Pokémon Sleep – Schlaf-App ist ab sofort in Europa verfügbar

Heute gab The Pokémon Company International bekannt, dass Pokémon Sleep ab sofort in Europa für Mobilgeräte erhältlich ist. Die App trackt den Schlaf und soll diesen unterhaltsam machen.

So funktioniert die Schlaf-App Pokémon Sleep

Um die App zu spielen, müssen Schläfrige vor dem Schlafengehen ihr Mobilgerät oder Pokémon GO Plus + neben ihr Kissen legen. Das Ergebnis ihrer Schlafaufzeichnung können Nutzer ansehen, sobald sie aufstehen. Indem sie mit dem Schlafforscher Professor Neroli zusammenarbeiten, können sie die aufgetauchten Pokémon entdecken und diese im Schlafdex registrieren. Je mehr die Spieler schlafen, desto größer wird Relaxo. So wiederum sind mehr Pokémon zum Entdecken da.

Zudem erscheint Pokémon GO Plus + am Freitag, dem 21. Juli, auf dem europäischen Markt. Nutzer, die ihr (GO Plus +) mit (Sleep) und (GO) koppeln, erhalten in den Spielen gewisse Boni wie ein Pikachu mit Schlafmütze, dem sie in der Schlaf-App begegnen können, sowie eine Spezialforschung in Pokémon GO, wodurch Spieler einem Relaxo mit Schlafmütze begegnen können.

Schlaftypen der Aufzeichnung

Der Schlaf wird in drei Schlaftypen eingeteilt: Halbschlaf, Leichtschlaf und Tiefschlaf. Pokémon mit ähnlichen Schlafgewohnheiten wie die der Nutzer versammeln sich um das kräftige Relaxo herum. Nachdem sie die Schlafposen der versammelten Pokémon entdeckt haben, können sie ihnen Pokékekse geben. Dadurch freunden sie sich mit euch an und können schließlich zu ihren Helfer-Pokémon werden.

> Mehr Informationen im ersten Artikel zum Schlaftracker.

Trailer zur App.