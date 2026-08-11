ZURU Fuggler Keyrings Serie 6 im Test: Kleine Monster für unterwegs

Sie sind klein, ungewöhnlich und definitiv nicht jedermanns Geschmack: Die Fuggler von ZURU gehören zu den wohl schrägsten Sammelfiguren auf dem Spielzeugmarkt. Mit ihren auffälligen Gesichtern, den durchdringenden Augen und den charakteristischen, menschenähnlich wirkenden Zähnen sorgen die kleinen Plüschmonster für einen ganz eigenen Look.

Mit den Fuggler Keyrings wird aus den ungewöhnlichen Plüschfiguren gleichzeitig ein praktischer Begleiter für unterwegs. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Fuggler Keyrings Serie 6 und zeigen, was die kleinen Monster auszeichnet.

Fuggler Keyrings Serie 6

Die sechste Serie der Fuggler Keyrings umfasst insgesamt zehn verschiedene Charaktere. Die rund 12 cm großen Plüschfiguren besitzen jeweils ihren eigenen Look und werden durch den typischen Fuggler-Stil zusammengehalten.

Anders als bei klassischen Blindbox-Sammlungen gibt es hier keinen Überraschungsmoment beim Öffnen. Die verschiedenen Varianten werden nicht als geheimnisvolle Überraschung präsentiert, sondern können gezielt ausgewählt werden. Wer einen bestimmten Charakter sucht, muss sich also nicht durch mehrere Exemplare arbeiten, um den gewünschten Fuggler zu finden.

Für Sammler ist das durchaus praktisch. Gleichzeitig bleibt der Anreiz bestehen, mehrere unterschiedliche Fugglers zusammenzutragen, denn die Charaktere unterscheiden sich teilweise deutlich in Farbe, Gesichtsausdruck und Gestaltung.

Der typische Fuggler-Look

Was einen Fuggler ausmacht, wird auch bei den Keyrings sofort deutlich. Statt auf klassisch niedliche Plüschtiere setzt ZURU auf einen bewusst schrägen und teilweise etwas unheimlichen Look.

Besonders auffällig sind die menschenähnlichen Zähne, die bei vielen Fugglers für den unverwechselbaren Gesichtsausdruck sorgen. Dazu kommen große, auffällige Augen und teilweise sehr eigenwillige Gesichtszüge. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Plüschtier, Monster und schwarzem Humor.

Genau darin liegt der Reiz der Fuggler: Sie wollen gar nicht perfekt niedlich aussehen. Ihre bewusst seltsame Gestaltung macht sie zu Charakteren mit einem hohen Wiedererkennungswert.

Klein, aber auffällig

Mit einer Größe von rund 12 cm bleiben die Keyrings kompakt genug, um sie problemlos mitzunehmen. Gleichzeitig sind sie groß genug, dass die charakteristischen Details der jeweiligen Figur gut zur Geltung kommen.

Der Plüsch fühlt sich angenehm weich an und passt damit grundsätzlich gut zu einem klassischen Plüschtier. Der Unterschied liegt vor allem in der Gestaltung: Statt eines gewöhnlichen Kuscheltieres hängt hier ein kleines Monster am Schlüsselbund.

Für Schlüssel, Rucksack und Tasche

Der integrierte Schlüsselring erweitert den Fuggler um einen praktischen Einsatzzweck. Die kleinen Monster lassen sich nicht nur sammeln und ins Regal stellen, sondern können beispielsweise an einem Schlüsselbund, Rucksack oder einer Tasche befestigt werden. Dadurch wird der jeweilige Charakter zum persönlichen Begleiter und kann auch unterwegs präsentiert werden. Gerade für Fans der Fuggler ist das eine schöne Möglichkeit, die Sammlung nicht ausschließlich zu Hause auszustellen.

Durch das geringe Gewicht und die kompakte Größe eignet sich der Keyring grundsätzlich gut für diesen Zweck. Allerdings sollte bei häufigem Einsatz am Schlüsselbund darauf geachtet werden, dass der Plüsch nicht unnötig stark beansprucht wird.

Sammeln ohne Blindbox-Frust

Ein interessanter Aspekt der Serie 6 ist die Möglichkeit, den gewünschten Charakter gezielt auszuwählen. Dadurch entfällt das bei Blindbox-Produkten bekannte Problem, mehrere Exemplare kaufen zu müssen, um eine bestimmte Figur zu erhalten.

Das macht die Keyrings insbesondere für Sammler interessant, die ihre Sammlung gezielt um einzelne Charaktere erweitern möchten. Wer dagegen den Überraschungseffekt beim Öffnen einer Verpackung sucht, findet diesen bei den Fuggler Keyrings bewusst nicht. Ein zusätzlicher Sammelanreiz entsteht durch die unterschiedlichen Designs. Wer mehrere Fuggler besitzt, kann die kleinen Monster beispielsweise gemeinsam an einem Rucksack oder gesammelt im Regal präsentieren.

Ein Fuggler für unterwegs

Der größte Pluspunkt der Keyrings ist letztlich die Kombination aus Sammelfigur und praktischem Anhänger. Die Fuggler müssen nicht einfach nur in der Vitrine stehen, sondern können Teil des Alltags werden.

Dabei funktioniert das Konzept vor allem für diejenigen, die den bewusst ungewöhnlichen Stil der Marke mögen. Wer klassische, niedliche Plüschfiguren bevorzugt, dürfte mit den Fugglern dagegen eher weniger anfangen können. Genau diese Polarisierung gehört allerdings zum Konzept und macht die Figuren gleichzeitig so unverwechselbar.

Unser Fazit

Die Fuggler Keyrings Serie 6 sind eine gelungene Möglichkeit, den typischen Fuggler-Charme in ein kompaktes Format zu bringen. Die rund 12 cm großen Plüschmonster sind auffällig gestaltet, fühlen sich angenehm weich an und lassen sich dank des Schlüsselrings auch unterwegs verwenden.

Besonders positiv ist, dass die Figuren nicht als Überraschungsprodukt verpackt sind. Wer einen bestimmten Fuggler möchte, kann gezielt den gewünschten Charakter auswählen, anstatt auf sein Glück angewiesen zu sein.

Die Keyrings eignen sich damit gleichermaßen als kleines Sammlerobjekt, Geschenk oder ungewöhnlicher Begleiter für Schlüssel, Tasche und Rucksack. Wer den schrägen Humor und die bewusst hässlichen Monster mag, bekommt hier einen kleinen Fuggler, der garantiert für den einen oder anderen neugierigen Blick sorgt.

Die Fuggler Keyrings wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.