WandaVision startet heute auf Disney+

Heute startet WandaVision auf Disney+. Die Marvel Cinematic Universe Serie gehört zu Phase 4 und wird wöchentlich mit einer Folge erweitert. Insgesamt erwarten uns 9 Episoden und ist zum März vollständig auf Disney+ verfügbar.

WandaVision – Eine Folge pro Woche

Heute am 15.01.2021 ist es soweit. Die erste Folge der neuen Marvel Serie, welche nach den Geschehnissen von Avengers: Endgame spielt, ist ab sofort auf dem Streaming-Dienst Disney+ verfügbar. Mit dem wöchentlichen Warten können sich bestimmt nicht alle anfreunden. Es sorgt aber beim Marvel Universum für einen reibungslosen Übergang zu den anderen geplanten MCU Projekten. Dazu gehören LOKI und The Falcon and the Winter Soldier. Wir können also davon ausgehen, dass die anderen im Februar parallel zur Mitte von WandaVision oder gegen Mitte März starten.

In Endgame veränderte die Rächer Gruppe die Vergangenheit so stark, dass es unseren Vision durch fehlen des Gedankensteins nicht geben dürfte. Wanda (Elizabeth Olsen) lebt in einer völlig verdrehten Realität und bildet sich in einer Art Traum ihr Familienleben mit ihrem geliebten Vision (Paul Bettany) nur ein. Den Zwei wird jedoch bewusst, dass etwas nicht stimmt und eine Stimme von außen zu ihnen kommuniziert.

> Noch mehr Infos zur Serie.

Weitere bekannte Marvel Rollen, welche in der Serie auftauchen, sind: Darcy Lewis aus Thor 1 und 2 (Kat Dennings) und Jimmy Woo aus Ant-Man and the Wasp (Randall Park).

Aktueller Trailer zu WandaVision Staffel 1.