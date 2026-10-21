Cricut erweitert sein Sortiment an Heizpressen um zwei neue Modelle: Die Cricut AutoPress 2 und die Cricut EasyPress Mini richten sich an unterschiedliche kreative Projekte und sollen individuelle Wärmeübertragungen einfacher gestalten. Während die AutoPress 2 größere Motive automatisiert auf Textilien und andere Materialien überträgt, eignet sich die kompakte EasyPress Mini besonders für kleine Designs und filigrane Details. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich.

Cricut AutoPress 2: Automatische Wärmeübertragung

Die Cricut AutoPress 2 ist für Projekte in Standardgröße ausgelegt. Ihre Heizplatte misst 30,5 × 30,5 cm und eignet sich unter anderem für die Gestaltung von T-Shirts, Tragetaschen, Kissenbezügen und Wohnaccessoires. Neben Iron-On und Infusible Ink unterstützt die Heizpresse auch kompatible DTF-Transfers und Sublimation.

Im freihändigen Auto-Modus übernimmt die AutoPress 2 den Pressvorgang automatisch. Dazu wird das vorbereitete Projekt aufgelegt und das Schubfach eingeschoben. Nach Abschluss öffnet sich die Presse dank der Zero-Effort-Bedienung selbstständig. Ein gleichmäßiger Anpressdruck von 50 kg und Temperaturen von bis zu 210 °C sollen reproduzierbare Ergebnisse ermöglichen. Das ausziehbare Schubfach bietet Platz für Materialien mit einer Dicke von bis zu 4,5 cm.

Für wiederkehrende Projekte stehen vier anpassbare Voreinstellungen zur Verfügung, über die sich häufig genutzte Zeit- und Temperaturkombinationen speichern lassen. Per Bluetooth kann die AutoPress 2 mit der Cricut Design Space App verbunden werden. Der interaktive Heatguide liefert zudem Empfehlungen zu den passenden Einstellungen und führt Schritt für Schritt durch die Verarbeitung kompatibler Materialien.

Cricut EasyPress Mini: Für kleine Motive und Details

Die Cricut EasyPress Mini ist als kompakte Handheizpresse für kleine bis mittelgroße Designs konzipiert. Sie eignet sich beispielsweise für individuelle Motive auf Rucksäcken, Tragetaschen und T-Shirts sowie für Details an schwer erreichbaren Stellen.

Die Heizplatte misst 15,2 × 7,6 cm. Ein ergonomischer Griff soll die Handhabung erleichtern, während die Präzisionsspitze eine gute Sicht auf das Motiv ermöglicht. Das ist insbesondere bei Nähten, Reißverschlüssen und anderen engen Bereichen hilfreich.

Anders als ein herkömmliches Bügeleisen bietet die EasyPress Mini gleichmäßige, trockene Hitze bis an den Rand der Heizplatte. Drei integrierte Heizstufen erleichtern die Auswahl der passenden Temperatur. Unterstützt werden Iron-On, Infusible Ink und kompatible Sublimationsmaterialien. Über den interaktiven Cricut Heatguide erhalten Nutzer Empfehlungen zu Temperatur, Pressdauer sowie geeigneten Materialien und Rohlingen.

Durch ihre kompakten Abmessungen lässt sich die EasyPress Mini einfach verstauen und transportieren. Für größere Motive und umfangreichere Serienprojekte können die größeren Heizpressen aus dem Cricut-Sortiment genutzt werden.

Preis und Verfügbarkeit

Beide neuen Heizpressen sind ab sofort erhältlich. Die Cricut AutoPress 2 in Blau kostet 289,99 Euro und wird über die offizielle Cricut-Website, Amazon* sowie große Einzelhändler angeboten. Die ebenfalls blaue Cricut EasyPress Mini ist für 74,99 Euro auf der Cricut-Website und bei Cricut-Fachhändlern erhältlich.