Autos zu fahren ist längst nicht die einzige Möglichkeit, sich virtuell mit Fahrzeugen zu beschäftigen. Wer lieber selbst unter die Motorhaube schaut, kaputte Fahrzeuge repariert, Schrottplätze durchforstet oder liegengebliebene Autos abschleppt, findet auf PC und Konsole eine erstaunlich große Auswahl an Simulatoren.

Dabei reicht das Spektrum inzwischen weit über klassische Rennspiele hinaus. Während man in einem Car Mechanic Simulator einzelne Bauteile aus- und wieder einbaut, übernimmt man in anderen Spielen die Rolle eines Abschleppunternehmers, arbeitet auf einem Schrottplatz oder kümmert sich um liegengebliebene Fahrzeuge.

Wir stellen einige interessante Vertreter vor und schauen uns an, was die unterschiedlichen Auto-Simulatoren zu bieten haben.

Car Mechanic Simulator 2021 – Schrauben statt Rasen

Wenn es um Automechanik-Simulationen geht, führt kaum ein Weg an Car Mechanic Simulator 2021 vorbei. Statt mit möglichst hoher Geschwindigkeit über die Rennstrecke zu fahren, geht es hier um das, was normalerweise vor oder nach einer Autofahrt passiert: Wartung und Reparatur. Die eigene Werkstatt wird nach und nach ausgebaut. Fahrzeuge kommen mit unterschiedlichen Problemen herein und müssen zunächst untersucht werden. Anschließend geht es an die eigentliche Arbeit. Reifen, Bremsen, Fahrwerk, Motor, Getriebe und zahlreiche weitere Komponenten können ausgebaut und ersetzt werden.

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Das Spiel legt dabei durchaus Wert auf Details. Mehr als 4.000 einzelne Teile und über 70 Fahrzeuge sorgen dafür, dass selbst routinierte Schrauber einiges zu tun bekommen. Besonders interessant ist das Spiel für alle, die schon immer einmal wissen wollten, wie ein Fahrzeug eigentlich aufgebaut ist, ohne anschließend tatsächlich mit ölverschmierten Händen unter dem eigenen Auto liegen zu müssen.

Vom Gebrauchtwagen zum Traumauto

Ein weiterer Reiz von Car Mechanic Simulator liegt darin, dass nicht ausschließlich Reparaturen auf dem Programm stehen. Gefundene oder gekaufte Fahrzeuge können restauriert, lackiert und anschließend verkauft werden. Damit entsteht eine kleine Wirtschaftssimulation rund um die Werkstatt. Wer geschickt einkauft, defekte Fahrzeuge günstig übernimmt und anschließend wieder herrichtet, kann seinen Gewinn in bessere Ausrüstung und den Ausbau der eigenen Werkstatt investieren. Auch Tuning spielt eine Rolle. Wer nicht nur reparieren, sondern sein virtuelles Fahrzeug individuell gestalten möchte, bekommt entsprechende Möglichkeiten geboten.

Car Mechanic Simulator 2026 – die nächste Generation der Werkstatt-Simulation

Doch bald bekommt der Car Mechanic Simulator 2021 einen Nachfolger, denn es steht inzwischen der nächste große Ableger in den Startlöchern: Car Mechanic Simulator 2026. Der neue Teil wurde bereits offiziell angekündigt und soll noch 2026 erscheinen. Eine Singleplayer-Demo ist bereits verfügbar, sodass sich Interessierte schon einen ersten Eindruck vom neuen Werkstatt-Alltag verschaffen können.

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Die bewährte Grundidee bleibt erhalten: Fahrzeuge werden repariert, restauriert und erweitert, während die eigene Werkstatt Stück für Stück ausgebaut wird. Gleichzeitig soll der neue Teil deutlich mehr Möglichkeiten bieten. Mehr als 150 Fahrzeuge in über 500 Konfigurationen sowie mehr als 8.000 Autoteile sollen zum Start für reichlich Arbeit sorgen.

