Age of Empires 4: Anniversary Edition erscheint für PS5

Age of Empires 4: Anniversary Edition wurde nun auch offiziell für die PlayStation 5 angekündigt. Damit schafft es ein weiteres Xbox-First-Party-Spiel auf Sonys Konsole. Der Release ist für den 4. November 2025 geplant, wie der neueste Trailer enthüllt.

Neue Inhalte zum Launch von Age of Empires 4

Mit dem PS5-Release geht das Spiel aber nicht allein an den Start, sondern bringt direkt frische Inhalte mit:

Dynasties of the East – eine neue Erweiterung, die zusätzliche Fraktionen, Missionen und Inhalte bietet.

The Crucible – ein völlig neuer Roguelite-Modus, in dem ihr spielverändernde „Boons“ auswählt, um gegnerische Armeen auf kreative Weise zu dominieren.

Vorbestellung und Early Access

Ab sofort kann das Spiel im PlayStation Store vorbestellt werden. Wer zur Premium Edition greift, erhält darüber hinaus die Möglichkeit, schon fünf Tage vor dem offiziellen Release loszulegen. Damit reiht sich Age of Empires 4 in die wachsende Liste an Xbox-Spielen ein, die auch auf der PlayStation Einzug halten – sehr zur Freude von Strategiespiel-Fans, die sich bisher an den PC binden mussten.