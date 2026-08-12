LEGO Pokémon 72162 SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche im Test

Mit dem LEGO Pokémon 72162 SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche erweitert LEGO die SMART-Play-Reihe um ein weiteres interaktives Abenteuer. Anders als beim bereits getesteten Set 72167 SMART Play: Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza steht diesmal allerdings nicht der direkte Kampf zweier Pokémon im Mittelpunkt. Stattdessen begeben sich Evoli und Lapras auf die Suche nach einem verborgenen Schatz rund um ein Schiffswrack.

Das Set kombiniert klassische LEGO-Bautechniken mit einer kleinen Spielwelt aus Landschaft, Schiffswrack, Floß und Schatztruhe. Die SMART-Play-Funktionen sorgen für zusätzliche akustische und interaktive Elemente, während die eigentliche Schatzsuche vor allem als Grundlage für ein Rollenspiel dient.

Eine Besonderheit zeigt sich bereits bei der Ausstattung: Der SMART Brick ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Stattdessen handelt es sich um ein SMART-Play-kompatibles Set. Ein vorhandener SMART Brick aus einem entsprechenden All-in-1-Set kann eingesetzt werden, um die interaktiven Funktionen freizuschalten.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets

Das LEGO Pokémon 72162 SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche umfasst insgesamt 623 Teile und richtet sich laut LEGO an Kinder ab acht Jahren. Zum Set gehören die beiden baubaren Pokémon Evoli und Lapras, ein Schiffswrack mit Landschaft, ein Floß für Evoli sowie verschiedene Elemente für die Schatzsuche.

Anders als bei den SMART-Play-All-in-1-Sets ist kein SMART Brick enthalten. Stattdessen befinden sich drei SMART Tags im Set. Diese sind in Evoli, Lapras und der Schatztruhe integriert und können mit einem kompatiblen SMART Brick interagieren. LEGO sieht hierfür unter anderem die SMART Bricks aus den Sets 72164 und 72167 vor.

Bezeichnung SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche Artikelnummer 72162 Teileanzahl 623 Altersempfehlung 8+ UVP 59,99 € SMART Bricks Nicht enthalten SMART Tags 3 Pokémon Evoli und Lapras Schiffswrack Ja Floß Ja Schatztruhe Ja Bauzeit im Test ca. 80–100 Minuten Sticker Ja SMART Play Kompatibel

Das Set benötigt für die interaktiven Funktionen einen SMART Brick aus einem separat erhältlichen All-in-1-Set. SMART Bricks sind nicht als eigenständiges Produkt erhältlich.

Über LEGO

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 für sein Klemmbausteinsystem bekannt ist. Neben klassischen LEGO-Themenwelten umfasst das Sortiment heute zahlreiche lizenzierte Marken sowie technisch ausgerichtete Produktlinien.

Mit SMART Play geht LEGO einen weiteren Schritt und verbindet die klassischen Bausteine mit elektronischen Komponenten. Dabei soll das Smartphone nicht zum eigentlichen Spielgerät werden. Stattdessen stehen die gebauten Modelle und deren physische Interaktion im Mittelpunkt.

Das SMART-Play-System nutzt hierfür elektronische SMART Bricks, die Bewegungen, Ausrichtungen und weitere Informationen erkennen können. Je nach Set kommen zusätzlich SMART Tags oder spezielle Figuren zum Einsatz.

Über LEGO Pokémon:

LEGO Pokémon vereint die Welt der Pokémon mit der kreativen Bauweise von LEGO. Fans haben die Möglichkeit, bekannte Pokémon als detailreiche LEGO-Modelle selbst zu bauen und auszustellen. Die Sets greifen ikonische Figuren wie Pikachu, Evoli oder Glurak auf und richten sich an Kinder ebenso wie an erwachsene Fans. Dabei steht nicht nur das Bauen, sondern auch das Wiedererleben klassischer Pokémon-Abenteuer im Mittelpunkt.

