Nun geht es mit Lumibricks hoch hinaus: Der Lumibricks Filmstudio-Turm 19015 ist mit 3.891 Teilen, vier Etagen und einer Höhe von 62,2 cm nicht nur eines der umfangreichsten Modelle des Herstellers, sondern auch dessen bislang höchstes Set. Dabei verbindet Lumibricks erneut einen detailreichen Baukasten mit einer umfangreichen Beleuchtung und zahlreichen kleinen Geschichten.

Vom roten Teppich über die Filmschnitt-Suite und eine Soundstage bis hin zum Vorführraum mit Filmprojektor gibt es auf jeder Etage etwas zu entdecken. Dazu kommen acht Figuren, wechselbare Filmszenen und eine auffällige LED-Laufschrift. Wir haben den Filmstudio-Turm ausführlich aufgebaut und zeigen euch, was das Set zu bieten hat.

Vielen Dank an Lumibricks für die Bereitstellung des Testmusters.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eigenschaften des Sets

Der Filmstudio-Turm ist als modulares Gebäude konzipiert und passt dadurch auch in bestehende Stadtszenen. Mit seinen 36,3 × 25,7 × 62,2 cm ist vor allem die Höhe beeindruckend. Gleichzeitig fällt das Modell durch seine Grundfläche nicht übermäßig breit aus und lässt sich damit auch in eine bereits bestehende Sammlung integrieren.

Auf insgesamt vier Etagen erzählt Lumibricks unterschiedliche Geschichten aus der Filmwelt. Im Erdgeschoss befindet sich der rote Teppich, darüber folgt eine Filmschnitt-Suite. Die dritte Etage bildet eine Soundstage, auf der sich verschiedene Filmszenen darstellen lassen. Den Abschluss bildet die Premiere-Halle mit einem Vorführraum.

Ein besonderes Element ist der transparente Aufzugsschacht, der sich über alle vier Etagen zieht. Dadurch bekommt der Turm nicht nur ein weiteres interessantes Gestaltungselement, sondern auch eine zusätzliche spielerische Funktion.

Für die passende Atmosphäre sorgen insgesamt 36 Lichtpunkte und 15 Lichtstreifen. Auf zwei Etagen lässt sich die Beleuchtung zudem zwischen unterschiedlichen Szenarien umschalten. So kann beispielsweise zwischen normaler Raumbeleuchtung und Filmprojektor beziehungsweise zwischen normaler Beleuchtung und Szenenlicht für den Filmdreh gewechselt werden.

Eigenschaft Details Themenwelt Filmstudio / City Bezeichnung Filmstudio-Turm Art.-Nr. 19015 Teileanzahl 3.891 Altersempfehlung 16+ Maße (B × T × H) 36,3 × 25,7 × 62,2 cm Gewicht ca. 6,75 kg Figuren 8 Lichtpunkte 36 Lichtstreifen 15 Bedruckte Steine 73 Sticker Nein Anleitungen 3 Bauzeit ca. 18–22 Stunden Stromversorgung USB / Batteriebox / Powerbank Preis 221 Euro

Über Lumibricks

Lumibricks ist eine Marke für beleuchtete Klemmbaustein-Sets für Erwachsene, die das Bauen in eine neue, atmosphärische Dimension hebt. Unter dem Motto „Delight Day and Night“ verbinden die Sets modulare Architektur mit stimmungsvoller Beleuchtung und erzählen dabei eigene kleine Geschichten. Jedes Modell wird mit patentierten Bauteilen und hohem Qualitätsanspruch entwickelt, um ein präzises und langlebiges Bauerlebnis zu garantieren. Lumibricks versteht Bausteine nicht nur als Spielzeug, sondern als kreative Ausdrucksform für Erwachsene, zum bewussten Bauen, Sammeln und stilvollen Präsentieren. Dabei steht vor allem die Community im Mittelpunkt, die durch gemeinsame Events und Inspirationen immer wieder neues Licht in die Welt des Bauens bringt.

Verpackung und Inhalt

Der Filmstudio-Turm bringt aufgrund seiner Größe einiges an Material mit. Insgesamt verteilen sich die 3.891 Bausteine auf 21 Steinbeutel. Dazu kommen drei gedruckte Bauanleitungen sowie die Komponenten für die umfangreiche Beleuchtung. Lumibricks legt außerdem eine Pinzette und einen Steintrenner bei, die insbesondere bei der filigranen Beleuchtung hilfreich sind.

1 von 4

Gerade die drei Anleitungen erweisen sich beim Aufbau als angenehm. Die einzelnen Bauschritte sind übersichtlich gestaltet und führen Schritt für Schritt durch das umfangreiche Modell.

