Alle Ankündigungen der Gamescom Opening Night Live 2025

Die Gamescom Opening Night Live gilt traditionell als eine der ruhigeren Shows von Geoff Keighley, doch auch in diesem Jahr gab es zahlreiche spannende Ankündigungen für PS5 und PS4. Wir haben für euch alle wichtigen Enthüllungen der Show zusammengefasst.
Alle Ankündigungen der Gamescom ONL 2025
Black Myth: Zhong Kui – Cinematischer Teaser vorgestellt, Release noch in weiter Ferne
Ghost of Yotei Legends Multiplayer – Kostenloses DLC erscheint 2026, neuer Story-Trailer veröffentlicht
Resident Evil Requiem – Neuer Trailer erhöht die Spannung
- World of Warcraft: Midnight – Neuer DLC heizt den Fans ordentlich ein
Swords of Legends – Versucht, das nächste Black Myth: Wukong zu werden
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Umfassendes Abenteuer basierend auf den Batman-Filmen angekündigt
He-Man Beat-‚Em-Up – Retro-inspirierte Action
Age of Empires 4: Anniversary Edition – Erscheint im November auch für PS5
Denshattack – Verrücktes Spiel, bei dem Züge wie Skateboards getrickst werden
Bubsy 4D – Kult-Plattformer kehrt als 3D-Version zurück
Call of Duty: Black Ops 7 – Release am 14. November, knapp vor Battlefield 6
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Kommt im Oktober 2025
Unbeatable – Stylishes Rhythmus-Abenteuer erhält Release im November
Cult of the Lamb: Woolhaven – Großes neues Add-on angekündigt, erscheint 2026
Monster Hunter Wilds x Final Fantasy 14 – Cross-Over startet im September
Sonic Racing: CrossWorlds – Pac-Man-DLC + offene Beta nächste Woche
Onimusha: Way of the Sword – Sieht weiterhin beeindruckend aus, Release 2026
7 Deadly Sins (PS5-exklusiv) – Closed Beta angekündigt
World of Tanks: Heat – Fügt hero-shooterähnliche Elemente hinzu
Sekiro Anime – Mit spektakulärem Trailer vorgestellt
