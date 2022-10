Mission: Yozakura Family – Manga Review – Familien-Nervenkitzel

Mission: Yozakura Family Inhaltsangabe: „Taiyo Asano ist der schüchternste Oberschüler der Welt. Die einzige Person, mit der er unbeschwert reden kann, ist seine Kindheitsfreundin Mutsumi Yozakura. Doch dann stellt sich heraus, dass Mutsumi ein Geheimnis hat, das Taiyos Leben völlig auf den Kopf stellt: Ihre Familie besteht aus lauter Superspionen! Und plötzlich versucht ihr älterer Bruder, der Mutsumi geradezu anhimmelt, Taiyo aus dem Weg zu räumen! Was wird Taiyo tun, um sich und Mutsumi zu schützen?!“

Manga: Hitsuji Gondaira

Übersetzung: Nana Umino

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (26.09.2022)

Preis: 7,00 Euro

Ausstattung: Farbseiten und Bonusstory

Über Mission: Yozakura Family

Wie so oft bei Manga Neuheiten war auch diese Reihe Teil eines größeren Magazins. Es ist noch gar nicht so lange her, dass diese abgedrehte Spionreihe 2019 in der Weekly Shonen Jump das Licht der Welt erblickte. Für die Erstpublikation sorgte der bekannte Shūeisha Inc. Verlag aus Tokyo. Hinter dem Werk steckt Mangaka Hitsuji Gondaira.

Mission: Yozakura Family erzählt die Geschichte vom schüchternen Schüler Taiyo Asano, der jegliches Gespräch und Kontakt zu anderen am liebsten meidet. Ungehemmt unterhalten kann er sich nur mit seiner Sandkastenfreundin Mutsumi Yozakura. Ihr Bruder ist krampfhaft fürsorglich und räumt jeden Mann in ihrer Nähe aus dem Weg. Als dann Taiyo seinen Welpenschutz als Sandkastenfreund verliert und selbst zur Zielscheibe ihres Bruders wird, platzt die Bombe und sie muss mit einem Geheimnis rausrücken.

Ihre Familie besteht aus lauter Spionen und der Bruder ist nur deshalb vom Schutz seiner Schwester besessen, da sie oft das Ziel anderer Attentäter ist. Um den ständigen Mordangriffen entgehen zu können, hilft nur eine Lösung. Die Heirat in die Yozakura Familie. Fortan ist die Mission von Taiyo seine geliebte Mutsumi zu beschützen und findet sich in einem kranken und knallharten Training wieder, welches die Familie selbst nur „Alltag“ nennt.

In dieser Familie und in deren Haus wächst jeder über sich hinaus. Die ersten sieben Missionen der Reihe verteilt auf 187 Seiten plus Bonusstory.

Eindruck

Mission: Yozakura Family kommt in den Maßen 115 mm x 175 mm daher. Von außen haben wir ein schönes Cover, welches das neue Paar und die Familienmitglieder samt ihrer Haarfarbe und Charakterzüge zeigt. Wie wir wissen, spielt ja im Japanischen die Haarfarbe eine große Rolle. Ebenso gibt es drei Farbseiten. Zwei davon präsentieren ein Familienfoto, bei dem die Kolorierung sehr gelungen ist.

Ich möchte gleich erwähnen, dass ich nichts zu bemängeln habe an diesem guten Stück. Ich bin begeistert! Das dürfte daran liegen, dass Taiyo sich nicht mit der Opferrolle begnügt und das Drangsalieren seines Schwagers hinnimmt, sondern Stärke beweist und selbst austeilt. Wir erfahren im ersten Kapitel oder besser Mission genannt ein paar Informationen zu Taiyos und Mutsumis Vergangenheit. Die Geschichte baut danach Schlag auf Schlag auf und wird dabei immer heftiger, aber verbreitet zugleich ein liebevolles und wohlwollendes Gefühl.

Anscheinend ist für die Familie und Taiyo nichts wichtiger, als dass Mutsumi ein glückliches Leben führt, weshalb auch deren Glück warmherzig aufgenommen wird. Sogar Taiyo findet sich, trotz täglicher Todesangst, damit ab in einer Spionfamilie geraten zu sein und setzt alle Hebel in Bewegung, sich die Fähigkeiten anzueignen, die notwendig sind, um Mutsumi zu beschützen.

Eine klare Kaufempfehlung für Leser im Bereich Witz und Spionage-Action. Außerdem ist das Band mit glatten 7 Euro um 50 Cent günstiger als andere Mangas im selben Seitenverhältnis und schließlich macht bei jeder Ersparnis Kleinvieh auch Mist!

Fazit

Von dieser neuen Lizenz von Carlsen bin ich begeistert. Es ist teilweise echt lustig, wie Taiyo Angst- und Todesschweiß im Gesicht stehen und andererseits er seine Mission mit Ehrgeiz anpackt. Mir gefällt auch die Vielseitigkeit des furchteinflößenden Bruders, den ich noch nicht wirklich auf eine Seite einordnen konnte. Generell ist es schön zu sehen, dass sich die Hauptfigur unter der übermenschlichen Familie nicht mit der Opferrolle zufriedengibt, sondern schnell lernt sich anzupassen und auszuteilen. Außerdem waren die paar extra Farbseiten mit der kompletten Familie eine willkommene Beilage.

Mission: Yozakura Family vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 7,00 Euro.