Verpackung und Inhalt

Auch beim 72162 orientiert sich LEGO beim Verpackungskonzept an den übrigen SMART-Play-Sets. Auf der Verpackung stehen die beiden Pokémon und die Schatzsuche rund um das Schiffswrack im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird deutlich gemacht, dass es sich um ein SMART-Play-kompatibles Set handelt und ein SMART Brick separat benötigt wird.

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Im Inneren verteilen sich die Bauteile auf insgesamt sechs Beutel. Die Aufteilung ist dabei klar strukturiert. Die erste Tüte enthält die Teile für Evoli. In der zweiten Tüte befinden sich das Schiffswrack und die dazugehörige Landschaft. Die vier letzten Tüten sind für den Aufbau von Lapras vorgesehen. Passend dazu ist auch die Bauanleitung entsprechend in die einzelnen Bauabschnitte gegliedert.

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Anders als beim zuvor getesteten 72167 kommen bei diesem Set allerdings auch Sticker zum Einsatz. Diese werden unter anderem für die Schatzkarte, das Floß von Evoli und die Fahne des Schiffswracks benötigt. Die Aufkleber betreffen damit vor allem die zusätzlichen Spielelemente und nicht die beiden Pokémon selbst.

Der Bauprozess

Der Aufbau des Sets nimmt im Test rund 80 bis 100 Minuten in Anspruch und fällt damit etwas kürzer aus als beim zuvor getesteten 72167 SMART Play: Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza. Der Aufbau ist insgesamt gut machbar. Auch hier kommen neben einfachen Konstruktionen immer wieder etwas aufwändigere Bautechniken zum Einsatz. Besonders beim Schiffswrack entsteht eine kleine Landschaft, die nicht nur optisch als Hintergrund dient, sondern auch eine mechanische Funktion integriert.

Die erste Tüte widmet sich vollständig Evoli. Der Aufbau geht schnell von der Hand und verzichtet auf umständliche Bautechniken.

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Anschließend entsteht mit der zweiten Tüte das Schiffswrack samt Landschaft, versteckter Truhe und Floß. Hier wird auch die Grundlage für die eigentliche Schatzsuche geschaffen.

Die letzten vier Tüten sind Lapras vorbehalten. Das große Pokémon entsteht dabei Schritt für Schritt und bildet schließlich den zweiten zentralen Bestandteil des Sets. Zunächst baut man das Innere des Körpers, gefolgt vom Rückenpanzer. Danach erhält Lapras seinen langen Hals mit seinem Kopf und abschließend die Flossen.

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Ergänzt werden die Bauteile durch mehrere Sticker. Diese kommen unter anderem auf der Schatzkarte, dem Floß von Evoli und der Fahne des Schiffswracks zum Einsatz. Damit werden vor allem die Spielelemente optisch aufgewertet.

Eine Besonderheit des SMART-Play-Konzepts ist auch bei diesem Set die Integration der SMART Tags. Diese werden unauffällig in die entsprechenden Modelle beziehungsweise die Schatztruhe eingebaut und sind später von außen kaum als technische Komponenten erkennbar.

Gestaltung und Qualität

Die Gestaltung des Sets fällt insgesamt gelungen aus. Neben den beiden Pokémon sorgt vor allem das Schiffswrack mit der umliegenden Landschaft für Abwechslung. Im Gegensatz zu einem reinen Pokémon-Bauset entsteht dadurch eine kleine Szene, die sich gut als Spielkulisse eignet. Das Wrack, der Felsen, die Schatztruhe und das Floß ergeben gemeinsam eine stimmige Umgebung.

Die zusätzlichen Sticker sind dabei vor allem für die Details zuständig. Schatzkarte, Floß und Fahne erhalten dadurch ihre entsprechenden grafischen Elemente. Für die Körper der Pokemon kommen nur bedruckte Elemente zum Einsatz. Hier zeigt sich auch ein kleiner Unterschied zum zuvor getesteten 72167, so setzt LEGO beim 72162 bei einigen Zubehörteilen auf Aufkleber. Da diese vor allem der Gestaltung der Spielumgebung dienen, fällt dies im praktischen Einsatz allerdings weniger ins Gewicht.

