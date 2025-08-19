Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint im Oktober

Paradox Interactive, White Wolf und Entwickler The Chinese Room haben bestätigt, dass Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wie geplant im Oktober erscheint. Nun gibt es auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum.

Spieler übernehmen dabei nicht nur die Rolle der Vampirin Phyre, sondern können auch Teile der Geschichte aus der Perspektive des geheimnisvollen Malkavianer-Detektivs Fabien erleben. Dieser tritt zugleich als Stimme im Kopf der Protagonistin auf. Gemeinsam versuchen sie, ein „Neo-Noir-Murder Mystery“ in Seattle zu lösen, ein Mordfall, der die fragile Balance innerhalb der Vampirgesellschaft ins Wanken bringen könnte.

Der Release ist für den 21. Oktober 2025 angesetzt. Bloodlines 2 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Neben der Standard-Edition für 59,99 € wird es auch eine Deluxe Edition (69,99 €) mit dem Santa Monica Memories DLC geben. Die Premium Edition (89,99 €) enthält zusätzlich die Inhalte der Shadows & Silk-Erweiterung, welche die Clans Lasombra und Toreador für Phyre freischaltet. Mit dieser Aufteilung will Paradox sowohl Serien-Veteranen als auch Neueinsteiger abholen. Nach den vielen Verschiebungen in der Vergangenheit ist es für Fans ein positives Signal, dass die Entwicklung nun abgeschlossen wirkt und die Veröffentlichung im Oktober feststeht.