Das Steam Next Fest Juni 2023 bietet wieder hunderte kostenlose Demos zu kommenden Spielen sowie jede Menge Developer-Livestreams. Was geboten ist und welche Spiele Ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet, erfahrt Ihr jetzt.

Vom 19.06. bis 26.06. gibt es laut Steam wieder hunderte Demos und dutzende Developer-Streams für Euch auf der Plattform. Wenn Ihr also ein kommendes Spiel auf der Wishlist habt, solltet Ihr unbedingt schauen, ob es nicht momentan eine Demo dazu gibt.

Auch beim letzten Steam Next Fest im Februar waren mit System Shock und Darkest Dungeon II einige Hochkaräter dabei. Es lohnt sich also durch das Angebot zu stöbern.

Ihr habt noch kein konkretes Spiel im Auge oder sucht noch zusätzliche Inspiration? Dann schaut Euch unsere Empfehlungen an.

Empfehlungen der Redaktion

Wir selber werden aus dem Steam Next Fest Juni 2023 auf jeden Fall das Maximum herausholen. Auf drei Demos freuen wir uns aber ganz besonders.

Lies of P

Mit Lies of P liefert Entwickler Round 8 Studios ein Soulslike im Steel Rising Look. Wir hatten Euch bereits vor einiger Zeit in einem Artikel zum Lies of P Behind the Scenes Video den Art-Stil und das Kampfsystem des Spiels vorgestellt. Nun ist seit einigen Tagen eine Demo verfügbar. Laut Entwicklern soll Lies of P auch für Soulslike-Neulinge geeignet sein. Nach dem Spielen der Demo sind wir uns da allerdings nicht mehr so sicher. Aber findet es selber heraus und beweist Euer können im Kampf gegen wild gewordene Marionetten.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Schon zur LudoNarraCon Anfang Mai gab es eine Demo zu diesem ungewöhnlichen Indie-Titel. Wer die Demo damals verpasst hat, bekommt nun noch mal eine zweite Chance. Doch auch für alle, die die Demo schon kennen, lohnt sich ein zweiter Blick. Es sind einige neue Inhalte dazu gekommen.

Stray Gods ist ein narratives Spiel, in dem Ihr im Telltale-Stil Entscheidungen trefft, um die Geschichte voranzutreiben…aber in Musical-Form! In unserem Artikel zur Stray Gods Demo könnt Ihr mehr über diese ungewöhnliche Mischung erfahren.

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Mit dem Taktik-RPG des münchner Entwicklerstudios Mimimi Games erscheint am 17.08.2023 ein kleines Highlight. Die Macher von Desperados 3 bleiben bei dem, was sie am besten können: feinster Stealth-Real-Time-Strategie.

Dieses mal spielt das Ganze statt im Wilden Westen im karibischen Piraten-Setting. Ihr dürft Euch aber so oder so wieder auf spannende Missionen und allerlei ausgefallene Fähigkeiten Euerer Crew-Mitglieder freuen. Die recht umfangreiche Demo enthält mehrere Missionen auf zwei verschiedenen Inseln.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit diesen und allen anderen Demos beim Steam Next Fest Juni 2023!