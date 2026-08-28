HoYoverse hat die Inhalte der kommenden Version 3.2 von Zenless Zone Zero vorgestellt. Das Update mit dem Titel „Ihre geheimen Geschichten“ erscheint am 9. September 2026 und führt unter anderem die neue Agentenspezialität „Schmiedung“ ein. Mit Claret und Roxy stehen zudem zwei neue Rang-S-Agentinnen bereit, die in den beiden Phasen des Updates nacheinander ihr Debüt feiern.

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Reise nach Vyrium

Im Mittelpunkt der neuen Handlung stehen die Proxys und ihre Begleiter, die zur Sonderzone Vyrium im verschleierten Riff reisen. Dort soll die mutierte Kraft in ihrem Körper weiter behandelt werden. Doch schnell stellt sich heraus, dass das scheinbar uneinnehmbare Roscaelifer längst unbemerkt von TOPS unterwandert wurde. Parallel dazu verschwindet eine Ladung Porcelloy aus der Flint-Werkstatt an einer Übergabestation. Claret, das Oberhaupt der Flint-Werkstatt, und ihre Assistentin Roxy wollen herausfinden, was mit der Lieferung passiert ist, und ziehen dabei auch die Proxys in ihre Ermittlungen hinein.

Die Spuren führen schließlich zu einem geheimen Forschungsinstitut mit Verbindungen zur Helios-Akademie. Gleichzeitig bittet die Verwaltungsleiterin der Luftraumpatrouille, Lindverne Morgenrot, Claret darum, bei der Untersuchung der Porcelloy-Spuren aus den Überresten von Girtablullu zu helfen. Dabei taucht auch ein mysteriöser alter Klassenkamerad und Freund wieder auf, der seit Jahren verschwunden war. Gemeinsam mit den lange verborgenen Geheimnissen von Morgenrot soll unter dem Nachthimmel von Vyrium nach und nach die Wahrheit ans Licht kommen.

Neue Spezialität „Schmiedung“

Mit Version 3.2 hält außerdem die neue Agentenspezialität „Schmiedung“ Einzug in Zenless Zone Zero. Ihr Konzept basiert auf dem Zusammenspiel von Angriff und Verteidigung und bringt mit „Verstümmelung“ und „Mehrfach-KT“ neue Mechaniken ins Spiel. Den Anfang macht Claret, eine Rang-S-Elektro-Schmiedung-Agentin und Leiterin der Flint-Werkstatt. Sie kann Gegner durch ihre Angriffe mit „Schnittwunden“ versehen. Werden genügend Stapel aufgebaut, erhält das Ziel den entsprechenden Effekt. Treffer mit bestimmten Fähigkeiten lösen anschließend „Verstümmelung“ aus, verursachen zusätzlichen Schaden und erhöhen den Lazeration-Schaden.

Eine Besonderheit von Claret: Ihre Fähigkeiten verwenden VTD als grundlegenden Schadensmultiplikator. Überschreitet ihre KRIT-Rate 100 Prozent, wird der überschüssige Wert in „Mehrfach-KT“ umgewandelt. Dieser wird auf Grundlage des Lazeration-Schadens berechnet. Zusätzlich wird ein Teil ihres anfänglichen KRIT-Schadens in KRIT-Rate umgewandelt.

Damit spielen VTD, KRIT-Rate und KRIT-SCH eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Claret. Die Spezialität „Schmiedung“ ermöglicht außerdem die neue Mechanik „Konterhilfe“, mit der bestimmten Kontrollangriffen von Gegnern entgegengewirkt werden kann. Clarets Signalsuche-Kanal steht in der ersten Hälfte von Version 3.2 zur Verfügung.

Roxy bringt Tornados aufs Schlachtfeld

In der zweiten Hälfte des Updates folgt Roxy, eine Rang-S-Wind-Durchbruch-Agentin und leitende Schmiedin der Flint-Werkstatt. Ihre Kampffähigkeiten drehen sich um die sogenannten „Sturmaugen“. Wird ihr verstärkter Spezialangriff gedrückt gehalten, erzeugt Roxy einen Tornado, der ein Sturmauge auf dem Schlachtfeld hinterlässt. Diese Sturmaugen kann sie anschließend sammeln und detonieren lassen, wodurch ein gewaltiger Tornado entsteht.

Auch ihr Ultimate setzt auf die Windkraft: Mehrere Tornados können gleichzeitig erzeugt werden und einen weitreichenden Angriff gegen Gegner vor Roxy entfesseln. In den beiden Phasen kehren außerdem die Rang-S-Agentinnen Nangong Yu und Promeia zurück. Ihre exklusiven W-Motoren werden ebenfalls erneut verfügbar sein.

