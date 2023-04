Update zu Cult of the Lamb bringt neuen Content

Die Wünsche der Gläubigen wurden erhört! Cult of the Lamb konnte bereits, dank des liebevollen Gamedesign und jeder Menge frischer Ideen, in unserem Spieletest einen Award abstauben. Mit dem nun veröffentlichten kostenlosen Update zu Cult of the Lamb kommen nicht nur ein paar Änderungen ins Spiel, sondern auch eine komplett neue Erweiterung der Hauptstory.

Den Trailer zur kostenlosen Aktualisierung des Lammkultes mit dem klangvollen Titel „Relics of the Old Faith“ könnt Ihr Euch hier anschauen:

Was ist neu?

Nach Abschluss der Hauptstory gibt es nun eine neue Storyline. Diese bringt 37 neue Relikte mit verschiedenen Fähigkeiten und außerdem 5 neue und mächtige Waffen in Spiel. Auch könnt Ihr Euch an neuen Charakteren und Zwischensequenzen sowie jeder Menge Ideen für die hinzugekommenen Kampfräume erfreuen.

Eure Predigten an die Gläubigen zeigen sich, dank neuer Predigt-Upgrades nun noch effektiver und helfen Euch auf den neu hinzugekommenen Kreuzzügen.

Auch darf ein würdiges Update natürlich nicht mit neuen Feinden und Minibossen geizen. Darüber hinaus dürft Ihr Euch über neue Bischofsverwandlungen und einen neuen Händler freuen.

Ihr habt um neue Quests gebeten? Auch dieser Wunsch wird Euch gnädig erfüllt. Neue Lehren gibt es obendrein durch die vergessenen Gebotssteine. Mehr Halsketten, mehr Tarotkarten, mehr Kreaturen, mehr Follower und Anhänger für den Kult und außerdem gleich vier neue Gebäudearten. Abgerundet wird das Update noch durch fünf neue Fleeces und die neue Kampfart Fegefeuer. Wer es nostalgisch mag, darf übrigens noch einmal gegen Baal, Aym und denjenigen, der im Fegefeuer wartet, antreten.

Noch viel mehr

Das Spiel verfügt nun über einen umfassenden Fotomodus sowie einer Galerie mit Bearbeitungsmodus.

Der hinzugefügte Permadeath-Modus hält Euch fortan nach Beenden der Hauptstory noch länger im Spiel.

Hinsichtlich der Barrierefreiheit haben die Entwickler ebenfalls einige Verbesserungen vorgenommen. In der englischen Sprachfassung können Legastheniker künftig eine spezielle Schriftart auswählen, die das Lesen trotz Leseschwäche erleichtert. Ebenfalls eine Erleichterung für Spieler mit Sehbehinderung sollte die Einstellung auf hohen Kontrast sein, sowie die Möglichkeit Textformatierungen, wie Fett- oder Kursivschrift, zu entfernen. Fortan habt Ihr außerdem die Wahl zwischen römischen und arabischen Ziffern. Außerdem könnt Ihr den Baumodus-Filter deaktivieren, im Hauptmenü in den Dunkelmodus wechseln und verschiedene Beleuchtungs- sowie Tag/Nacht-Effekte deaktivieren.

Der göttlichen Gnade der Macher verdanken wir die Erfüllung eines recht häufigen Fan-Wunsches. So könnt Ihr nun die Zeit im Kult einfrieren, während Ihr auf Kreuzzug geht.

Erfolge

Was wäre eine neue Storyline ohne neue Erfolge? Also kassiert bei Eurem Weg ins gelobte Land auch noch diese neuen Auszeichnungen:

Relikte des alten Glaubens – Sammle alle Relikte.

Shake Down – Holen Sie sich Ihre Münze von Midas zurück.

Wahre Liebe gefunden – Bringe Aym und Baal wieder mit Forneus zusammen.

Anführer der Anführer – Indoktrinieren Sie alle fünf Bischöfe in Ihren Kult.

Zu guter Letzt haben die Macher auch jede Menge kleinerer Fehlerkorrekturen und Optimierungen vorgenommen und somit für mehr Ausgleich gesorgt.

Heretic DLC

Wer jetzt noch immer noch nicht genug hat, kann sich für den Preis von 6,99 € noch das Heretic Pack zulegen. Mit fünf neuen Anhänger-Arten, neuen Outfits und acht neuen Dekorationen, könnt Ihr künftig noch mehr aus Eurem Kult herausholen.

Auch hierzu gibt es einen kleinen Trailer:

Das kostenlose Update zu Cult of the Lamb sollten sich alle Anhänger keinesfalls entgehen lassen. Kniet nieder und danket den Machern für die erteilte Gnade!

