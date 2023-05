Die Entwickler geben in einem neuen Lies of P Behind the Scenes Video einen Einblick hinter die Kulissen des Spiels. Sie stellen den eindrucksvollen Art-Stil und das Kampfsystem näher vor.

Lies of P ist ein Soulslike. Die düstere Handlung basiert auf der Kindergeschichte Pinocchio. Als Marionette P löst Ihr das Rätsel um das Schicksal von Krat. Eine Stadt, aus der alle Menschen verschwunden sind und in der nun unheimliche Puppen umherwandeln.

Vor genau zwei Jahren verkündeten Entwickler Round 8 Studios und Publisher NEOWIZ die Arbeit an Lies of P. Dann folgte auf der Gamescom 2022 eine spielbare Demo. Von Anfang an begeisterte viele Spieler dabei die Grafik mit dem Belle Époche Art-Stil, der ein wenig an Steelrising erinnert.

Der Art-Stil

„Die Belle Époche war einer der ergiebigsten, atemberaubendsten und schönsten Zeiträume in der Geschichte“, sagt ChanKyu Noh, der Art Director von Lies of P. „Trotzdem war nicht alles glamourös. […] Es war eine Ära mit starken Missverhältnissen in der Gesellschaft. Diesen scharfen Kontrast wollte ich im Spiel aufgreifen. Das Spiel sollte so düster wie möglich sein.“

Da es sich um ein Soulslike handelt, hat das Team besonders viel Zeit auf das Design der Boss-Gegner verwendet. Doch auch in alle anderen Charaktere ist jede Menge Arbeit geflossen. „Wir haben besonders viel in die Glaubhaftigkeit gesteckt“, sagt Noh. „Die Form der Halstücher, die Knöpfe…alles Mögliche. Wir wollten sicherstellen, dass alle Designs exakt denen aus dem 19. Jahrhundert entsprechen.“

Das Kampfsystem

Auch die Kämpfe sollen einiges für Euch bereithalten. Jiwon Choi, der Game Director, spricht im Lies of P Behind the Scenes Video über die unterschiedlichen Systeme. „Du kannst Griffe und Klingen der Waffen voneinander trennen und neu kombinieren. So erschaffst du völlig neue Waffen mit unterschiedlichen Funktionen und Eigenschaften.“

Auch am Hauptcharakter P selbst könnt Ihr basteln. „P ist eine Marionette. Deshalb kann er seinen linken Arm modifizieren. […] Es gibt außerdem noch ein Organ-System. Das erlaubt es den Spielern, verschiedene Fertigkeiten zu erlangen.“ Auf diese Weise könnt Ihr laut Choi Euren ganz eigenen Skill Tree für P bauen.

Auch für Soulslike-Newbies

Egal ob Ihr Bloodborne im Schlaf durchspielt oder noch nie ein Soulslike angefasst habt. Die Developer betonen, dass Lies of P Spaß für alle bietet. Denn Eure Entscheidungen im Spiel sollen einen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad haben.

Ab August könnt Ihr Euch dann selber ein Bild machen. Dann kommt das Spiel für PC, PlayStation 4 & 5 und Xbox One & Series. Für Xbox-Spieler ist Lies of P sogar direkt zum Release im Game Pass verfügbar. Sobald der genaue Release-Termin feststeht, erfahrt Ihr es natürlich sofort bei uns auf game2gether.

Bis dahin schaut in das Lies of P Behind the Scenes Video bei YouTube rein. Dort geben Noh und Choi noch einige weitere interessante Einblicke in die Entwicklung des Spiels.

Quelle: Lies of P Youtube