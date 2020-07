KAZÉ Anime – Releases für Crunchyroll Titel

Wir kürzlich auf der KAZÉ Connect angekündigt, veröffentlicht KAZÉ Anime Anfang 2021 drei beliebte Crunchyroll Titel aus ihrem Programm als Disc auf DVD und Blu-ray.

Crunchyroll Titel als Disc-Ausgabe

Folgende Fantasy-Animes aus dem Jahr 2019 werden Anfang nächsten Jahres im Handel stehen: Dr. Stone, That Time I Got Reincarnated as a Slime und The Rising of the Shield Hero.

„Die gesamte Menschheit wird eines Tages wie aus dem Nichts versteinert. 3700 Jahre später erwacht der geniale Senkū aus seinem bröckeligen Gefängnis und hat nur ein Ziel. Die Zivilisation wiederaufzubauen und den Ursprung dieses mysteriösen Phänomens herausfinden! Die 24-teilige Serie von Studio TMS (Detektiv Conan, Lupin III.) zählte international zu den erfolgreichsten Anime-Neustarts 2019″

„Satoru Mikami wird eines Tages auf offener Straße niedergestochen, doch als er die Augen wieder öffnet, findet er sich plötzlich in einer anderen Welt wieder und das in Form eines Schleims! Von nun an muss er sein Bestes geben, die Völker dieser Fantasy-Welt zu vereinen. Dabei darf er nicht als RPG-Futter enden. Die 24-teilige Isekai-Serie von den Machern von Comet Lucifer basiert auf einer Light Novel, die aktuell bei Altraverse erscheint.“

„Eines Tages wird Naofumi in eine andere Welt beschworen, wo er als Held des Schildes ein Königreich vor grauenhaften Monsterwellen beschützen soll. Doch schon bald wird er von genau den Leuten verraten, die ihn beschworen haben. The Rising of the Shield Hero ist eine weitere Isekai-Serie aus dem Jahr 2019, die in 25 Episoden etwas düsterere Töne anschlägt.“

> News zu den KAZÉ Anime Nights.

Außerdem sind die drei Serien ab dem 15. Juli um 22:45 Uhr im [adult swim]-Block auf TNT Comedy als deutsche TV-Premiere zu sehen. Diese werden dann dort jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Quelle: KAZÉ PM