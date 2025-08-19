Lords of the Fallen 2: Noch düsterer und brutaler

CI Games und Entwickler Hexworks haben offiziell Lords of the Fallen 2 angekündigt, den Nachfolger des Reboots von 2023. Bereits der erste Trailer zeigt, dass uns ein noch dunkleres und brutaleres Abenteuer erwartet als im Vorgänger.

Das Spiel verspricht erneut intensive Soulslike-Action im Dark-Fantasy-Setting, mit fordernden Kämpfen und tiefgehender Erkundung. Die Geschichte entfaltet sich in einer zusammenhängenden Welt, die aus zwei Reichen besteht. Wie schon zuvor gilt: Die Bewohner dieser Welten werden dir keinerlei Gnade zeigen. Nach dem erfolgreichen Reboot von 2023 sind die Erwartungen der Fans hoch. Viele Spieler lobten die düstere Atmosphäre und die Weiterentwicklung der Serie, bemängelten jedoch kleinere technische Schwächen. Mit dem zweiten Teil möchte CI Games offenbar noch einmal eine Schippe drauflegen und ein kompromissloses Erlebnis bieten, das sich fest neben Genre-Größen wie Dark Souls und Elden Ring positionieren könnte.

Lords of the Fallen 2 erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Einen ersten Eindruck vermittelt der frisch veröffentlichte Ankündigungstrailer.