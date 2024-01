Nach „Relics of the old faith“ steht mit „Sins of the Flesh“ die bislang größte Erweiterung für Cult of the Lamb an. Das große Inhaltsupdate zu Cult of the Lamb erscheint bereits am 16. Januar 2024 und ist außerdem kostenlos!

Die Ankündigung erfolgte über den offiziellen Account auf X:

Sins of the Flesh Update JANUARY 16 You asked for it. pic.twitter.com/s3nKtOvo1D — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) January 8, 2024

Das umfassende Inhaltsupdate zu Cult of the Lamb lässt in Eurem Kult nun auch die fleischliche Sünde zu. Dadurch könnt Ihr Euren Jüngern nicht nur die Vermehrung gestatten, sondern die Sünde als neue Ressource abschöpfen. Auch wenn man Sünden natürlich durch „schnackseln“ sammeln kann, ist das nicht die einzige Möglichkeit zur Anhäufung eines Sündenkontos. Die Trinkhalle und die dort feilgebotenen Getränke sollten Euren fanatischen Anhängern ebenfalls genügend Sündenpunkte entlocken.

Erstellt das neue Paarungszelt für Eure Anbeter. Hier dürfen sich dann zwei verliebte Gläubige zur Vertiefung Ihrer Beziehung treffen (und wieder Sündenpunkte produzieren). Das Ergebnis ist ein Ei, welches entweder in der Kantine Verwendung findet, oder vollends ausgebrütet, einen neuen Anhänger ausspuckt. Das jüngste Gemeindemitglied erhält auf diese Weise die Eigenschaften der Eltern und produziert alleine schon durch seine Geburt wiederum Sündepunkte.

Die gesammelten Sündenpunkte könnt Ihr dann in Eurem Tempel für neue Riten verwenden. Neben dem „Ritus des Zorns“, der Eure Jünger in ekstatischen Rausch versetzt und durch Gewalt für Chaos in der Siedlung sorgt, kommt mit dem „Ritus der Lust“ harmonisches, „nackig-um-den-Schrein-tanzen“ bei Euren Gläubigen auf.

Ein wenig Donkey-Konga-Feeling vermittelt das neue Minispiel, zu dem Euch der Trommelkreis einlädt. Die Belohnung erfolgt natürlich ebenfalls in Sündenpunkten.

Detaillierte Infos zum neuen Inhaltsupdate zu Cult of the Lamb findet Ihr übrigens auf dem neuesten Blogpost von Devolver Digital.

Quelle: Devolver Digital