1 von 6

Der Bauprozess

Mit fast 3.900 Teilen ist bereits auf dem Papier klar, dass uns hier ein längerer Bauprozess erwartet. Lumibricks gibt selbst durchschnittlich rund 20 Stunden für den Aufbau an. Mit etwa 18 bis 22 Stunden entspricht das auch ziemlich genau unserer Erfahrung. Zur besseren Übersichtlichkeit ist der Aufbau in 21 Bauschritte unterteilt, die sich in ihrem Umfang jedoch immer etwas unterscheiden.

Dabei gestaltet sich der Aufbau erfreulich abwechslungsreich. Anstatt über viele Stunden immer wieder ähnliche Wandelemente zusammenzusetzen, wechseln sich unterschiedliche Bereiche und Konstruktionsweisen ab. Nach und nach wächst aus der Grundplatte ein immer höherer Turm, wobei jede Etage ihren eigenen Charakter erhält.

Besonders wichtig ist bei einem beleuchteten Lumibricks-Modell natürlich die Verkabelung. Die entsprechenden Kabel werden bereits während des Aufbaus in die einzelnen Bereiche integriert. Hier sollte man aufmerksam arbeiten und darauf achten, keine Leitung versehentlich zwischen Bausteinen einzuklemmen. Das klingt zunächst komplizierter, als es tatsächlich ist. Die Anleitung stellt die Verlegung der Kabel sehr detailliert dar und zeigt nachvollziehbar, wo die jeweiligen Leitungen verlaufen müssen. Wer sich an die einzelnen Schritte hält, kommt hier problemlos ans Ziel.

Gerade bei einem Modell dieser Größe ist das ein wichtiger Pluspunkt. Die Beleuchtung ist kein nachträglich aufgesetztes Zubehör, sondern wird von Anfang an Teil der Konstruktion. Mit jeder fertiggestellten Etage wird außerdem deutlicher, wohin die Reise geht. Der Filmstudio-Turm wächst dabei nicht nur in die Höhe, sondern gewinnt gleichzeitig immer mehr Details und kleine Geschichten.

Das Erdgeschoss

Die ersten acht Bauschritte widmen sich dem Erdgeschoss. Anders als bei den Neoncity-Modellen ist die Bodenplatte hier nicht auf eine Steinehöhe aufgedickt. Aber natürlich bauen wir hier nicht nur die Hülle einer Etage, sondern verleihen unserem Gebäude eine detaillierte Lobby mit einem Coffee-Shop als Anbau. In der Mitte der Lobby trohnt eine goldene Statue und verteilt finden sich diverse Sitzmöglichkeiten, Filmplakate und viele andere Details. Auch die Batteriebox integrieren wir elegant in die Rückseite.

1 von 22

Die erste Etage

In den nächsten beiden Schritten folgt die erste Etage, in der sich ein Büro samt PC, Wasserspender und Kopierer befindet. Zudem beginnen wir mit dem Schriftzug an der Außenfassade, der von hinten mit einem LED-Streifen beleuchtet wird.

1 von 6

Die zweite Etage

In den nächsten drei Schritten bauen wir die zweite Etage auf. In dieser befindet sich ein Greenscreen und eine Kamerabahn. Wir können entscheiden, ob wir den Dreh in voller Action mit einem aus dem Fenster stürzenden Astronauten bauen wollen oder lieber die Vorberietung der Szene darstellen. Natürlich wird auch der Schriftzug weiter vervollständigt.

1 von 8

Die dritte Etage

Für die dritte Etage brauchen wir wieder zwei Schritte. Hier erschaffen wir einen Raum mit Filmprojektor und Sitzgelegenheiten für Filmvorführungen. Ein interessantes Detail ist hier die Integration von Schaltern, mit denen sich in dieser und der unteren Etage das Licht umschalten lässt.

1 von 8

Das Dach

In den zwei folgenden Schritten bekommt unser Gebäude ein Dach verpasst. Hier trohnt nicht nur ein großes Filmplakat, seitlich am Gebäude schwebt ein Zeppelin mit einem Werbeplakat und Beleuchtung.

1 von 6

Der Aufzug

Danach folgt in drei Bauschritten der Aufzugsschacht. In diesem befindet sich nicht nur eine bewegliche Kabine, natürlich wird hier auch Beleuchtung integriert.

1 von 7

Letze Details

Im letzten Bauschritt verleihen wir unserem Filmstudio-Turm noch ein paar letzte Details. So entsteht auf den Dach ein kleiner Funkmast und seitlich am Aufzugsschacht ist ein Anstreicher samt Arbeitsbühne beschäftigt.