Die Verarbeitung der Modelle selbst überzeugt. Sowohl Evoli als auch Lapras sind stabil konstruiert und können problemlos bewegt und ins Spiel einbezogen werden.

Schiffswrack und Landschaft

Das Schiffswrack bildet neben den beiden Pokémon den eigentlichen Mittelpunkt des Sets. Dabei handelt es sich nicht lediglich um eine kleine Dekoration, sondern um eine interaktive Kulisse für die Schatzsuche.

Besonders gelungen ist der Geheimmechanismus, mit dem die Schatztruhe erreicht werden kann. Der Mast des Wracks lässt sich entsprechend nutzen, um einen Felsen anzuheben und die darunter verborgene Schatztruhe freizulegen. Dadurch besitzt die Landschaft eine tatsächliche Spielfunktion. Die Schatzsuche besteht also nicht nur daraus, eine Truhe aus einem versteckten Bereich herauszunehmen. Stattdessen muss zunächst der entsprechende Mechanismus des Wracks bedient werden.

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Die mitgelieferte Schatzkarte und das Floß für Evoli unterstützen den Abenteuercharakter zusätzlich. Dadurch entsteht eine kleine Spielwelt, in der Evoli und Lapras gemeinsam auf Schatzsuche gehen können.

Evoli

Evoli wird bereits mit der ersten Tüte vollständig aufgebaut und fällt entsprechend kompakt aus. Trotz der überschaubaren Größe verfügt das Pokémon über mehrere bewegliche Elemente. Ohren und Schwanz lassen sich bewegen. Beide Funktionen sind stabil umgesetzt und halten auch häufigere Bewegungen problemlos aus.

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Gerade der bewegliche Schwanz passt gut zum Charakter von Evoli und sorgt dafür, dass die Figur nicht wie ein statisches Ausstellungsmodell wirkt. Gleichzeitig bleibt Evoli kompakt genug, um es problemlos auf dem mitgelieferten Floß oder innerhalb der Landschaft einzusetzen.

Im SMART-Play-System verfügt Evoli über einen eigenen SMART Tag. Wird ein kompatibler SMART Brick eingesetzt, kann das Pokémon dadurch in die interaktiven Funktionen des Sets eingebunden werden.

Lapras

Lapras ist deutlich größer und benötigt mit vier Beuteln entsprechend mehr Bauzeit. Das Modell bildet gleichzeitig den volumigeren Teil des Sets. Die Flossen sind beweglich ausgeführt. Auch hier zeigt sich die stabile Konstruktion, sodass Lapras ohne besondere Vorsicht bewegt und ins Spiel einbezogen werden kann.

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Durch seine Größe eignet sich Lapras hervorragend als Gegenstück zu Evoli. Während Evoli auf seinem kleinen Floß unterwegs ist, kann Lapras selbst als Begleiter bei der Schatzsuche eingesetzt werden.

Auch Lapras verfügt über einen SMART Tag, sodass das Pokémon mit einem kompatiblen SMART Brick in die interaktiven Funktionen eingebunden werden kann. LEGO beschreibt unter anderem Licht- und Soundeffekte sowie weitere Reaktionen der Pokémon als Bestandteil des SMART-Play-Systems.

SMART Play im Praxistest

Das SMART-Play-System funktioniert beim 72162 etwas anders als beim 72167. Da kein eigener SMART Brick enthalten ist, muss zunächst ein Brick aus einem kompatiblen All-in-1-Set eingesetzt werden. Für den Test kam der SMART Brick aus dem zuvor getesteten LEGO Pokémon 72167 SMART Play: Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza zum Einsatz. Der Wechsel funktionierte dabei nahtlos. Ein erneutes Update war nicht erforderlich und auch die SMART Assist App wurde für den Betrieb des Sets nicht benötigt.

Die grundlegenden SMART-Play-Funktionen der Pokémon entsprechen dabei denen des 72167. Die SMART Bricks reagieren auf die Bewegungen und Interaktionen der Pokémon und geben entsprechende akustische Rückmeldungen aus. Dadurch lässt sich die Schatzsuche mit den bekannten SMART-Play-Funktionen erweitern. Evoli und Lapras können dabei auf ihre Umgebung beziehungsweise auf die integrierten SMART Tags reagieren.

