Pokémon Sleep neuer Trailer – Vorregistrierungen jetzt möglich

Die Vorregistrierung für Pokémon Sleep ist nun über Google Play für Android-Mobilgeräte verfügbar. Dies hat die Pokémon Company vor kurzem bekannt gegeben.

So funktioniert Pokémon Sleep

Um die App zu spielen, müssen Benutzer vor dem Schlafengehen ihr Mobilgerät oder Pokémon GO Plus + neben ihr Kissen legen. Sobald sie aufwachen, können sie das Ergebnis ihrer Schlafaufzeichnung ansehen, die Schlafposen der aufgetauchten Pokémon entdecken und diese in ihrem Schlafdex registrieren. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Schlafforscher Professor Neroli. Je mehr Spieler schlafen, desto größer wird Relaxo und desto mehr Pokémon und Schlafposen sind zu entdecken. Tagsüber können sie sich dann um Relaxo kümmern.

Drei Schlaftypen

In dem Spiel wird der Schlaf in drei Schlaftypen eingeteilt: Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf. Pokémon mit ähnlichen Schlafgewohnheiten wie die der Nutzer versammeln sich um Relaxo herum. Nachdem sie die Schlafposen der versammelten Pokémon entdeckt haben, können sie ihnen Pokékekse geben. Dadurch freunden sie sich mit Spielern an und können schließlich zu ihren Helfer-Pokémon werden.

Schlafkraft sammeln

In Pokémon Sleep erhalten Spieler basierend darauf, wie lange sie geschlafen haben, ein „Schlafresultat“. Ganze 100 Punkte gibt es, wenn sie mindestens 8,5 Stunden geschlafen haben. Je länger die Benutzer schlafen, desto größer wird Relaxos Schlafkraft. Diese wiederum bestimmt, wie viele Pokémon sich jeweils versammeln, wenn sie aufwachen.

Tagsüber sammeln die Helfer-Pokémon Beeren für Relaxo und können Talente aktivieren, um Spieler beim Stärken von Relaxo zu unterstützen. Diese sammeln sogar dann Beeren und Zutaten, wenn Spieler gerade nicht die App spielen.

Neue Forschung jeden Montag

Jeden Montag können Spieler eine neue Ortschaft auswählen, dort einem neuen Relaxo begegnen und es stärken. So beginnt eine neue Woche voller Schlafforschung. Die Pokémon, denen Spieler begegnen können, hängen von dem Gebiet ab, in dem sie sich befinden. Am Wochenende erscheinen vielleicht mehr Pokémon zum Schlafen und eventuell sogar seltenere Arten als sonst.

Teilen von Schlafforschung

Die verschlafenen Trainer können andere Spieler als Freunde hinzufügen, um ihre Schlafdauer und ihren Schlaftyp zu teilen. Ebenso Informationen, wie die Anzahl ihrer entdeckten Schlafposen und die Pokémon in ihren Helferteams. Zudem können sie Belohnungen erhalten, wenn sie die Schlafforschung ihrer Freunde überprüfen.

Mehr zu Pokémon GO Plus +

Im Pokémon GO Plus + befindet sich ein spezielles Pikachu mit Schlafmütze, dem Spieler in Pokémon Sleep begegnen können, wenn ihr die beiden Apps miteinander koppelt.

Normalerweise bestehen Helferteams aus fünf Pokémon, mit denen Spieler sich in Pokémon Sleep anfreunden, doch das Pikachu mit Schlafmütze kann auch als sechster Helfer einspringen.

Wenn Spieler ihr Pokémon GO Plus + mit Pokémon GO koppeln und PokéStops drehen, wird das Gerät dies speichern und sie erhalten anschließend Beeren, sobald sie es mit Pokémon Sleep verbinden.

Der neue Trailer zu Pokémon Sleep.