1 von 2

Gestaltung und Qualität

Schon im ausgeschalteten Zustand ist der Filmstudio-Turm ein beeindruckendes Modell. Vor allem seine Höhe sorgt dafür, dass er innerhalb einer Sammlung sofort ins Auge fällt. Mit 62,2 cm überragt er die bisherigen Lumibricks-Sets deutlich, wirkt dabei aber nicht so überdimensioniert, dass er sich nicht mehr in eine bestehende Szenerie integrieren ließe.

1 von 6

Besonders gelungen ist die Detaildichte. Praktisch auf jeder Etage gibt es kleine Szenen und Gegenstände zu entdecken. Das Modell erzählt dadurch nicht nur eine große Geschichte rund um ein Filmstudio, sondern besteht aus vielen kleinen Geschichten, die sich beim genaueren Hinsehen erschließen. Das wird beispielsweise beim Filmdreh deutlich. Eine der auffälligsten Szenen zeigt einen Darsteller, der während eines Stunts aus einem Fenster fliegt. Die Konstruktion sorgt damit für einen kleinen Moment voller Dynamik und macht deutlich, dass Lumibricks das Filmthema nicht nur über ein paar Filmplakate darstellen möchte. Auch der Vorführraum mit seinem Filmprojektor gehört zu den besonders gelungenen Bereichen. Hier wird das Thema Filmstudio auf eine andere Weise aufgegriffen als bei der eigentlichen Produktion und sorgt damit für zusätzliche Abwechslung.

1 von 11

Die verschiedenen Bereiche greifen dabei sinnvoll ineinander. Vom roten Teppich über die Arbeit hinter den Kulissen bis hin zum fertigen Film entsteht eine kleine Produktionskette, die dem Modell einen eigenen erzählerischen Charakter gibt. Auch die Qualität der Bausteine kann überzeugen. Die Klemmkraft ist sehr gut und die einzelnen Elemente lassen sich präzise miteinander verbinden. Auch bei den Farben zeigt sich ein gleichmäßiges und hochwertiges Erscheinungsbild.

Die Figuren

Zum Filmstudio-Turm gehören insgesamt acht Figuren. Diese fügen sich optisch sehr gut in die jeweiligen Szenen ein und sind ähnlich detailreich gestaltet wie das eigentliche Gebäude.

Dabei sind die Charaktere nicht einfach nur als Füllmaterial beigelegt. Sie unterstützen die jeweiligen Szenen und machen das Filmstudio lebendiger. Besonders bei den unterschiedlichen Arbeitsbereichen und den Filmszenen tragen sie dazu bei, dass das Modell wie ein tatsächlich genutztes Studio wirkt.

Die Gestaltung passt dabei gut zum restlichen Modell. Kleidung und Ausstattung unterscheiden die einzelnen Charaktere voneinander und geben ihnen jeweils eine eigene Rolle innerhalb der Szenerie.

Licht an!

Spätestens beim Einschalten der Beleuchtung zeigt der Filmstudio-Turm, was in ihm steckt. Wie bereits beim Izakaya ist die Beleuchtung nicht einfach nur ein zusätzliches Feature, sondern verändert den Charakter des gesamten Modells. Aus einem ohnehin sehr detaillierten Gebäude wird eine stimmungsvolle Filmszenerie.

1 von 3

Mit seinen zahlreichen LEDs und Lichtstreifen sorgt der Turm für eine sehr atmosphärische Beleuchtung. Besonders interessant sind dabei die beiden Etagen, auf denen sich unterschiedliche Beleuchtungsmodi auswählen lassen. Bei einer Etage kann zwischen der normalen Raumbeleuchtung und der Beleuchtung des Filmprojektors gewechselt werden. Auf einer weiteren Ebene lässt sich die normale Beleuchtung gegen das Szenenlicht für den Filmdreh austauschen. Damit bekommt das Modell tatsächlich unterschiedliche Stimmungen. Je nach gewähltem Modus wirkt die jeweilige Etage eher wie ein normales Studio beziehungsweise wie ein aktiver Drehort.

1 von 14

Das absolute Highlight ist für uns allerdings die beleuchtete Laufschrift. Die rote LED-Schrift zieht den Blick sofort auf sich und verleiht dem Turm einen sehr eigenen Charakter. Zusammen mit den weiteren Lichtquellen entsteht insbesondere in einem etwas abgedunkelten Raum eine beeindruckende Wirkung. Genau hier zeigt sich erneut eine der großen Stärken von Lumibricks: Die Beleuchtung ist nicht einfach irgendwo angebracht, sondern wird gezielt eingesetzt, um die vorhandenen Details hervorzuheben und die Stimmung der jeweiligen Szene zu verändern.