Das Set selbst benötigt damit keine zusätzliche Einrichtung. Wer bereits einen kompatiblen SMART Brick besitzt, kann diesen direkt einsetzen.

Die Schatzsuche

Das eigentliche Spielprinzip ist schnell erklärt: Evoli und Lapras begeben sich auf die Suche nach einem verborgenen Schatz. Eine Schatzkarte führt sie zum Schiffswrack, wo die Schatztruhe versteckt ist. Die eigentliche Handlung ist dabei naturgemäß vorhersehbar. Das Set versucht auch gar nicht, daraus ein komplexes Spielsystem zu machen. Vielmehr stellt die Schatzsuche den Rahmen für ein Rollenspiel dar.

Genau darin liegt auch der Reiz des Sets. Mit Evoli, dem kleinen Floß, Lapras, der Schatzkarte und dem Schiffswrack stehen zahlreiche Elemente zur Verfügung, aus denen sich eigene Pokémon-Abenteuer entwickeln lassen. Die Landschaft bietet hierfür eine passende Kulisse. Besonders der Geheimmechanismus am Schiffswrack sorgt dafür, dass das Finden der Schatztruhe nicht ausschließlich aus dem Aufstellen der entsprechenden Elemente besteht.

SMART Tags und Schatztruhe

Insgesamt sind drei SMART Tags Bestandteil des Sets. Sie befinden sich in Evoli, Lapras und der Schatztruhe. Während die Pokémon die bekannten SMART-Play-Funktionen des Systems nutzen, sorgt der Tag in der Schatztruhe für eine zusätzliche Interaktion. Wird die Schatztruhe erreicht beziehungsweise der Schatz gefunden, wird ein passendes Münzgeräusch ausgelöst. Das Geräusch passt gut zum Thema und vermittelt unmittelbar den Eindruck, dass tatsächlich ein Schatz entdeckt wurde. Wird ein Pokémon mit dem Schatz bewegt, können beispielsweise klimpernde Münzgeräusche ertönen. Auch eine passende Melodie beim Tragen des Schatzes gehört zum vorgesehenen Funktionsumfang. Damit wird die Schatzsuche zumindest akustisch durch die SMART-Play-Technik unterstützt.

Spielwert

Beim Spielwert bietet das 72162 deutlich mehr, als die eigentliche Schatzsuche zunächst vermuten lässt. Denn auch Evoli und Lapras verfügen über den Wettbewerbsmodus des SMART-Play-Systems. Damit ist das Set nicht ausschließlich auf die Suche nach der Schatztruhe und das anschließende Rollenspiel ausgelegt.

Mit einem kompatiblen SMART Brick lassen sich die beiden Pokémon grundsätzlich auch in einem direkten Duell einsetzen. Die bereits vom 72167 bekannten Funktionen stehen damit ebenfalls bei Evoli und Lapras zur Verfügung. Bewegungen werden erkannt, Aktionen akustisch begleitet und der Wettbewerbsmodus ermöglicht es, die beiden Pokémon gegeneinander antreten zu lassen. Dadurch gewinnt das 72162 deutlich an Spielwert. Die Schatzsuche bildet zwar den thematischen Schwerpunkt des Sets, gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, die beiden Pokémon unabhängig davon für die Wettbewerbsfunktion einzusetzen. Wer bereits einen SMART Brick aus einem kompatiblen All-in-1-Set besitzt, erhält somit nicht nur eine neue LEGO-Spielwelt, sondern auch zwei weitere Pokémon für das bestehende SMART-Play-System.

Die eigentliche Schatzsuche ist dagegen vergleichsweise schnell durchschaut. Die Handlung folgt einer klaren Vorgabe und ist daher naturgemäß vorhersehbar. Ihren Reiz entwickelt sie vor allem als Grundlage für ein Rollenspiel. Mit der Schatzkarte, Evoli auf seinem Floß, Lapras und dem Schiffswrack entsteht eine kleine Abenteuerwelt, die sich auch für eigene Geschichten nutzen lässt. Der Geheimmechanismus des Wracks sorgt dabei für eine zusätzliche spielerische Komponente. Sobald die Schatztruhe erreicht ist, kommt außerdem der SMART Tag zum Einsatz und das passende Münzgeräusch signalisiert den Fund.

