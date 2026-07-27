Mattel Brick Shop: Halo kehrt mit einem Warthog-Set zurück

Fans von Halo und Modellbausets dürfen sich möglicherweise auf eine spannende Kooperation freuen. Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Mattel beziehungsweise Hot Wheels gemeinsam mit Halo ein hochwertiges Bauset des legendären UNSC M12 Warthog veröffentlichen wird. Offiziell angekündigt wurde das Set bislang zwar noch nicht, allerdings sind bereits Bilder der Verpackung und des Modells im Internet aufgetaucht. Auch ein kurzzeitig sichtbarer Produkteintrag bei Amazon Australien soll zahlreiche Details verraten haben.

Über 900 Teile für den berühmten Warthog

Dem Leak zufolge besteht das Modell aus über 900 Bauteilen und bildet den ikonischen UNSC M12 Warthog im Maßstab 1:22 nach. Anlass der Veröffentlichung soll das 25-jährige Jubiläum der Halo-Reihe sein. Neben dem eigentlichen Bausatz liegt dem Set offenbar auch ein Hot-Wheels-Modellauto im Maßstab 1:64 aus Metall bei, das den Warthog ebenfalls nachbildet. Das Modell soll zahlreiche bewegliche und authentische Details bieten. So verfügt der Warthog unter anderem über eine unabhängige Federung, eine detaillierte Gauss-Kanone, eine aufklappbare Motorhaube sowie eine bewegliche Seilwinde. Zusätzlich sollen verschiedene Radkappen und ein umfangreicher Stickerbogen beiliegen, sodass das Fahrzeug individuell gestaltet werden kann. Laut den geleakten Informationen setzt Mattel außerdem auf hochwertige Kunstharz-Bausteine, die sich besonders präzise zusammenfügen lassen. Die Bausteine sollen zudem mit den eigenen Mattel-Bausets sowie den Steinen anderer großer Hersteller kompatibel sein.

Exklusiver Halo-Bonus möglich

Auf der Verpackung ist außerdem ein Hinweis auf einen exklusiven Ingame-Bonus zu erkennen. Noch ist allerdings nicht bekannt, worum es sich dabei genau handelt. In der Community wird spekuliert, dass Käufer entweder einen besonderen Warthog-Skin oder kosmetische Inhalte für Master Chief erhalten könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür steht bislang jedoch aus.

Einen Veröffentlichungstermin oder einen offiziellen Verkaufspreis gibt es derzeit noch nicht. In Fan-Foren wird über einen Preis von rund 70 US-Dollar spekuliert, was angesichts der Teilezahl und der enthaltenen Metall-Miniatur als realistisch eingeschätzt wird. Ob sich diese Vermutungen bewahrheiten, bleibt jedoch abzuwarten. Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollte der Leak mit der üblichen Vorsicht betrachtet werden. Sollte sich das Set bestätigen, dürfte der detailreiche Warthog jedoch sowohl Halo-Fans als auch Sammler von Modell- und Klemmbausets begeistern und eine der interessantesten Kooperationen zwischen Mattel und einer Videospielmarke der vergangenen Jahre darstellen.