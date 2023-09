Manga Day 2023 – 27 Gratis-Leseproben ausgewählter Toptitel

Am 16. September ist es wieder so weit. Der MANGA DAY 2023 wird mit vielen teilnehmenden Händlern zelebriert. Zum Abstauben gibt es satte 27 Gratis-Leseproben. Die herausgegebene Anzahl an Büchern pro Nase kann von Geschäft zu Geschäft variieren.

Der MANGA DAY 2023

Unter den 27 Gratis-Leseproben finden sich Genres wieder, wie Fantasy, Romance, Action, Mystery und viele mehr. Außerdem gibt es für die Besucher ein Mini-Shikishi-Set mit Motiven zu Children of Grimm, Kiela und das letzte Geleit, Schattenprinzessin des Drachenkönigs und Die Tänzerin des Königs. Des Weiteren warten gratis Bierdeckel-Sets sowie Buttons mit zwei unterschiedlichen Motiven zum Abgreifen.

Während des besonderen Tages finden in vielen Städten zahlreiche Aktionen und Wettbewerbe statt. Erkundigt euch am besten vorab in eurem Lieblingsshop, was euch am 16. September erwartet.

Die Verlage und Titel

Zu den teilnehmenden Verlagen gehören: altraverse, Carlsen Manga, Egmont Manga, Hayabusa, Crunchyroll, Manga Cult, Reprodukt und Tokyopop. Einige Ausgaben sind alt und bekannt und andere wiederum sind so neu, dass sie noch nicht erschienen sind und noch einige Skizzen auf den letzten Seiten enthalten. Falls jetzt euer Interesse geweckt ist, findet ihr auf der Homepage eine komplette Liste.

Unsere Reviews zu den verfügbaren Titeln:

Letztes Jahr fand übrigens der erste MANGA DAY statt. Über diesen hatten wir bereits auch berichtet. Ihr kommt zum Artikel über folgenden Link.