Damit vereint das Set zwei unterschiedliche Spielansätze: Zum einen die eher freie Schatzsuche als Rollenspiel, zum anderen den stärker regelbasierten Wettbewerbsmodus. Gerade diese Kombination macht das Set vielseitiger, als es die reine Produktbeschreibung zunächst vermuten lässt.

Fazit

Mit dem LEGO Pokémon 72162 SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche liefert LEGO ein vielseitiges Erweiterungsset für das SMART-Play-System. Anders als beim 72167 steht zwar zunächst die Schatzsuche rund um das Schiffswrack im Mittelpunkt, tatsächlich bieten die beiden Pokémon aber auch Zugriff auf den bekannten Wettbewerbsmodus.

Evoli und Lapras sind gelungen umgesetzt und überzeugen durch ihre stabile Konstruktion. Evoli kann an Ohren und Schwanz bewegt werden, während sich bei Lapras die Flossen bewegen lassen. Beide Modelle halten auch häufigere Bewegungen problemlos aus und eignen sich damit gut für den vorgesehenen Spieleinsatz. Auch die Landschaft weiß zu gefallen. Das Schiffswrack bildet zusammen mit der Schatzkarte, dem Floß und der Schatztruhe eine schöne Kulisse für eigene Pokémon-Abenteuer. Besonders der Geheimmechanismus am Wrack ist eine gelungene Ergänzung und macht die Landschaft mehr als nur zu einem dekorativen Hintergrund.

Die SMART-Play-Funktionen sind dabei nicht auf die Schatzsuche beschränkt. Mit einem kompatiblen SMART Brick können Evoli und Lapras auch im Wettbewerbsmodus gegeneinander antreten. Damit erweitert das Set ein bestehendes SMART-Play-System nicht nur um zwei weitere Pokémon, sondern gleichzeitig um eine neue Spielwelt. Die eigentliche Schatzsuche ist zwar schnell vorhersehbar und kann nicht mit der Komplexität eines Pokémon-Kampfes mithalten. Als Kulisse für ein Rollenspiel funktioniert sie jedoch gut. Schatzkarte, Floß, Schiffswrack, Geheimmechanismus und Schatztruhe bieten genügend Anknüpfungspunkte für eigene Geschichten.

Ein kleiner Unterschied zum 72167 zeigt sich bei den Stickern. Während Glurak und Blitza vollständig mit bedruckten Elementen auskommen, setzt LEGO beim 72162 für Schatzkarte, Floß und Fahne auf Aufkleber. Da diese vor allem der Gestaltung des Zubehörs dienen, fällt der Unterschied im praktischen Einsatz allerdings kaum negativ auf.

Mit einer UVP von 59,99 € ist das Set deutlich günstiger als das 72167. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass kein SMART Brick enthalten ist. Für Besitzer eines kompatiblen All-in-1-Sets stellt das 72162 dadurch eine interessante Möglichkeit dar, das vorhandene SMART-Play-System zu erweitern. Wer noch keinen SMART Brick besitzt, muss dagegen zunächst in ein entsprechendes All-in-1-Set investieren.

Insgesamt bietet LEGO mit Evoli und Lapras auf Schatzsuche eine gelungene Mischung aus klassischem LEGO-Bauspaß, Pokémon-Rollenspiel und SMART-Play-Funktionen. Die Schatzsuche selbst bleibt überschaubar, wird durch die zusätzliche Wettbewerbsfunktion der Pokémon aber deutlich aufgewertet. Wer bereits einen kompatiblen SMART Brick besitzt, bekommt damit ein vielseitig einsetzbares Pokémon-Set, das sowohl für freie Abenteuer als auch für direkte Duelle genutzt werden kann.

Das LEGO Pokémon 72162 SMART Play: Evoli und Lapras auf Schatzsuche wurde Game2Gether von LEGO für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.