Game Pass Juni 2023 Teil 2 – Die Racing-Szene mit Cringe

Die zweite Hälfte Xbox Game Pass Juni 2023 bricht an. Die Tage werden immer heißer, was gibt es da Besseres, als vor der Klimaanlage zu sitzen und Rennen gegen peinliche Jugendliche in Unbound zu fahren? Eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft ist für den Spielspaß erforderlich.

Xbox Game Pass Juni 2023

Ab 22. Juni:

Need for Speed Unbound (Cloud, PC und Xbox Series X|S) mit EA Play

(Cloud, PC und Xbox Series X|S) mit EA Play The Bookwalker (Konsole und PC)

Ab 27. Juni:

Bramble: The Mountain King (Cloud, Konsole, und PC)

(Cloud, Konsole, und PC) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Ab 29. Juni:

Story of Seasons : Friends of Mineral Town (Konsole und PC)

Ab 03. Juli:

Arcade Paradise (Konsole und PC)

Ab 05. Juli:

Sword and Fairy : Together Forever (Konsole und PC)

Diese Titel verlassen das Angebot am 30. Juni:

Bevor die Titel den Katalog verlassen und euch die Spiele gefallen, dann nutzt als Mitglieder des Game Pass die 20 Prozent Preisnachlass auf das Hauptspiel und 10 Prozent auf DLCs.

DJMax Respect V (Cloud, Konsole und PC)

Empire of Sin (Cloud, Konsole und PC)

Matchpoint – Tennis Championships (Cloud, Konsole und PC)

Olija (Cloud, Konsole und PC)

Omori (Cloud, Konsole und PC)

Road 96 (Cloud, Konsole und PC)

Xbox Game Pass Quests

Stellt euch regelmäßig wechselnden Quests, spielt die Titel des Game Pass und sammelt mächtig Microsoft Rewards-Punkte, die ihr gegen großartige Prämien eintauschen könnt. Löst die abgeschlossenen Quests für Punkte auf eurer Konsole im Game Pass-Bereich, auf dem PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App ein.

Schalte einen Erfolg in einem Game Pass-Spiel frei (Tägliche Quest – 50 Punkte)

(Tägliche Quest – 50 Punkte) 7 Days to Die (Läuft ab sofort für eine Woche – Töte 2 Zombies – 250 Punkte – nur für Ultimate-Mitglieder)

(Läuft ab sofort für eine Woche – Töte 2 Zombies – 250 Punkte – nur für Ultimate-Mitglieder) The Outer Worlds (Läuft ab sofort für eine Woche – Spielen)

(Läuft ab sofort für eine Woche – Spielen) Quest Completionist (Monatlich – Liefere 22 tägliche and 12 wöchentliche Quests ab – 500 Punkte)

DLCs und Updates

Jetzt verfügbar – Fallout 76: Once in a Blue Moon

Jetzt verfügbar – Halo Infinite – Season 4: Infection

Ab sofort – The Elder Scrolls Online: Necrom

Ultimate-Vorteile

Ihr wollt noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile? Dann besucht einfach die Vorteile-Galerie auf euren Xbox Series und One Geräten, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

> Noch mehr Titel aus diesem Monat.

Schnallt euch an für den Cringe in Need for Speed Unbound.