Endlich gemeinsam schrauben

Die größte Neuerung dürfte allerdings der Koop-Modus sein. Erstmals in der Reihe können Spieler ihre Werkstatt gemeinsam mit Freunden betreiben. Damit wird aus der bislang eher solistischen Schrauber-Simulation ein gemeinsames Projekt. Gerade das könnte dem Genre einen interessanten neuen Impuls geben. Während ein Spieler beispielsweise an einem Motor arbeitet, kann sich der andere um die nächsten Aufträge oder den Ausbau der Werkstatt kümmern. Wie umfangreich die Zusammenarbeit letztendlich ausfällt, dürfte sich spätestens mit der finalen Version zeigen.

Auch beim Gameplay soll mehr Freiheit geboten werden. Tag-Nacht-Zyklus, Lieferungen, verfügbarer Arbeitsbereich und der Schwierigkeitsgrad der Aufträge lassen sich individuell anpassen. Dazu kommt eine überarbeitete Progression sowie ein neuer Modus zur persönlichen Gestaltung der eigenen Garage. Car Mechanic Simulator 2026 ist damit ein besonders interessanter Titel für unseren Überblick: Das Spiel steht stellvertretend für die Weiterentwicklung des gesamten Genres und zeigt, dass es bei einer Werkstatt-Simulation längst nicht mehr nur darum geht, einzelne Schrauben virtuell festzuziehen.

Cheap Car Repair – günstige Reparaturen, große Herausforderungen

Wer eine modernere Alternative zu den etablierten Werkstatt-Simulationen sucht, sollte einen Blick auf Cheap Car Repair werfen. Der aktuelle Titel setzt ebenfalls auf das Reparieren und Instandsetzen von Fahrzeugen, verfolgt dabei aber einen etwas anderen Ansatz. Wie der Name bereits vermuten lässt, steht die Reparatur von Autos im Mittelpunkt. Fahrzeuge kommen mit unterschiedlichen Defekten in die Werkstatt und müssen zunächst untersucht werden. Anschließend gilt es, die Ursache des Problems zu finden und die entsprechenden Komponenten zu reparieren oder auszutauschen. Damit richtet sich Cheap Car Repair vor allem an Spieler, die Spaß daran haben, sich Schritt für Schritt durch ein Fahrzeug zu arbeiten. Statt einfach einen Auftrag abzuhaken, muss man herausfinden, welche Teile tatsächlich für das Problem verantwortlich sind.

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Gerade im Vergleich zu älteren Genrevertretern zeigt sich dabei, dass das Interesse an Automechanik-Simulationen weiterhin vorhanden ist. Das Genre entwickelt sich weiter und spricht längst nicht mehr nur eingefleischte Schrauber an. Für Einsteiger kann Cheap Car Repair deshalb ebenfalls interessant sein: Wer sich schon immer gefragt hat, was eigentlich hinter einer Autoreparatur steckt, bekommt hier die Möglichkeit, sich ohne Werkstattbesuch und ölverschmierte Hände mit der Materie auseinanderzusetzen.

Offroad Mechanic Simulator – wenn die Straßen aufhören

Wer mit normalen Straßenfahrzeugen nicht genug anfangen kann, kann sich Offroad Mechanic Simulator ansehen. Wie der Name bereits verrät, dreht sich hier alles um Geländefahrzeuge. Die Aufgabe besteht nicht einfach darin, einen Ölwechsel durchzuführen. Stattdessen müssen Fahrzeuge für anspruchsvolle Offroad-Einsätze vorbereitet werden. Fahrwerk, Reifen, Antrieb und weitere Komponenten können angepasst werden.

Das sorgt für eine etwas andere Form der Mechanik-Simulation: Die Frage lautet nicht nur „Was ist kaputt?“, sondern auch „Was muss ich verändern, damit das Fahrzeug die kommende Herausforderung übersteht?“. Gerade für Spieler, die neben dem Schrauben auch etwas Abenteuer suchen, kann das eine interessante Alternative zu klassischen Werkstatt-Simulationen sein.

Abschlepp-Simulatoren: Pannenhilfe statt Rennstrecke

Wer bei einem Auto-Simulator nicht unbedingt selbst schrauben möchte, kann auch die andere Seite kennenlernen: Was passiert eigentlich, wenn ein Fahrzeug liegen bleibt? Abschlepp- und Pannenhilfe-Simulatoren machen genau diese Situation zum Spielprinzip.

