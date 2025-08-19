Capcom zeigt neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword

Capcom hat einen frischen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht. Der einen tieferen Einblick in die düstere Fantasy-Welt, die monströsen Genma sowie die schwertbasierten Kämpfe gewährt.

Im Video ist unter anderem das geheime Labor unter Kyoto zu sehen, in dem eine „unheilvolle und rätselhafte Entität“ namens Dokyo neue Varianten der Genma erschafft. Zu den gezeigten Kreaturen gehören das chimärenartige Greater Nue, das verheerende Blitzangriffe entfesselt, die parasitären und giftigen Kogashira, einst Menschen, die auf grausame Weise verdorben wurden, sowie das groteske Chijiko, ein unfassbares Konstrukt aus verschlungenen Gesichtern und Tentakeln.

2026 ist es mit einem neuen Onimusha endlich soweit

Als Protagonist Musashi Miyamoto stellt sich der Spieler diesen Schrecken entgegen. Ihm stehen neben klassischen Schwerttechniken auch Spezialfähigkeiten wie der Issen, ein präziser Konterangriff, und die Seelenabsorption zur Verfügung, mit denen er die dämonische Bedrohung in Schach hält. Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der neue Trailer weckt dabei Erinnerungen an die Wurzeln der Reihe, kombiniert mit modernen Effekten und packender Action, die Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen dürfte.