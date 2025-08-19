Denshattack: Durchgedrehte Action mit Skate-Zügen

Ein Zug, der sich fährt wie ein Skateboard? Genau das bietet Denshattack, das frisch angekündigte Arcade-Actionspiel von Entwickler Undercoders und Publisher Fireshine Games, das im Frühjahr 2026 erscheinen soll.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Skaten auf Schienen

In Denshattack übernehmt ihr die Kontrolle über einen Zug, allerdings nicht auf klassische Weise. Statt nüchterner Fahrphysik erwarten euch wilde Tricks, Stunts und halsbrecherische Manöver, die direkt an Tony Hawk’s Pro Skater oder Jet Set Radio erinnern. Ob Grinds, Wallrides oder Tricks in der Luft, hier ist alles möglich, und das mit voller PS2-/Dreamcast-Energie. Über 50 Levels sollen dabei immer neue Herausforderungen bieten, von verrückten Streckenabschnitten bis hin zu epischen Bosskämpfen, die mitten auf den Schienen stattfinden.

Kreative Mischung aus Anime & Arcade-Einflüssen

Das Spiel ist stark inspiriert von japanischer Popkultur und Anime. Laut den Entwicklern floss ebenso die DNA von Klassikern wie Sonic the Hedgehog in das Konzept ein. Das Ergebnis: Ein völlig überdrehtes, aber extrem stylisches Spielerlebnis, das in Sachen Tempo und Kreativität auffallen will.

Für die musikalische Untermalung konnte niemand Geringeres als Tee Lopes verpflichtet werden, bekannt durch Sonic Mania, Streets of Rage 4 und TMNT: Shredder’s Revenge. Die kreative Leitung übernimmt David Jaumandreu, der bereits mit Ninja Gaiden: Ragebound Erfahrung im Action-Genre sammelte. Mit seinem abgedrehten Konzept könnte Denshattack zu einem echten Überraschungshit werden. Wer Arcade-Action, schnelle Reaktionen und verrückte Ideen liebt, sollte das Spiel unbedingt im Auge behalten. Ob sich der Zug wirklich so cool steuert, wie es der Trailer verspricht, wird sich spätestens im Frühjahr 2026 zeigen.