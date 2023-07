TCG Sammler Wettbewerb – Gewinnt tolle Preise bei Pokémon

Die Pokémon Company International gab den Start des Pokémon TCG Sammler Wettbewerb bekannt! Einem Online-Wettbewerb für Sammler im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland, bei dem ihr eure Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlungen vorzeigen und Preise gewinnen könnt.

Der TCG Sammler Wettbewerb

Selbstverständlich zählt das Pokémon-Sammelkartenspiel zu den beliebtesten Sammelkartenspielen der Welt. Seit der Veröffentlichung im Jahr 1996 in Japan wurde das Pokémon-Sammelkartenspiel in 13 Sprachen in 77 Länder und Regionen vermarktet. Die kommende Erweiterung, Karmesin & Purpur – Obsidianflammen, ist ab dem 11. August 2023 bei teilnehmenden Einzelhändlern weltweit erhältlich. In diesem Sommer haben die Sammler und Fans unter euch die Möglichkeit, beim TCG Sammler Wettbewerb ihre alten oder neuen Lieblingskarten für alle auszustellen.

So nehmt ihr teil

Zwischen dem 7. Juli 2023 10:00 Uhr und dem 1. September 2023 9:00 Uhr können Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammler und -Fans im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland Fotos ihrer wertvollen Sammlungen und geliebten Karten auf der extra angelegten Website einzureichen. Alle zwei Wochen bietet der Wettbewerb eine andere Herausforderung für Fans, in der sie ihre Karten stolz vorstellen können.

Runde 1 – Lieblingssammlung: Die Teilnehmer können ihre Lieblings-Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlungen vorzeigen.

Runde 2 – Aufbewahrung und Ausstellung: Die Teilnehmer können zeigen, wie sie ihre Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlungen aufbewahren und ausstellen.

Vorletzte Runde – Begehrte Karten: Die Teilnehmer können Pokémon-Sammelkartenspiel-Karten vorzeigen, die für sie etwas Besonderes sind.

Letzte Runde – Lieblings-Pokémon: Die Teilnehmer können ihre Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlungen mit ihren Lieblings-Pokémon vorzeigen.

Die Preise

Die Pokémon Company International gibt die Gewinner sowie die Zweitplatzierten alle zwei Wochen bekannt. Dies beginnend mit Runde 1 am 24. Juli 2023. Die Sieger erhalten spannende Preise, um ihre Sammlungen zu erweitern. Ebenfalls mit Produkten aus der Serie Karmesin & Purpur und dem Sammelkartenspiel-Zubehör.

