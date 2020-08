Die Engineers aus Guild Ball – Steampunk und Fußball

Die Engineers aus Guild Ball stellen sich vor.

Die Engineers in Guild Ball gehören auch eher zu den Teams, die mehr an dem Fußballspiel interessiert sind. Klingt vielleicht etwas seltsam im ersten Augenblick, wird sich aber später erklären. Ihre Stärke liegt in ihrer Technik und das stellen zeigen sie mit ihren außergewöhnlichen Modellen. Nichts an ihnen ist „normal“ und genauso ist es ihr Spiel!

Zuvor bei Game2Gether…

Wir haben euch nun schon einige Gilden vorgestellt. Bei vielen geht es nicht nur um das Fußballspiel an sich. Deshalb ist es erfrischend, wenn man so eine Gilde mal wieder erwähnen und sich damit beschäftigen darf. Ähnlich den Fishermen ziehen die Engineers in Guild Ball das Spiel mit dem Ball vor. Jedoch wird hier mehr Wert auf die sichere Distanz zum Feind gelegt.