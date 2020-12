Der Prinz aus Zamunda 2 – Offizieller Amazon Prime Trailer

32 Jahre ist es her, als Eddie Murphy uns mit „Der Prinz aus Zamunda“ (eng. Coming to America) bespaßte. Zusammen mit Arsenio Hall übernahm er so ziemlich jede Rolle des Filmes. Zu der wohl lustigsten und bekanntesten Stelle gehörte der Barbar-Shop, über den Akeem und Semmi nächtigten. Die Ausstrahlung folgt am 5. März 2021 auf Prime Video.

Der Prinz aus Zamunda 2 – Was wir wissen

Im ersten Teil war Thronerbe und Prinz Akeem unglücklich über die arrangierte Ehe. Er wollte keine Frau, die jeden seiner Wünsche von den Lippen abließt. Er wollte sich in eine Frau mit eigenem Charakter und Interessen verlieben. In New York wurde er fündig und heiratete schließlich Lisa McDowell (Shari Headley), die Tochter eines Burger-Buden Besitzers.

Nun, etliche Jahre später, wird ein Thronerbe für Akeem gesucht. Es wird verlangt, dass dieser männlich ist. Angeblich hat er einen Sohn, welchen er ausfindig machen muss. Also kehrt das Team Akeem und Semmi, der wenig begeistert ist, wieder zurück nach New York in den Stadtteil Queens.

Zu der größtenteils wiederkehrenden Besetzung stoßen auch neue Schauspieler zum Cast dazu. Darunter: Wesley Snipes und Tracy Morgan.

> The Grand Tour wieder auf Tour.

Der Prinz aus Zamunda 2 ist ab dem 5. März 2021 auf Amazon Prime verfügbar.

Hier ist der erste Trailer zur Fortsetzung von Coming to America.