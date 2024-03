Disney Lorcana – Ursulas Rückkehr und neues Koop-Spiel

Ravensburger hat in seinem ersten Disney Lorcana Lorecast Livestream-Event weitere Neuheiten zum Sammelkartenspiel selbst sowie neue Details zu den bevorstehenden „Disney Lorcana Challenge“ Events bekannt gegeben. Disneys „Ursulas Rückkehr„, das vierte Set des „Disney Lorcana TCG“, bringt neue Disney Charaktere ins Spiel, entwickelt die Spielmechanik weiter und führt die in den ersten drei Sets erzählte Geschichte fort.

Mit „Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe“ erscheint zudem ein neues, kooperatives Spiel, in dem die Spielenden in einer epischen Schlacht gegen Disneys Ursula antreten. Die neuen Produkte sind ab dem 17. Mai 2024 zunächst im spezialisierten Spielwarenfachhandel und ab dem 31. Mai 2024 überall im Handel erhältlich.

Ursulas Rückkehr

In diesem neuen Set ist der hinterhältige und machthungrige Glimmer von Disneys Seehexe Ursula, die im zweiten Set „Aufstieg der Flutgestalten“ aus dem „Großen Illuminarium“ befreit wurde, bereit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen und die Herrschaft über Lorcana zu übernehmen. Ihr stehen dabei nur noch die Spielenden mit ihren Team aus Glimmern im Weg. Das Set „Ursulas Rückkehr“ wird zusätzliche Franchises, beliebte Charaktere und weiterentwickeltes Gameplay einführen. Zudem wird mehr über die Geschichte von Lorcana und die Luminari enthüllt. Weitere Details in Kürze. Ravensburger bestätigte aber schon, dass sehnlichst erwartete Charaktere wie Bruno und der Rest der Madrigal Familie aus Disneys „Encanto“ sowie die ikonischen Figuren Disneys Zauberlehrling Micky Maus und Disneys Yen Sid aus „Disney Fantasia“ in diesem Set auftauchen werden.

Das „Disney Lorcana TCG“ Set: „Ursulas Rückkehr“ enthält zwei Starter Decks mit Kombinationen aus den Tintenfarben Amethyst/Bernstein und Saphir/Stahl (19,99 €) sowie Booster Packs (5,99 €). Eine neue „Schatzkiste der Luminari“ (54,99 €) und Zubehör wie Kartenhüllen (9,99 €), Deckboxen (5,99 €) und Spielmatten (19,99 €) werden ebenfalls erhältlich sein. Alle Karten in diesem Set können zusammen mit den zuvor veröffentlichten Sets „Das Erste Kapitel“, „Aufstieg der Flutgestalten“ und „Die Tintenlande“ gespielt und zum Aktualisieren bestehender „Disney Lorcana TCG“ Decks verwendet werden.

Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe

„Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe“ ist das erste kooperative Spiel des „Disney Lorcana TCG“. Die Spielenden können sich entweder mit Freunden zusammentun oder eine Solo-Mission starten, um den Ursula Glimmer zu besiegen und Lorcana zu retten. Das Spiel folgt den Luminari auf ihrer Suche nach dem hinterhältigen Ursula Glimmer zu ihrem Versteck am Rande von Lorcana. Ursula hat sich auf die Ankunft der Luminari vorbereitet, indem sie andere Glimmer mittels Gedankenkontrolle verstrickt und Naturphänomene heraufbeschwört, um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu schaffen. Die Luminari müssen ihr ganzes Können und ihre Teamfähigkeit aufbieten, um Ursula daran zu hindern, ihre Macht über die Welt von Lorcana zu festigen.

Das Spiel enthält einen eigenen Spielbereich für Ursula, zwei vorgefertigte „Disney Lorcana TCG“ Decks (mit Disneys Mulan und Yen Sid sowie Karten aus den ersten vier „Disney Lorcana TCG“ Sets) und ein starkes Ursula Deck. Dabei spielt die Seehexe nach ihren eigenen Regeln.

Das Spiel hat vier Schwierigkeitsgrade von leicht bis extrem. Jeder Schwierigkeitsgrad bietet verschiedene Variationen, die das Spielerlebnis einzigartig machen. Ursulas Macht nimmt im Laufe des Spiels zu, sodass die Spielenden ihre Decks anpassen sollten, um auf der extremen Schwierigkeitsstufe die besten Erfolgschancen zu haben. Das Spiel ist endlos wiederholbar und enthält alles, was ein bis zwei Spielende dafür benötigen. Mit zusätzlichen „Disney Lorcana TCG“ Decks können auch bis zu vier Leute mitspielen. Dabei können sie entweder die Karten aus den vorgefertigten Decks verwenden oder mit ihren eigenen Decks spielen. Das Deck von Ursula hat eine eigene Kartenrückseite, sodass ihre Karten leicht von anderen zu unterscheiden sind. Das Spiel ist ab acht Jahren geeignet und wird im Einzelhandel für 59,99 € angeboten.

Disney Lorcana Challenge

Luminari auf der ganzen Welt können bald an der „Disney Lorcana Challenge“ teilnehmen, einer neuen Serie von Turnier-Events für das „Disney Lorcana TCG“. Diese starten am 25. Mai mit exklusiven Preisen. Für alle Teilnehmenden wartet eine „Dragon Fire“ Promokarte mit erweitertem Artwork. Die vier besten Spielenden jeder Veranstaltung erhalten eine Karte mit erweitertem Artwork von „Mickey Mouse – Brave Little Tailor“. Darüber hinaus gibt es noch andere beliebte Karten mit erweitertem Artwork aus früheren Sets zu gewinnen, darunter „Let It Go“, „Cinderella – Stouthearted“ und „Rapunzel – Gifted With Healing“. Die Disney Lorcana Challenge startet mit den Veranstaltungen in Atlanta (Georgia), USA und in Lille, Frankreich. Weitere Infos zur „Disney Lorcana Challenge“ in Deutschland folgen. Im Rahmen der Eventserie finden auch Sideevents statt, wie z.B. Disney Villainous Turniere, die schon auf der Gen Con und der PAX Unplugged 2023 stattfanden. Auf www.disneylorcana.com/de-DE finden sich der vollständige Zeitplan, die Regeln, Tickets und alle weiteren Updates, sobald diese verfügbar sind.