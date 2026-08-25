Alien Breed: Große 35th Anniversary Collection erscheint im September

Ein echter Klassiker der europäischen Videospielgeschichte meldet sich zurück. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von Alien Breed bringt Team17 im September die Alien Breed 35th Anniversary Collection auf moderne Plattformen. Die Sammlung soll die komplette erste Ära der Science-Fiction-Reihe abdecken und dabei weit mehr als eine einfache Zusammenstellung alter Spiele bieten. Alien Breed feierte sein Debüt 1991 auf dem Amiga und kombinierte Top-Down-Action mit einer düsteren Science-Fiction-Atmosphäre, die sich wenig überraschend stark an Filmen wie Alien orientierte. Später entwickelte Team17 die Reihe kontinuierlich weiter und wagte mit Alien Breed 3D schließlich auch den Schritt in die Ego-Perspektive.

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Von den klassischen Alien-Breed-Spielen bis Alien Breed 3D

Für die neue Anniversary Collection greift Team17 tief ins eigene Archiv. Enthalten sein sollen sämtliche Spiele aus der ursprünglichen Ära der Serie, darunter auch die Alien Breed 3D-Titel. Damit lässt sich ein großer Teil der Entwicklungsgeschichte der Reihe innerhalb eines einzigen Pakets nachvollziehen. Die Spiele können dabei auf Wunsch weitgehend im ursprünglichen Look erlebt werden. Fans dürfen im klassischen 4:3-Bildformat spielen, alternativ steht eine Darstellung in 16:9 zur Verfügung. Verschiedene CRT-Filter sollen zusätzlich dafür sorgen, dass sich die Klassiker auf modernen Displays etwas stärker nach ihrer ursprünglichen Präsentation anfühlen. Team17 belässt es allerdings nicht bei der Emulation der Originalspiele. Mit einem neuen Horde-Modus hält auch eine zusätzliche Spielvariante Einzug. Hier können sich Spieler offenbar immer neuen Gegnerwellen stellen und damit auch abseits der ursprünglichen Kampagnen auf Alien-Jagd gehen.

Ein digitales Museum für Alien Breed

Spannend ist die Sammlung vor allem aufgrund ihres umfangreichen Archivmaterials. Unter dem Namen Vault Interactive Archives soll die Collection einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung ermöglichen. Enthalten sind unter anderem Concept Arts, historische Materialien und Interviews mit Mitgliedern des ursprünglichen Entwicklerteams. Die Sammlung versteht sich damit nicht nur als Möglichkeit, die alten Spiele erneut zu erleben, sondern gleichzeitig als kleines interaktives Museum zur Geschichte von Alien Breed.

Gerade für die Bewahrung älterer Spiele ist dieser Ansatz erfreulich. Statt die Klassiker lediglich auf aktuelle Hardware zu übertragen, wird gleichzeitig dokumentiert, wie sie entstanden sind und welchen Stellenwert die Reihe innerhalb der Geschichte von Team17 besitzt. Die Alien Breed 35th Anniversary Collection erscheint im September 2026 unter anderem für PlayStation 5. Ein genauer Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht genannt.