Zwei kostenlose Outfits für die „Angels of Delusion“

Neben den neuen Agenten bringt Version 3.2 auch ein besonderes Geschenk für die Community. Durch die Teilnahme an entsprechenden Aktionen in den Versionen 3.2 und 3.3 können sich Proxys kostenlos zwei Outfits der „Angels of Delusion“ aus der Reihe „Fraktion“ sichern. Bei der 14-tägigen Eintragungsaktion „Überraschungs-Projektionsplan“ können durch das Abschließen bestimmter Aufgaben die Voraussetzungen für ein Outfit erfüllt werden. Ein weiteres Outfit wartet bei der zeitlich begrenzten Aktion „Klack, klack, Flipperheld!“.

Darin bauen die Proxys gemeinsam mit Kahkiboo einen künstlerischen Flipperautomaten aus. Nach dem Abschluss des Herausforderungsmodus kann auf der Seite „Unterstützungsoperation der Engel“ ein weiteres Outfit abgeholt werden. Darüber hinaus warten mit „Kuglis Wachstumstagebuch“, „Chroniken der humpelnden Krähe“ und „Schattenhaftes Jagdduell“ weitere zeitlich begrenzte Aktionen. Als Belohnungen winken unter anderem Polychrom, Tuning-Kalibratoren und weitere Ressourcen.

Neuerungen für „Enigma des Irrgartens“

Auch die Spielweise „Enigma des Irrgartens: Operation ‚Bagel‘“ erhält Neuerungen. Künftig wird zwischen standardmäßigen und thematischen Saisonaktualisierungen unterschieden. Die standardmäßigen Aktualisierungen umfassen unter anderem neue Rang-Z-Wertgegenstände und Ausrüstung, anspruchsvollere Herausforderungen, eine Zurücksetzung der serverweiten Ranglisten sowie neue Saisonaufträge. In Version 3.2 findet eine solche standardmäßige Saisonaktualisierung statt. Zusätzlich kommen saisonbegrenzte Gegenstände mit großer Kapazität sowie neues Proxy-Zubehör in den Laden. Claret und Roxy erweitern das System außerdem um neue taktische Prismapläne und Schmiedung-Ausrüstung.

Neu ist auch die „Verlustschutzbake“. Bei ihrer Verwendung wird ein Bangboo beschworen, das einen Teil der Vorräte vorab bergen kann. Dadurch bleiben diese Ressourcen auch dann erhalten, wenn die Evakuierung scheitert, und werden weiterhin bei der Vorratsabrechnung der aktuellen Runde berücksichtigt. Eine größere thematische Saisonaktualisierung mit neuen Karten, Systemen und besonders anspruchsvollen Herausforderungen befindet sich laut HoYoverse bereits in Entwicklung. Auch Höhle Null erhält exklusive Ausrüstung für Claret und Roxy.

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Verbesserungen und weitere Inhalte

Auch das Spielsystem wird mit Version 3.2 an mehreren Stellen erweitert. Der Anfängerleitfaden enthält künftig die Agenten Jane, Hugo und Soldatin Nr. 0 – Anby. Wer während Version 3.1 keinen Agenten ausgewählt und abgeholt hat, kann nach dem Update auf Version 3.2 einen dieser drei Charaktere auswählen. Nach Abschluss der Aufträge der zweiten Phase kann außerdem ein entsprechender exklusiver W-Motor ausgewählt werden.

Koleda erhält darüber hinaus eine Verstärkung. Auch die Auslösungsmechanik der perfekten Hilfe wurde überarbeitet: Ein goldenes Blitzen löst künftig zuverlässig die Defensivhilfe aus, während ein rotes Blitzen durchgängig die Ausweichhilfe aktiviert. Für das VR-Training kommt ein neues Level hinzu, das speziell auf die Spezialität „Schmiedung“ zugeschnitten ist. Die Fonds-Geschenke werden zudem um den neuen W-Motor „Blutmarktruhe“ erweitert, der in zukünftigen Versionen über das „Großer Aufbauer“-Zertifikat eingelöst werden kann.

Version 3.2 erscheint am 9. September

Zenless Zone Zero Version 3.2 „Ihre geheimen Geschichten“ erscheint am 9. September 2026 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Xbox PC, PC, iOS, Android und Steam.

Neben der neuen Handlung rund um Vyrium und die Flint-Werkstatt stehen vor allem Claret und Roxy sowie die neue Spezialität „Schmiedung“ im Mittelpunkt des Updates. Gleichzeitig sorgen zahlreiche Aktionen, kostenlose Outfits und weitere Systemverbesserungen für zusätzliche Inhalte.