Roadside Assistance Simulator – Pannenhilfe als Management-Spiel

Ein interessantes Beispiel ist Roadside Assistance Simulator, der bereits 2014 erschienen ist. Das Spiel verbindet klassische Simulation mit Management-Elementen. Statt ausschließlich selbst einen Abschleppwagen durch die Gegend zu fahren, übernimmt man die Leitung einer kompletten Pannenhilfe. Die Einsätze reichen dabei deutlich über das reine Abschleppen hinaus. Eine leere Batterie, ein platter Reifen oder ein überhitzter Kühler können beispielsweise dafür sorgen, dass ein Hilferuf eingeht. Anschließend muss entschieden werden, welche Hilfe benötigt wird und wie der Einsatz am effizientesten abgewickelt werden kann.

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Interessant ist dabei der Mix aus Schreibtischarbeit und Außeneinsatz: Man kann die Einsätze aus der Zentrale koordinieren, aber auch selbst zu einem liegengebliebenen Fahrzeug fahren und die Reparatur vor Ort übernehmen. Mit zunehmendem Spielfortschritt lassen sich neue Regionen, Fahrzeuge, Gebäude und technische Möglichkeiten freischalten. Auch Rettungshubschrauber gehören später zum Fuhrpark. Damit geht Roadside Assistance Simulator deutlich weiter als ein reiner Abschlepp-Simulator. Es geht darum, einen kompletten Pannendienst am Laufen zu halten, inklusive Personal, Fahrzeugen, Ressourcen und möglichst zufriedenen Kunden.

Auto Tow Truck Simulator – Abschleppen als Hauptaufgabe

Deutlich fokussierter ist Auto Tow Truck Simulator. Hier sitzt man tatsächlich hinter dem Steuer eines Abschleppwagens und arbeitet verschiedene Einsätze in einer Stadt ab. Die Aufgaben reichen unter anderem vom Bergen liegengebliebener Fahrzeuge bis zum Entfernen falsch geparkter Autos. Dabei ist nicht nur das Fahren des Abschleppwagens gefragt. Gerade in engen Straßen und auf begrenztem Raum muss das Fahrzeug möglichst geschickt positioniert werden, bevor ein Auto aufgenommen und abtransportiert werden kann.

Zusätzlichen Zeitdruck bringen die einzelnen Missionen mit sich. Wer einen Auftrag erfolgreich abschließen möchte, muss also nicht nur am Einsatzort ankommen, sondern auch innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits arbeiten.

Warum Abschleppen virtuell interessanter ist, als es klingt

Auf den ersten Blick klingt „Auto abschleppen“ nicht unbedingt nach einem besonders abwechslungsreichen Spielprinzip. Gerade die Kombination verschiedener Aufgaben macht den Reiz solcher Simulatoren aber aus. Ein Einsatz kann relativ unkompliziert sein, während beim nächsten Auftrag ein beschädigtes Fahrzeug geborgen oder ein Auto aus einer schwierigen Position bewegt werden muss.

Hinzu kommt der Perspektivwechsel: Während Rennspiele den spektakulären Teil des Autofahrens zeigen, beschäftigen sich Abschlepp-Simulatoren mit einer Seite des Straßenverkehrs, die man normalerweise lieber nicht erleben möchte. Und genau hier treffen Simulation und Realität aufeinander. Im Spiel ist eine Panne schließlich nur ein weiterer Auftrag. Im echten Leben sieht die Sache anders aus, insbesondere dann, wenn der Grund für den unfreiwilligen Zwischenstopp selbst verursacht wurde.

Zwischen Pannenhilfe und Fuhrparkmanagement

Viele Simulatoren gehen inzwischen über die reine Tätigkeit hinaus. Statt ausschließlich einzelne Aufträge abzuarbeiten, baut man sich teilweise ein eigenes Unternehmen auf. Neue Fahrzeuge werden angeschafft, Ausrüstung verbessert und weitere Aufträge angenommen. Damit vermischt sich die eigentliche Simulation mit Elementen eines Management-Spiels. Das macht gerade Abschlepp-Simulatoren interessant: Man fährt nicht einfach nur einen Abschleppwagen durch eine virtuelle Stadt, sondern baut sich im besten Fall nach und nach ein funktionierendes Unternehmen auf.

Junkyard Simulator – der Schrottplatz als Arbeitsplatz

Noch einen Schritt weiter geht Junkyard Simulator. Hier landet man nicht in einer klassischen Autowerkstatt, sondern auf einem Schrottplatz. Kaputte und alte Fahrzeuge werden gesucht, ausgeschlachtet und aufbereitet. Dabei können brauchbare Komponenten aus Fahrzeugen gewonnen und anschließend weiterverkauft werden.

