die wilden 70er. Währenddessen erforscht das Team S.W.O.R.D. nach ungewöhnliche Wellen, welche aus einer Kleinstadt kommen, die es angeblich nicht geben soll und Dinge und Menschen von dort verschwinden.

> Unser letzter Bericht.

Jeden Freitag gibt es eine ca. 20-minütige Folge der MCU Mini-Serie. Bisher stehen vier Folgen auf Abruf. Bis Anfang März müssen wir uns auf die Vervollständigung dieses Abenteuers gedulden.

Der Mid-Season Trailer zu Marvel Studios‘ WandaVision.