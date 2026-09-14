Fire Emblem: Fortune’s Weave zeigt sich im ausführlichen Übersichtstrailer

Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung von Fire Emblem: Fortune’s Weave legen Nintendo und Entwickler Intelligent Systems noch einmal nach. Ein neuer, rund sieben Minuten langer Übersichtstrailer fasst die wichtigsten Elemente des kommenden Strategie-Rollenspiels zusammen und liefert einen umfangreichen Vorgeschmack auf die Geschichte, das Zeitreise-System und die taktischen Schlachten. Im Mittelpunkt stehen dabei erneut die vier Helden Cai, Dietrich, Theodora und Leda, deren unterschiedliche Schicksale miteinander und mit der Zukunft der gesamten Welt verbunden sind.

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Vier Schicksale und eine Reise durch die Zeit

Schauplatz des neuen Fire Emblem ist das wohlhabende Kaiserreich Dagda. In dessen Hauptstadt Dagsion finden die sogenannten Heroenspiele statt, bei denen mächtige Kämpfer aus dem gesamten Land gegeneinander antreten. Dem Sieger winkt ein ganz besonderer Preis: die Erfüllung eines Wunsches. Cai möchte diesen nutzen, um seinen gefangenen Vater zu retten. Dietrich sucht dagegen immer neue Herausforderungen und stärkere Gegner. Königin Theodora kämpft für den lang gehegten Traum ihrer Heimat, während die musikalisch begabte Leda von Rache angetrieben wird. Über allem steht jedoch eine wesentlich größere Bedrohung. Der Dämonengott Balor gefährdet die Zukunft der Welt, weshalb Spieler mithilfe der Schicksalsgöttin Fortuna durch die Zeit reisen. Die Geschichten der vier Helden müssen miteinander verwoben und ihr Schicksal verändert werden, um die Katastrophe in der Gegenwart abzuwenden.

Der Übersichtstrailer verdeutlicht noch einmal, dass Fortune’s Weave deutlich mehr als eine Aneinanderreihung klassischer Fire-Emblem-Schlachten bietet. Zwischen den Begegnungen der Heroenspiele lässt sich Dagsion erkunden. Hier können neue Verbündete rekrutiert, Beziehungen zwischen Charakteren vertieft und Fähigkeiten trainiert werden. Tempel ermöglichen es zudem, die Gunst verschiedener Götter zu erlangen und deren Segen anschließend im Kampf einzusetzen. Auch außerhalb der Hauptstadt gibt es einiges zu erledigen. Auf der Weltkarte warten Quests, Gegner und Ressourcen. Verliese wiederum locken mit Materialien und Schatztruhen. Treffen die Helden dort auf Feinde, kommen sogenannte Clashes zum Einsatz, die sich spielerisch von den großen taktischen Schlachten unterscheiden. Wie die freie Zeit genutzt wird, liegt weitgehend bei den Spielern. Die getroffenen Entscheidungen wirken sich jedoch unmittelbar darauf aus, wie gut die eigene Gruppe auf die nächsten Heroenspiele vorbereitet ist.

Blaze Arts können zum gefährlichen Spiel werden

In den eigentlichen Gefechten bleibt sich die Reihe grundsätzlich treu. Einheiten werden rundenbasiert über rasterbasierte Karten bewegt, wobei Positionierung, Reichweite sowie individuelle Stärken und Schwächen entscheidend bleiben. Eine der größeren Neuerungen stellen die Blaze Arts dar. Dabei handelt es sich um besonders mächtige Spezialfähigkeiten der Helden, deren Einsatz Lebenspunkte kostet. Gleichzeitig füllt sich dadurch die Blaze Gauge. Ist diese zur Hälfte gefüllt, erhalten die Helden einen zusätzlichen Bonus. Wer es übertreibt, muss allerdings mit Konsequenzen rechnen. Eine vollständig gefüllte Anzeige löst einen Burst aus. Der zuvor gewährte Bonus verschwindet und die maximalen Lebenspunkte des entsprechenden Helden werden halbiert. Die mächtigsten Fähigkeiten lassen sich somit nicht bedenkenlos einsetzen. Zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen die göttlichen Segen. Diese können verbessert werden und beispielsweise vorübergehend den erlittenen Schaden reduzieren.

Release steht unmittelbar bevor

Der neue Übersichtstrailer dient damit vor allem als kompakte Zusammenfassung der zahlreichen Systeme, die Nintendo zuletzt bereits in der ausführlichen Direct vorgestellt hatte. Gleichzeitig zeigt er noch einmal, wie stark Fortune’s Weave seine vier miteinander verflochtenen Geschichten mit dem klassischen Strategie-Gameplay der Reihe verbinden möchte. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Damit liegen zwischen dem neuen Übersichtstrailer und dem Release nur noch wenige Tage.