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Das Spiel verbindet damit mehrere Elemente: Fahrzeugzerlegung, Handel, Erkundung und Management. Der besondere Charme liegt darin, dass man nicht mit einem glänzenden Neuwagen startet. Stattdessen besteht die Herausforderung darin, aus vermeintlichem Schrott noch möglichst viel Wert herauszuholen.

Fahrzeug-Simulatoren müssen nicht immer realistisch sein

Nicht jeder Auto-Simulator nimmt sich selbst ganz so ernst. Neben den vergleichsweise detaillierten Mechanik- und Abschleppspielen existieren zahlreiche Titel, die einzelne Aspekte des Autofahrer-Alltags aufgreifen und daraus ein eigenes Spielprinzip machen.

Dazu gehören unter anderem:

Werkstatt- und Mechanik-Simulatoren

Abschlepp- und Pannenhilfe-Simulatoren

Schrottplatz-Simulatoren

Lkw-Simulatoren

Bus-Simulatoren

Landwirtschafts- und Nutzfahrzeug-Simulatoren

Offroad-Simulatoren

Fahrsimulatoren

Tankstellen- und Service-Simulatoren

Gerade diese Vielfalt macht das Genre interessant. Wer sich für Autos interessiert, muss also nicht zwangsläufig ein Rennspiel spielen.

Und wenn der Fehler nicht virtuell passiert?

Bei einem Simulator hat man einen entscheidenden Vorteil: Ein falscher Handgriff lässt sich normalerweise rückgängig machen. Im Zweifel wird der Spielstand geladen und die Reparatur noch einmal durchgeführt. Im echten Leben funktioniert das leider nicht. Ein klassisches Beispiel ist die Fehlbetankung. Wer an der Tankstelle versehentlich den falschen Kraftstoff erwischt, sollte nicht versuchen, das Problem einfach auszusitzen.

Wichtig: Wer falsch getankt hat, sollte den Motor möglichst nicht starten. Wurde der Fehler bereits bemerkt, bevor man losgefahren ist, sollte das Fahrzeug stehen bleiben. Anschließend sollte professionelle Hilfe organisiert werden, damit der falsche Kraftstoff aus dem Tank und gegebenenfalls dem Kraftstoffsystem entfernt werden kann.

Je nachdem, ob das Fahrzeug bereits gestartet oder sogar gefahren wurde, kann das weitere Vorgehen unterschiedlich ausfallen. Hier sollte man sich auf jeden Fall die Hilfe von Experten holen. Das ist dann vermutlich einer der wenigen Momente, in denen man sich wünscht, das echte Auto würde genauso funktionieren wie der Car Mechanic Simulator: Spielstand laden, Fehler korrigieren und noch einmal von vorne anfangen.

Mehr als nur Rennspiele

Auto-Simulationen sind deutlich vielseitiger geworden. Wer virtuelle Fahrzeuge mag, muss längst nicht mehr nur Rennen fahren. Car Mechanic Simulator 2021 richtet sich an alle, die gerne schrauben und Fahrzeuge Stück für Stück restaurieren. Offroad Mechanic Simulator verbindet Mechanik mit der Vorbereitung von Geländefahrzeugen, während Abschlepp-Simulatoren eine ganz andere Perspektive auf den automobilen Alltag bieten. Und wer lieber mit Schrott als mit Neuwagen arbeitet, kann sich auf einem virtuellen Schrottplatz austoben.

Damit bieten Auto-Simulatoren für viele unterschiedliche Spielertypen etwas: vom detailverliebten Hobby-Schrauber über den angehenden Abschleppunternehmer bis hin zum Spieler, der einfach einmal ausprobieren möchte, wie es ist, ein kaputtes Auto wieder auf die Straße zu bringen. Nur eines sollte man aus den Spielen besser nicht übernehmen: die Vorstellung, dass sich jeder Fehler mit einem einfachen Neustart beheben lässt. Denn während im Simulator ein falscher Handgriff höchstens Geld oder einen Spielstand kostet, kann ein Fehler an der echten Tankstelle schnell deutlich unangenehmer werden.