Black Myth: Zhong Kui führt die Action-Epik weiter

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live 2025 hat Entwickler Game Science mit Black Myth: Zhong Kui offiziell den nächsten Teil seiner gefeierten Black Myth-Serie enthüllt und sorgt damit für gehörig Aufsehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alles zur Ankündigung des neuen Black Myth Zhong Kui im Überblick

Trailer und Timing

Auf dem Opening Night Live-Event präsentierte das Studio einen rein cinematischen Teaser ohne Gameplay. Das Projekt stecke „momentan nur in einem leeren Ordner“, so Game Science. Dieses Vorgehen folgt ihrer Tradition, jedes Jahr am 20. August ein Update zu präsentieren.

Spielkonzept und Inspiration

Black Myth: Zhong Kui ist ein Single-Player-Action-RPG, das erneut stark in der chinesischen Mythenwelt verankert ist, diesmal inspiriert von der Legende um den Geisterjäger Zhong Kui. Das Gameplay soll neue Wege gehen, während bekannte Elemente beibehalten werden.

Zukunft der Serie

Laut Game Science ist Zhong Kui nicht das Ende: Die Reise gen Westen mit Black Myth: Wukong soll weitergehen.

Hintergrund: Wer ist Zhong Kui?

Zhong Kui ist eine traditionelle Figur der chinesischen Folklore. Bekannt als mächtiger Dämonenjäger mit wütender Fratze, schwarzem Bart und der Fähigkeit, Geister zu kontrollieren und zu bannen. Er dient als kultureller Schutzgeist gegen das Böse, ein ikonischer Mythos, der sich bestens eignet, um die Welt von Black Myth weiter auszubauen.

Mit Black Myth: Zhong Kui macht Game Science den nächsten mutigen Schritt. Statt eines direkten Wukong-Nachfolgers erkunden sie neue Mythenwelten. Ohne die Ästhetik und den Ansatz ihrer Soulslike-Actionrpg-Welt zu verlieren. Der frühe Entwicklungsstand lässt zwar Geduld erwarten. Doch der Enthusiasmus, unrealistische Ideen und gelernte Schwächen aus dem ersten Teil zu übertreffen, macht Lust auf mehr.