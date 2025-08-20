Resident Evil Requiem: Neuer Trailer verspricht Survival-Horror der Extraklasse

Capcom hat im Rahmen der Gamescom Opening Night Live einen weiteren Trailer zu Resident Evil Requiem präsentiert – und der zeigt eindrucksvoll, dass der neueste Teil der Kultreihe die Intensität des Survival-Horrors noch einmal spürbar steigert. Im Mittelpunkt stehen dabei die Hauptfigur Grace Ashcroft und ihre Mutter, die in beklemmenden Szenen um ihr Überleben kämpfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine neue Ära des Survival-Horrors

Capcom selbst beschreibt Resident Evil Requiem als Beginn einer „neuen Ära des Survival-Horrors“. Möglich machen soll das die Kombination aus technischen Fortschritten und der langjährigen Erfahrung des Entwicklerteams. Schon der Trailer verdeutlicht, wie stark Atmosphäre, Beleuchtung und Sounddesign zur bedrohlichen Stimmung beitragen.

Die Entwickler versprechen:

Eine tiefgründige Story rund um Grace Ashcroft und ihre familiären Abgründe

Intensives Gameplay , das klassische Survival-Horror-Elemente mit modernen Mechaniken verbindet

Noch mehr Immersion durch realistische Animationen und detailreiche Umgebungen

Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026. Capcom nutzt die Power der neuen Hardware, um insbesondere bei Licht- und Schatteneffekten sowie bei der Darstellung grotesker Kreaturen völlig neue Maßstäbe zu setzen.

Fans erwarten mit Resident Evil ein düsteres Meisterwerk

Die ersten Reaktionen auf den Trailer fallen bereits überwiegend begeistert aus. Viele Fans sehen in Resident Evil Requiem eine Mischung aus den atmosphärischen Stärken von Resident Evil 2 Remake und den intensiven Horrorelementen von Resident Evil 7. Besonders die emotionale Bindung zwischen Grace und ihrer Mutter könnte für eine frische, persönliche Note sorgen. Mit Resident Evil Requiem will Capcom die Grenzen des Genres erneut verschieben – und alles deutet darauf hin, dass dieser Plan aufgehen könnte.