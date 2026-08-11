Zurück aus dem Urlaub: Mit Speediance kommt Bewegung wieder in den Alltag

Die Koffer sind ausgepackt, die Urlaubsfotos sortiert und der Wecker klingelt wieder erbarmungslos. Nur eines ist aus den Ferien vielleicht nicht ganz so schnell verschwunden wie die Urlaubserholung: das eine oder andere zusätzliche Kilo. Denn zwischen Frühstücksbuffet, Eis am Nachmittag, Restaurantbesuchen und dem obligatorischen Snack am Abend kann der Urlaub kulinarisch durchaus seine Spuren hinterlassen. Hier kann Speediance der passende Partner sein.

Wenn das Urlaubsbuffet zum Trainingsgegner wird

Während im Urlaub noch „Das gönnen wir uns heute“ die Devise war, wartet zu Hause wieder der normale Alltag. Und damit stellt sich für viele auch die Frage: Wie bekommt man Bewegung wieder regelmäßig in den Tagesablauf?

Die gute Nachricht: Dafür muss nicht gleich das komplette Leben umgekrempelt werden. Niemand muss nach zwei Wochen All-inclusive-Urlaub plötzlich jeden Morgen einen Halbmarathon laufen. Oft ist es sinnvoller, zunächst wieder eine feste Trainingsroutine aufzubauen. Ein kurzes Workout ist schließlich immer noch besser als der große Vorsatz, der auf den nächsten Montag verschoben wird.

Genau an diesem Punkt setzt Speediance an. Die Marke bietet Fitnesslösungen für das Training zu Hause und macht das eigene Wohnzimmer, den Keller oder den Hobbyraum kurzerhand zum persönlichen Fitnessstudio. Der Vorteil: Der Weg zum Training beschränkt sich auf wenige Meter, Ausreden wie „zu weit“, „keine Zeit“ oder „heute ist das Wetter schlecht“ werden damit zumindest etwas schwieriger.

Vom Liegestuhl zurück an die Hanteln

Nach entspannten Tagen am Strand oder Pool fällt der Sprung zurück ins Training nicht jedem leicht. Statt direkt Vollgas zu geben, kann ein schrittweiser Wiedereinstieg sinnvoll sein. Schließlich hat der Körper während des Urlaubs möglicherweise mehr Zeit auf der Sonnenliege als beim Sport verbracht.

Mit dem Gym Monster 2 bietet Speediance eine Lösung für vielseitiges Krafttraining zu Hause. Unterschiedliche Übungen lassen sich damit in die eigene Trainingsroutine integrieren. So kann beispielsweise nach Feierabend noch eine kurze Krafttrainingseinheit eingelegt werden, ohne anschließend noch ins Fitnessstudio fahren zu müssen.

Wer seine sportlichen Aktivitäten lieber auf zwei Rädern absolviert, kann mit dem VeloNix auch das Fahrradtraining nach drinnen verlegen. Das ist nicht nur unabhängig von Öffnungszeiten, sondern auch vom Wetter. Regen, Gegenwind oder die nächste Hitzewelle müssen damit zumindest nicht mehr als Ausrede für eine ausgefallene Trainingseinheit herhalten.

Die Urlaubspfunde müssen nicht bleiben

Natürlich gibt es keinen Grund, die zusätzlichen Urlaubspfunde direkt nach der Rückkehr zum persönlichen Erzfeind zu erklären. Viel wichtiger ist es, nach den Ferien wieder einen gesunden Rhythmus zu finden. Bewegung kann dabei helfen, den Kreislauf nach dem Urlaubsmodus wieder in Schwung zu bringen und gleichzeitig einen Ausgleich zum Büroalltag zu schaffen.

Dabei muss das Training weder besonders lang noch besonders kompliziert sein. Schon kurze Einheiten können sich leichter in den Tagesablauf integrieren lassen, wenn das benötigte Equipment direkt zu Hause bereitsteht.

Der schwierigste Schritt ist der Anfang

Der vielleicht größte Vorteil von Home-Fitness liegt deshalb weniger darin, dass das Fitnessstudio überflüssig wird, sondern in der niedrigen Einstiegshürde. Wer nach einem langen Arbeitstag keine Lust mehr hat, noch einmal ins Auto zu steigen oder mit der Tasche durch die Stadt zu fahren, kann direkt zu Hause loslegen.

Aus „Morgen fange ich wieder an“ wird so im besten Fall tatsächlich eine Trainingseinheit.

Und wer beim nächsten Urlaub wieder am Frühstücksbuffet steht, muss deshalb natürlich trotzdem nicht auf das Croissant verzichten. Schließlich gehört ein bisschen Urlaub auf dem Teller genauso zu den Ferien wie Sonne, Meer und Erholung. Nur sollte aus dem Urlaubssouvenir auf der Waage möglichst kein dauerhafter Mitbewohner werden.