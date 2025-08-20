Silent Hill F: Neuer Story-Trailer zeigt die verstörende Schönheit des Horrors

Konami hat im Rahmen der Gamescom einen neuen Story-Trailer zu Silent Hill F veröffentlicht. Und dieser sorgt für eine beklemmende Mischung aus Schönheit und Terror. Die englische Synchronrolle der Protagonistin Hinako Shimizu übernimmt Suzie Yeung, die Fans unter anderem als Yuffie in Final Fantasy 7 Rebirth oder Eula aus Genshin Impact kennen dürften.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es wird schaurig schön in Silent Hill f

Als die abgelegene Stadt Ebisugaoka von dichtem Nebel verschlungen wird, verwandelt sich Hinako Shimizus einst vertraute Heimat in einen albtraumhaften Ort. Während die Stille erdrückend wird und der Nebel immer dichter zieht, muss Hinako die verdrehten Wege von Ebisugaoka durchqueren. Und auch komplexe Rätsel lösen und groteske Monster bezwingen, um zu überleben. Tauche ein in Hinakos Welt, die vom renommierten Autor Ryukishi07 erschaffen wurde, mit eindringlichen Klanglandschaften von Akira Yamaoka und beeindruckenden Visuals in einer fesselnden Geschichte über Zweifel, Reue und unausweichliche Entscheidungen.

Der Trailer unterstreicht noch einmal, dass es Konami ernst ist: Silent Hill F präsentiert sich atmosphärisch dicht, bedrückend und schonungslos. Fans des Survival-Horrors können sich den 25. September vormerken. Dann erscheint der Titel offiziell.