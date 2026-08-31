World of Tanks: HEAT auf der gamescom 2026 – Season 2 setzt auf Community-Feedback

Auf der gamescom 2026 konnten wir bei Wargaming einen Blick auf die kommende Season 2 von World of Tanks: HEAT werfen. Im Rahmen einer Vorführung wurde uns gezeigt, welche neuen Inhalte geplant sind und wie sich der Free-to-Play-Titel seit seinem Start weiterentwickelt. Dabei wurde vor allem eines deutlich: Wargaming legt großen Wert auf das Feedback der Community.

Season 2: Fire & Ash

Mit Season 2 erweitert Wargaming World of Tanks: HEAT um neue Inhalte, Fahrzeuge, einen weiteren Kommandanten, eine neue Karte und zusätzliche Spielmöglichkeiten. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, möglichst viele neue Inhalte ins Spiel zu bringen. Vielmehr sollen die einzelnen Elemente das bestehende Gameplay sinnvoll erweitern und für mehr Abwechslung auf dem Schlachtfeld sorgen.

Im Mittelpunkt der neuen Saison steht der neue Agent Gambit. Mit ihm kommt ein weiterer Kommandant ins Spiel, der sich durch seine Fähigkeiten und seinen Spielstil stärker von den bisherigen Charakteren unterscheiden soll.

Auch bei den Fahrzeugen gibt es Nachschub. Die neuen Maschinen bringen unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten mit und sollen damit weitere taktische Optionen eröffnen.

Eine dynamische Karte mit Inferno One

Eine besonders interessante Neuerung ist die neue Karte Inferno One. Hier wird das Schlachtfeld durch einen Vulkanausbruch dynamisch verändert. Die sich ausbreitende Lava kann Bereiche der Karte unpassierbar machen und damit im Verlauf einer Partie die verfügbaren Wege und Positionen verändern.

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Damit entsteht eine zusätzliche taktische Ebene. Positionen, die zu Beginn einer Runde noch sicher oder besonders interessant sind, können im weiteren Verlauf ihre Bedeutung verlieren. Spieler müssen sich entsprechend auf die Veränderungen einstellen und ihre Vorgehensweise anpassen. Gerade solche dynamischen Elemente könnten für zusätzliche Spannung sorgen, da nicht jede Partie nach demselben Schema abläuft.

Mehr Spieler im Conquest-Modus

Auch der Conquest-Modus wird erweitert. Mit 20 gegen 20 Spielern steigt die Größe der Gefechte deutlich an. Gleichzeitig werden mehrere Basen auf dem Schlachtfeld umkämpft, wodurch sich zahlreiche Gefechte parallel entwickeln können.

Durch die größere Spielerzahl verändert sich auch die Dynamik. Statt sich ausschließlich auf einzelne Duelle zu konzentrieren, müssen Spieler stärker darauf achten, wo Unterstützung benötigt wird und welche Bereiche des Schlachtfelds gerade besonders wichtig sind.

Wargaming hört auf die Community

Besonders interessant war für uns während der Vorführung der Blick auf die weitere Entwicklung von World of Tanks: HEAT. Wargaming machte deutlich, dass Community-Feedback einen hohen Stellenwert besitzt. Spielmodi, Balancing sowie einzelne Fahrzeuge und Kommandanten werden auf Grundlage der Rückmeldungen weiterentwickelt. Dabei beschränkt sich das Feedback offenbar nicht nur auf offensichtliche Fehler oder technische Probleme. Auch das allgemeine Spielgefühl und die Balance zwischen unterschiedlichen Spielweisen fließen in die weitere Entwicklung ein.

Kommandanten sollen sich stärker unterscheiden

Ein weiterer Punkt, an dem Wargaming künftig ansetzen möchte, sind die Kommandanten. Diese sollen sich stärker voneinander unterscheiden und dadurch einen größeren Einfluss auf die eigene Spielweise bekommen. Damit könnte die Wahl des Kommandanten langfristig zu einer wichtigeren strategischen Entscheidung werden. Unterschiedliche Fähigkeiten und Spielweisen ermöglichen es, das eigene Vorgehen stärker an die persönlichen Vorlieben und die jeweilige Situation anzupassen. Gleichzeitig stellt diese stärkere Differenzierung höhere Anforderungen an das Balancing. Jeder Kommandant soll schließlich einen eigenen Spielstil ermöglichen, ohne dass eine bestimmte Wahl gegenüber allen anderen grundsätzlich überlegen ist.

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Auch kleinere Änderungen kommen aus dem Feedback

Dass das Community-Feedback nicht nur bei großen Features berücksichtigt wird, zeigt sich auch bei zahlreichen kleineren Anpassungen. Wargaming arbeitet kontinuierlich daran, das Spielerlebnis zu verbessern und Unklarheiten bei der Bedienung oder im Kampf zu reduzieren.

Dazu gehören unter anderem Verbesserungen bei der Darstellung von Informationen während eines Gefechts. Auch die Kommunikation zwischen Spielern und die Funktionsweise von Pings werden weiter angepasst.

Unser Eindruck

Die neuen Inhalte bringen mehr Abwechslung ins Spiel. Besonders die dynamische Karte Inferno One könnte für interessante Situationen sorgen, während größere Gefechte im Conquest-Modus die Dynamik auf dem Schlachtfeld deutlich verändern. Noch wichtiger erscheint uns allerdings, dass Wargaming die weitere Entwicklung nicht ausschließlich anhand eigener Vorstellungen vorantreibt. Das Team nimmt nach eigener Aussage das Feedback der Community auf und nutzt Testphasen, um neue Spielmodi und Änderungen ausführlich zu überprüfen.

Gerade für einen kompetitiven Multiplayer-Titel ist das ein vielversprechender Ansatz. Denn langfristig wird nicht allein die Menge an neuen Inhalten darüber entscheiden, wie sich World of Tanks: HEAT entwickelt, sondern vor allem deren Qualität und die Balance zwischen den verschiedenen Spielweisen.

Season 2 zeigt damit nicht nur neue Inhalte, sondern auch, wohin sich World of Tanks: HEAT langfristig entwickeln soll: mehr unterschiedliche Spielweisen, abwechslungsreichere Gefechte und eine stärkere Einbindung der Community.