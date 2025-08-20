Call of Duty Black Ops 7 Gamescom Trailer mit neuem Gameplay

Die diesjährige Gamescom setzte zum Start einen nachhaltigen Eindruck mt Call of Duty. Mit vielen Ankündigungen war jedoch ein Trailer höchst erwartertet, vor allem von einer der größten FPS Communities, der weltweit geliebten Call of Duty franchises. Der brandneue Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 wurde auf der Opening Night Live enthüllt und lässt die Vorfreude auf das große Release am 14. November 2025 massiv steigen. Seit der Veröffentlichung des ersten Teasers und Ankündigung, siehe Artikel hier, hat sich einiges getan. Activision und die Entwickler von Treyarch & Raven Software zeigen: Die nächste Black Ops-Ära ist alles andere als „lazy“ und wagt eine echte Revolution im Shooter-Kosmos.

Die narrative Ezählung, von Furcht und Wahnsinn in der Zukunft

Das Abenteuer spielt im Jahr 2035 und knüpft an die Geschehnisse aus Black Ops 2 und 6 an. Terrorist Raul Menendez kehrt zurück und entfesselt entfesselt globale Panik. Im Zentrum steht David Mason, der mit seinem Elite-Team in die hochmoderne Stadt Avalon geschickt wird. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn – denn durch psychologische Kriegsführung taucht ihr in dystopische Szenarien und sich ständig verändernde, alptraumhafte Umgebungen ein. Mind-bending Storytelling trifft auf technische Innovationen und bekannte Gesichter!

Gameplay & Multiplayer: Ein frischer Anstrich für die gewohnten Black Ops Features und vielen neuen Features die für neues Leben sorgen

Das Gameplay von Call of Duty: Black Ops 7 setzt auf viele spannende Neuerungen, die das Multiplayer-Erlebnis auf ein ganz neues Level bringen. Besonders die Weiterentwicklung des bekanntenten Omnimovement-Systems sorgt für vielseitige, dynamische und taktische Bewegungs-möglichkeiten. Zum Launch bietet der Multiplayer eine Vielzahl an neuen Maps in verschiedenen Formaten, dazu einen innovativen Skirmish-Modus, zahlreiche Waffen und umfangreiche Anpassungs- und Progressionssysteme. Im Folgenden findest du die wichtigsten Features und Änderungen, die das Gameplay maßgeblich prägen.

Haupt-Features von denen wir soweit wissen:

Omnimovement-System: Frei bewegen wie nie zuvor – wall jumps, gezielte Combat Rolls und geschmeidige Übergänge zwischen Bewegungsarten sorgen für maximale Flexibilität im Gefecht.

Neue 6v6-Karten: Zum Start stehen 16 brandneue, detaillierte Maps für klassische Multiplayer-Gefechte bereit – jede mit einzigartigen Taktiken und Hotspots.

Neue 20v20-Maps: Zwei riesige Schlachtfelder bieten epische Gefechte mit Fahrzeugen und erweiterten Team-Strategien für Fans großer Gefechte.

Skirmish-Modus: Frischer Modus mit Wingsuit, Grappling Hooks und Vehikeln – mehr vertikale Action und taktische Tiefe als je zuvor.

Erweitertes Overclock-System: Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten für Scorestreaks, Field Upgrades und taktisches Equipment – ideal für individuelle Spielstile.

Gesteigerte Progression: Battle Pass XP werden jetzt in allen Modi geteilt – Fortschritt und Freischaltungen laufen spielübergreifend.

Verbesserte Waffenvielfalt: Zum Launch gibt es mehr als 30 unterschiedliche Waffen, alle individuell anpassbar und mit eigenen Playstyles.

Neue Taktik-Optionen: Dynamische Umgebungen, Interaktion mit Deckung und Unterstützung durch Fahrzeuge sorgen für neuen Spielspaß und strategische Möglichkeiten

Sie dürfen in einem COD Black Ops nicht fehlen! Zombies: Der größte Dead Ops Arcade aller Zeiten

Fans der Untoten kommen voll auf ihre Kosten: Mit dem größten jemals erschienenen Zombies-Map, Fahrzeugen und der Rückkehr der Legenden Richtofen, Nikolai, Takeo und Dempsey aus dem Ur-Zombies wird Black Ops 7 zum Pflicht-Game für Koop-Jäger. Das anspruchsvolle Survival-Gameplay und brandneue Twists warten – und natürlich der lang erwartete Dead Ops Arcade 4!

Wer jetzt schon das Spiel anspielen möchte muss sich bis Oktober zur Open Beta gedulden. Wir freuen uns schon!

Die Open Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 steht kurz bevor und bietet Fans die erste Gelegenheit, das neue Movement-System, die Maps und Modi selbst auszuprobieren. Spieler können sich auf intensive Multiplayer-Gefechte freuen und schon vor dem offiziellen Release wertvolles Feedback geben. Wir sind gespannt, wie die Community die Neuerungen annimmt und freuen uns auf spannende Beta-Momente, die einen Vorgeschmack auf das volle Spiel liefern werden. Mit Early access version geht es schon 3 Tage früher los!

Trailer: Adrenalin und Gänsehaut garantiert

Der offizielle Gamescom-Trailer zeigt knallharte Action, massig Adrenalin und die charakteristische Inszenierung, die Fans seit Jahren lieben. Explosionen, Maschinen, düstere Visionen und der harte Kampf gegen einen übermächtigen Gegner liefern die perfekte Stimmung für den Multiplayer-Hype und den Comeback der Zombies-Action. Schaut ihn euch unbedingt an!