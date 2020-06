KAZÉ Anime Nights zurück im Kino

KAZÉ Anime Nights finden ihren Weg zurück ins Kino. Nach drei Gastspielen auf Anime on Demand werden die nächsten Vorstellungen wieder auf der großen Leinwand gezeigt. Den Startschuss macht Detektiv Conan – The Movie (23): Die stahlblaue Faust am 30. Juni in ausgewählten Kinos.

Detektiv Conan: Die stahlblaue Faust Story

Erstaunt kommt Conan in einem präparierten Koffer zu sich und das mitten in Singapur! Niemand Geringeres als Kaito Kid hat ihn ins Land geschmuggelt, während sich dieser selbst als Shin’ichi ausgibt. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn die Rechtsanwältin Sherilyn Tan wurde im berühmtesten Hotel Singapurs ermordet und am Tatort findet sich Kaito Kids Visitenkarte. Doch was hat das mit dem gleichzeitig stattfindenden Karate-Turnier zu tun, an dem Kaito Kids Erzrivale Makoto Kyogoku teilnimmt und als dessen Preis es den wertvollen Saphir „Die stahlblaue Faust“ zu gewinnen gibt?

Noch mehr vom Detektiv

Neben der Vorführung durch die KAZÉ Anime Nights bieten einige Kinos der CinemaxX-Kette an den vorhergehenden Dienstagen frühere Detektiv Conan Filme zum Einstimmen. Beginnend mit dem 9. Juni laufen folgende Titel:

09.06.2020: Lupin III vs. Detektiv Conan – The Movie

16.06.2020: Detektiv Conan – The Movie (21): Der purpurrote Liebesbrief

23.06.2020: Detektiv Conan – The Movie (22): Zero der Vollstrecker

Trotz der Lockerungen ist der Kinobetrieb weiterhin eingeschränkt. Bitte haltet euch weiterhin an die Hygienevorschriften und informiert euch vorab, in welchen Bundesländern die Kinos an den Anime Nights wieder teilnehmen. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es >HIER<.

Quelle: KAZE PM