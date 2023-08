Wind Breaker – Manga Review – An der Spitze der Schule

Wind Breaker Inhaltsangabe: „Die Furin-Highschool ist berühmt-berüchtigt für ihre ultrastreitbaren Schülercliquen. Das vermeintliche Paradies für Haruka Sakura, der in diesem Frühling neu an die Schule kommt, um sich dort zum Boss der Bosse hochzukämpfen. Doch zu seinem Erstaunen muss er feststellen, dass sich die dortige Gang, die sich [Wind Breaker] nennt, statt zukünftigen Kämpfen lieber dem Schutz ihres Viertels widmet.“

Manga: Satoru Nii

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (10. Mai 2023)

Preis: 7,50 Euro

Ausstattung: Farbseiten, Miniprint und Danksagungen

Über Wind Breaker

Dieser Shonen Manga gehört aktuell zu den neusten Lizenzen von TOKYOPOP und diese ist noch gar nicht mal so alt. Erst 2021 wurde das Werk von Satoru Nii über Kodansha LTD veröffentlicht. Bisher gibt es in Japan 12 Bände und die Reihe wird weiter fortgeführt. Der Manga ist geeignet für jugendliche und erwachsene. Wir leben zwar in einer aufgeklärten Gesellschaft, doch ich würde sagen, dass es ein typischer Jungs-Manga ist.

Wind Breaker erzählt die Geschichte des Jungen Haruka Sakura, der nichts lieber tut, als zu kämpfen. Da er aufgrund seiner außergewöhnlichen Haare und Augen Hänseleien ausgesetzt war, fing er an sich mit dem Kämpfen selbst etwas zu beweisen und andere von sich abzustoßen. Nichts ist ihm wichtiger als er selbst und der stärkste unter allen anderen zu sein.

Es verschlägt ihn auf die Furin-Highschool, die berühmt ist für ihre Rauheit. Doch die Schüler haben sich gewandelt und für einen Umschwung im ehemals unruhigen Viertel gesorgt. Nun beschützen sie die Straßen und Bewohner vor den Gangs der Stadt als die Wind Breaker. Mit der neuen Schuluniform macht Haruka auch neue Erfahrungen mit Dankbarkeit und der Aufgeschlossenheit seiner Mitmenschen, womit er anfangs nicht wirklich umgehen kann. Trotz dessen, wofür die Schule inzwischen steht, hält unser Raufbold an seinem Plan fest, der Boss der Bosse zu werden.

In dieser Stadt sorgen die Wind Breaker für Ordnung und Frieden und der kampflustige Haruka wird schon bald Teil dieser Schülergang.

Eindruck

Wind Breaker kommt als Softcover im Format 16 x 126 x 188 mm daher. Das Cover ist typisch TOKYOPOP gehalten, mit dem Protagonisten auf weißem Hintergrund und farblich abgestimmten Schriftzug sowie Buchrücken. Mir gefällt die Optik auf die Art sehr, auch wenn ich da auch GegenWIND stoße. Der Manga ist zudem im Besitz von Farbseiten, aber wenn das, wie so oft, nur den Prolog und das Kapitelbild betrifft, kann man sich das gleich sparen. Für mich sind Farbseiten etwas Besonderes, wenn sie in die Handlung getragen werden.

Es geht schon rau beim Einstieg der Geschichte zu. Haruka sieht, wie eine junge Dame von üblen Kerlen bedroht wird. Diese macht er kurzerhand fertig, doch er macht schnell klar, dass er das nicht für sie getan hat, sondern für sich selbst, weil er solche Halbstarken nicht abkann. Auf diese Weise macht sich die Verhaltensart von Haruka Sakura bemerkbar und vollzieht eine Entwicklung im Laufe der Zeit auf der neuen Schule. Es ist kein Zufall, dass man sich schnell als Leser mit ihm anfreundet.

Der sonstige Einzelgänger finden dann auch schnell Freunde und Verbündete, die noch eine wichtige Rolle in der Reihe spielen. Da wären Kotoha, das Mädchen der Gruppe, Akihiko Nirei, der schwache Nerd, der dafür jeden kennt, analysiert und unverzichtbar ist und der Rivale, der auf derselben Seite kämpft, Kyotaro Sugishita. Man merke, dass eine bekannte Shonen Formel benutzt wurde, die natürlich wunderbar funktionierte.

Fazit

Ich muss gestehen, dass Wind Breaker nach langer Zeit ein Titel ist, welchen ich privat weiter verfolgen werde. Ich habe Lust, Haruka Sakura auf seinem Weg zum Boss der Bosse zu begleiten. Für mich ist der Titel ein echter Shonen der alten Schule mit Action und Prügelleien. Ein typischer Außenseiter, der eine charakterliche Entwicklung durchmacht und den man aufgrund seiner Optik nicht unterschätzen sollte. Eine typische Figur, mit der man sich als junger Leser identifizieren kann. Ich kann den Dragon Ball, One Piece oder Shaman King Lesern empfehlen, den Titel sich mal anzuschauen.

Wind Breaker von TOKYOPOP ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Satoru Nii, TOKYOPOP