Technik und Qualität

Auch technisch gibt sich der Filmstudio-Turm keine größeren Blößen. Die umfangreiche Verkabelung ist angesichts der 36 Lichtpunkte und 15 Lichtstreifen naturgemäß etwas aufwendiger, lässt sich dank der detaillierten Anleitung aber gut bewältigen. Wichtig ist lediglich, während des Aufbaus aufmerksam zu arbeiten. Die Kabel müssen an den vorgesehenen Stellen geführt werden, damit sie später weder sichtbar sind noch zwischen Bausteinen eingeklemmt werden. Die Anleitung hilft hier sehr gut weiter und zeigt die entsprechenden Kabelführungen nachvollziehbar.

Die Grundplatte könnte aus unserer Sicht allerdings etwas stärker ausgeführt sein. Bei den Modellen, die sich elektrisch miteinander verbinden lassen, ist die Konstruktion der Basis teilweise noch stabiler ausgelegt. Für den Filmstudio-Turm reicht die vorhandene Konstruktion aber vollkommen aus. Auch der Transport des fertigen Modells ist problemlos möglich, sofern man dabei natürlich etwas Vorsicht walten lässt. Die hohe Qualität der Steine bleibt auch beim fertigen Modell positiv auffällig. Gute Klemmkraft, präzise Passungen und eine gleichmäßige Farbgebung sorgen für einen hochwertigen Gesamteindruck.

Fazit

Mit dem Filmstudio-Turm 19015 liefert Lumibricks ein beeindruckendes Klemmbaustein-Set ab, das vor allem durch seine Kombination aus Größe, Detailreichtum und Beleuchtung überzeugt. Mit 3.891 Teilen und einer Höhe von 62,2 cm gehört das Modell zweifellos zu den imposanteren Gebäuden der Lumibricks-Reihe. Dabei ist es nicht allein die Größe, die den Reiz des Sets ausmacht. Der Aufbau bleibt über die gesamte Bauzeit von rund 18 bis 22 Stunden abwechslungsreich und spannend. Die Bauanleitungen sind gewohnt detailliert und problemlos nachvollziehbar. Besonders die Integration der Beleuchtung wird sehr verständlich erklärt, sodass auch die umfangreiche Verkabelung ihren Schrecken verliert.

Noch wichtiger ist allerdings das Ergebnis. Der Filmstudio-Turm steckt voller kleiner Geschichten und Details. Vom roten Teppich über die Filmschnitt-Suite bis hin zum Filmdreh mit dem aus dem Fenster fliegenden Darsteller und dem Vorführraum mit Filmprojektor gibt es immer wieder neue Szenen zu entdecken. Die Figuren fügen sich hervorragend in dieses Konzept ein und unterstützen die jeweiligen Szenen zusätzlich.

Seinen eigentlichen großen Auftritt hat der Turm aber nach dem Einschalten der Beleuchtung. Dann verwandelt sich das ohnehin schon beeindruckende Modell in eine stimmungsvolle Filmszenerie. Die verschiedenen Beleuchtungsmodi sorgen dabei für zusätzliche Abwechslung. Besonders die rote LED-Laufschrift hat es uns angetan und wird schnell zum Blickfang.

Auch die Qualität der Klemmbausteine überzeugt mit guter Klemmkraft, präziser Verarbeitung und gleichmäßiger Farbgebung. Lediglich bei der Grundplatte hätten wir uns eine etwas stabilere Ausführung gewünscht. Im normalen Umgang ist die vorhandene Konstruktion aber absolut ausreichend.

Mit einem Preis von 223 Euro ist der Filmstudio-Turm sicherlich kein günstiges Klemmbaustein-Set. Angesichts der knapp 3.900 Teile, der enormen Detaildichte, der acht Figuren und vor allem der umfangreichen Beleuchtung bekommt man dafür allerdings ein außergewöhnliches Gesamtpaket. Wer bereits weitere Lumibricks-Modelle besitzt, erhält zudem ein Gebäude, das sich sehr gut in eine bestehende Szenerie einfügt und diese gleichzeitig um einen echten Blickfang erweitert.

Der Filmstudio-Turm ist damit nicht nur ein großes Bauprojekt, sondern ein ausgesprochen gelungenes Displaymodell, das vor allem bei eingeschalteter Beleuchtung seine volle Wirkung entfaltet. Wer Freude an detailreichen Klemmbaustein-Modellen und atmosphärischer Beleuchtung hat, sollte sich dieses Filmstudio definitiv genauer ansehen.

Das Baustein-Set Filmstudio-Turm wurde Game2Gether von Lumibricks für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.